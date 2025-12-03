Cập nhật tỷ số Buriram United vs Công an Hà Nội, giải ASEAN Club Championship

(VTC News) -

Buriram United 0-0 CAHN Tiếp tục cập nhật

Trận Buriram United đấu với CLB Công an Hà Nội diễn ra lúc 19h hôm nay 3/12.

Đội hình Buriram United đấu với CAHN

Buriram United: Chatchai Bootprom (34), Theerathon Bunmathan (5), Curtis Good (6), Guilherme Bissoli (7), Suphanat Mueanta (10), Narubadin Weerawatnodom (5), Kenny Dougall (16), Filip Stojkovic (30), Robert Zulj (32), Peter Zulj (44), Juan Ibiza (55).

CAHN: Nguyễn Filip (1), Hugo Gomes (3), Đoàn Văn Hậu (5), Stefan Mauk (6), Leo Artur (10), Lê Phạm Thành Long (11), Nguyễn Quang Hải (19), China (30), Adou Minh (38), Alan (72), Lê Văn Đô (88).

Đoàn Văn Hậu trở lại thi đấu sau thời gian dài điều trị chấn thương.

Thông tin trận đấu

Chỉ vài tháng sau thất bại đầy tiếc nuối trong loạt luân lưu trong trận chung kết mùa trước, câu lạc bộ Công an Hà Nội có cơ hội "phục thù" khi tái đấu Buriram United ở vòng bảng ASEAN Club Championship. Đại diện của bóng đá Việt Nam cần chiến thắng để giữ cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp.

Sau 2 lượt trận, CAHN có 3 điểm. Đội bóng của huấn luyện viên Alexandre Polking thua Pathum United (Thái Lan) 1-2 trên sân khách và thắng Dynamic Herb Cebu (Philippines) 1-0 trên sân nhà. Trong khi đó, Buriram United có 2 điểm từ 2 trận hòa với các đối thủ mạnh là Selangor (Malaysia) và đội bóng đồng hương Pathum United.

Buriram United đang có chuỗi bất bại trên sân nhà kéo dài từ tháng 4/2025, gồm 13 chiến thắng và 3 trận hòa. Một trong số ít các đội bóng không thua Buriram United trên sân Thunder Castle chính là CAHN.

Đội bóng Việt Nam thậm chí suýt đánh bại Buriram United trong trận chung kết lượt về Cúp Đông Nam Á mùa trước. CLB Công an Hà Nội chơi tốt và dẫn bàn. Tuy nhiên, sự sa sút trong những phút cuối trận khiến Nguyễn Quang Hải và đồng đội bị gỡ hòa rồi thua trong loạt luân lưu.