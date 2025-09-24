Ngôi sao Việt kiều ghi bàn phút 89, CLB Công an Hà Nội thắng đội Philippines

(VTC News) -

Tối 24/9, câu lạc bộ Công an Hà Nội (CAHN) đấu với Cebu FC ở lượt trận thứ hai vòng bảng ASEAN Club Championship. Đội bóng Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự dày đặc và thủ môn xuất sắc của đối thủ. Tuy nhiên, sau khi bỏ lỡ nhiều cơ hội, CLB Công an Hà Nội vẫn giành chiến thắng.

Huấn luyện viên Alexandre Polking quyết định sử dụng toàn bộ 6 ngoại binh đá chính. CLB Công an Hà Nội áp đảo, trong khi Cebu FC chỉ có 2 tình huống phản công nguy hiểm.

Đội bóng của Philippines chủ động chơi phòng ngự với đội hình lùi sâu, chặt chẽ. Các cầu thủ Cebu FC tranh chấp rất quyết liệt, khiến CAHN gặp nhiều khó khăn khi kiểm soát bóng và phối hợp.

Đội chủ nhà bế tắc trong hiệp đầu tiên. Không có Nguyễn Quang Hải (chấn thương), Nguyễn Đình Bắc và Lê Phạm Thành Long (dự bị), CAHN thiếu những đường chuyền sáng tạo. Trong lần hiếm hoi đối thủ mắc sai lầm, tiền đạo China lại sút ra ngoài ở thế đối mặt thủ môn.

CLB Công an Hà Nội gặp nhiều khó khăn trước Cebu FC.

Sau giờ nghỉ giữa 2 hiệp, huấn luyện viên Polking quyết định tăng sức tấn công bằng những điều chỉnh về nhân sự và cách bố trí đội hình. CAHN tấn công dồn dập và thi đấu nửa sân trong phần lớn thời gian của hiệp 2.

Ngoài cú sút cận thành ra ngoài trong tình huống hàng thủ CAHN chủ quan, Cebu FC dành toàn bộ thời gian còn lại để chống đỡ sức tấn công của đội chủ nhà. Các cầu thủ của đội bóng Philippines dần xuống sức và không theo kịp những pha phối hợp của CAHN. Tuy nhiên, Cebu FC vẫn còn thủ môn Rami Jeridi chơi xuất sắc.

Phải đến phút 89, đại diện của bóng đá Việt Nam mới có bàn thắng. Sau khi Phan Văn Đức sút trúng cột và Lê Văn Đô bị thủ môn đối phương cản phá, Cao Quang Vinh Pendant lao vào rất nhanh để ghi bàn mở tỷ số.

Pha lập công của hậu vệ đội tuyển Việt Nam mang về 3 điểm cho CLB Công an Hà Nội. Đây là chiến thắng đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên Polking tại giải ASEAN Club Championship 2025-2026.