Đội bóng Việt Nam lập kỷ lục bất bại muốn nhập tịch 2 cầu thủ

(VTC News) -

Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, câu lạc bộ Ninh Bình đề đạt nguyện vọng nhập tịch cho hai cầu thủ Janclesio và Geovane Magno. Ninh Bình - CLB giữ kỷ lục bất bại ở các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam - là đội bóng duy nhất tại V.League xúc tiến nhập quốc tịch cho 2 cầu thủ cùng lúc ở thời điểm hiện tại.

Như thông tin VTC News đưa ngày 24/9, có 5 cầu thủ đang trong quá trình làm thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam. Trong số này, có 1 cầu thủ Việt kiều là Patrik Lê Giang và 4 ngoại binh thi đấu lâu năm tại V.League. Liên đoàn bóng đá Việt Nam tiếp nhận đề nghị của các câu lạc bộ là Đà Nẵng, Công an TP.HCM, Thanh Hóa, Ninh Bình và có văn bản gửi tới các cơ quan có thẩm quyền.

Geovane Magno được câu lạc bộ Ninh Bình đăng ký thi đấu với tư cách cầu thủ người nước ngoài (quốc tịch Brazil). Do đó, cầu thủ này phải thi đấu nốt mùa giải này với tư cách ngoại binh - kể cả trong trường hợp được nhập quốc tịch Việt Nam. Theo quy định của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), mỗi cầu thủ chỉ có thể sử dụng một quốc tịch trong thời gian mùa giải diễn ra.

Geovane Magno (áo đen) xin nhập tịch Việt Nam.

Trong khi đó, Janclesio không nằm trong danh sách 4 cầu thủ ngoại của CLB Ninh Bình ở lượt đi. Huấn luyện viên Gerard Albadalejo có nhiều cách để sắp xếp trong trường hợp này. Ông có thể đăng kí thi đấu cho Janclesio với tư cách cầu thủ nhập tịch từ lượt về. Phương án cho mượn Janclesio để anh được tạo điều kiện ra sân nhiều hơn cũng được tính đến.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik đánh giá rằng Geovane Magno và Janclesio đều có khả năng cống hiến cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trong đó, Geovane Magno là cái tên được kỳ vọng nhiều hơn. Trung vệ Janclesio (32 tuổi) sa sút so với những năm trước đây trong khi đội tuyển Việt Nam vẫn còn các trung vệ khác có phong độ cao.

Trước đó, Hendrio Araujo được Hà Nội FC làm thủ tục nhập tịch và sắp hoàn tất. Cầu thủ này chỉ còn chờ đủ thời gian cư trú vào cuối năm nay để đáp ứng đầy đủ các điều kiện.

Cách đây ít ngày, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi công văn đến Bộ Tư pháp và Bộ Công an về việc hỗ trợ nhập quốc tịch Việt Nam cho cầu thủ Gustavo Sant Ana Santos (Đà Nẵng). Văn bản này được đưa ra trên cơ sở đề nghị của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và đề xuất của huấn luyện viên Kim Sang-sik.

Theo Bộ VHTT&DL, đến thời điểm này, hệ thống thi đấu các giải bóng đá quốc gia ổn định, chất lượng chuyên môn cao trong đó có nhiều cầu thủ Bóng đá nước ngoài và Việt kiều. Bên cạnh đó, với mục tiêu hiện thực hóa giấc mơ tham dự World Cup của bóng đá Việt Nam, các cầu thủ Việt kiều quốc tịch Việt Nam và cầu thủ nước ngoài đang thi đấu tại V.League, Hạng Nhất luôn được theo dõi để đánh giá trình độ chuyên môn và xem xét có nguyện vọng cống hiến, đóng góp tích cực, lâu dài cho Bóng đá Việt Nam.