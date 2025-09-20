Siêu máy tính dự đoán Liverpool vs Everton, vòng 5 Ngoại Hạng Anh hôm nay 20/9

(VTC News) -

Trận Liverpool đấu với Everton thuộc vòng 5 giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 diễn ra lúc 18h30 ngày 20/9. Siêu máy tính Opta dự đoán tỷ lệ thắng của Liverpool lên tới 71,7%, cho thấy ưu thế vượt trội của đội chủ nhà.

Nhận định Liverpool đấu với Everton

Liverpool là đội duy nhất toàn thắng ở Ngoại Hạng Anh sau 4 vòng đấu đầu tiên. Nhà đương kim vô địch cũng là đội ghi bàn nhiều nhất - 9 lần chọc thủng lưới đối phương. Chỉ có 2 đội sở hữu hàng công hiệu quả tương đương là Arsenal và Chelsea.

Đoàn quân của huấn luyện viên Arne Slot cũng là đội đứng thứ 2 tại Ngoại Hạng Anh về số lần tung ra cú sút (trung bình 15 lần/trận). Sức mạnh của Liverpool càng tăng thêm khi họ chiêu mộ thành công Alexander Isak trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng.

Liverpool đấu với Everton ở vòng 5 giải Ngoại Hạng Anh sau khi toàn thắng 4 trận đầu tiên.

Một điểm mạnh khác của Liverpool là khả năng tỏa sáng của ngôi sao ở thời điểm khó khăn. Trong 3 trận gần nhất, đội chủ sân Anfield đều nhờ tới những bàn thắng muộn mang đậm dấu ấn cá nhân để giành chiến thắng. Dù vậy, đây cũng là dấu hiệu đáng lo khi các đối thủ có sự cảnh giác cao độ và làm khó Liverpool bằng lối chơi phòng ngự.

Everton khởi đầu mùa giải đầy tích cực. Sau khi bất ngờ thua đội mới lên hạng Leeds United ở vòng 1, đoàn quân của huấn luyện viên David Moyes bất bại 4 trận liên tiếp (trong đó có 1 trận đấu cúp với đội hạng dưới).

Everton sở hữu hàng phòng ngự không dễ xuyên phá, trong đó thủ môn Jordan Pickford duy trì phong độ ổn định với những tình huống cản phá xuất sắc thường xuyên. Ở mùa giải này, lối chơi của Everton có thêm sự nguy hiểm khi Jack Grealish góp mặt trong đội hình.

Dự đoán Liverpool vs Everton

Siêu máy tính của Opta dự đoán tỷ lệ thắng của Liverpool và Everton là 71,7% - 12,1%. Hệ thống dữ liệu dự đoán của Soccerway nhận định khả năng Liverpool giành chiến thắng là 65%, trong khi cơ hội thắng của Everton chỉ là 15%. Nhìn chung, đây là cặp đấu có sự chênh lệch rất lớn.

Trên sân Anfield, Liverpool toàn thắng trước Everton trong 4 trận đối đầu gần nhất, không thủng lưới lần nào. Tính xa hơn, trong 10 năm qua, Everton chỉ giành được 1 chiến thắng và 1 trận hòa, thua tới 10 lần trên sân của Liverpool.

Đội hình dự kiến của Liverpool: Alisson; Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike.

Đội hình dự kiến của Everton: Pickford; O’Brien, Tarkowski, Keane, Garner; Gueye, Iroegbunam; Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish; Beto.

Dự đoán tỷ số: Liverpool 2-0 Everton.