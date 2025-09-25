Trực tiếp bóng đá Nam Định vs Svay Rieng, giải ASEAN Club Championship 2025-2026

Nam Định đấu với Svay Rieng (19h30 ngày 25/9)

Câu lạc bộ Nam Định gặp Svay Rieng ở lượt trận thứ hai vòng bảng giải ASEAN Club Championship 2025-2026 (ACC) - Cúp CLB Đông Nam Á. Đây mới là trận đầu tiên của nhà đương kim vô địch V.League tại đấu trường khu vực.

Đội chủ sân Thiên Trường trải qua giai đoạn đầu mùa giải không ổn định. Họ giành được 3 chiến thắng, 1 trận hòa và nhận 3 thất bại sau 7 trận đấu. Trên bảng xếp hạng V.League, Nam Định đứng thứ 7 và cách ngôi đầu tới 5 điểm, dù thi đấu nhiều trận nhất. Cách đây ít ngày, đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt thất bại 0-2 trước Ninh Bình.

CLB Nam Định đấu với Svay Rieng ở giải ASEAN Club Championship.

Tuy nhiên, các cổ động viên Nam Định có cơ sở để lạc quan về cơ hội thắng của đội nhà trong trận đấu tối nay (25/9). Phong độ của CLB Nam Định ở V.League và đấu trường quốc tế không liên quan đến nhau. Tại giải ASEAN Club Championship và AFC Champions League 2, đội bóng thành Nam là phiên bản hoàn toàn khác so với đấu trường trong nước.

Đội hình gồm 10 cầu thủ ngoại (tính cả cầu thủ gốc Việt Kevin Phạm Ba) của CLB Nam Định ra mắt thành công ở trận thắng Ratchaburi cách đây chưa lâu. Không có giới hạn ngoại binh, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt thoải mái sắp xếp nhân sự tốt nhất và đương nhiên những cầu thủ nước ngoài đắt giá có chất lượng vượt trội so với đồng nghiệp bản địa.

Trong khi đó, Svay Rieng đang có chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp ở mùa giải này. Đội bóng của Campuchia thắng Shan United (Myanmar) với tỷ số 3-0 ở lượt trận đầu tiên của giải ASEAN Club Championship.

Tuy nhiên, những đối thủ mà Svay Rieng đánh bại tính từ đầu mùa giải thua xa CLB Nam Định về chất lượng. Ngoài ra, đây cũng là trận đấu mà đại diện của bóng đá Việt Nam được chơi trên sân nhà. CLB Nam Định có nhiều lợi thế để tự tin hướng đến 3 điểm trước Svay Rieng.