Bảng giá xe VinFast mới nhất tháng 9/2026

Là thương hiệu ô tô và xe máy điện nổi bật của Việt Nam, thuộc Tập đoàn Vingroup, VinFast đã đặt nền móng cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô - xe máy điện tại Việt Nam và luôn nỗ lực góp phần thúc đẩy cuộc cách mạng xe điện trên toàn thế giới.
Từ năm 2024, VinFast đã liên tục giữ vị trí số một thị trường ô tô Việt Nam. Trong năm 2025, hãng đạt 175.099 xe bàn giao tới khách hàng.
Tháng 7, Vinfast đã bàn giao tổng cộng 21.781 xe ô tô điện các loại cho khách hàng tại Việt Nam, nâng tổng số xe hãng bán ra thị trường Việt Nam từ đầu năm lên 137.697 xe, khẳng định vị thế thương hiệu dẫn đầu tuyệt đối trên thị trường trong gần 2 năm qua.
Kết quả này cũng ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ của mẫu “ô tô điện quốc dân” VF 3 khi vươn lên dẫn đầu toàn dải sản phẩm với 5.564 xe được bàn giao, nâng tổng số xe bán ra từ đầu năm lên 29.345 xe. Với thiết kế cá tính, kích thước nhỏ gọn và chi phí sử dụng tối ưu, VF 3 tiếp tục là lựa chọn được ưa chuộng bậc nhất của các gia đình trẻ và những người dùng sành điệu.
Tháng 9/2026, VinFast vẫn tiếp tục triển khai chương trình Mãnh liệt vì tương lai xanh. Theo đó, người mua xe máy có thể được hưởng ưu đãi từ 6-10% tùy dòng xe ô tô, 6% đối với xe máy. Cả xe máy và ô tô của VinFast đều đang được hưởng chương trình ưu đãi phí trước bạ.
Bên cạnh đó, Vingroup cũng triển khai chương trình tri ân khách hàng thân thiết với ưu đãi sản phẩm Vinfast tới 9% nhân kỷ niệm 33 năm thành lập. Cụ thể, Tập đoàn Vingroup triển khai chương trình “Siêu quà tặng - Ưu đãi nhân 3”, mang đến nhiều chính sách ưu đãi đặc biệt dành cho thành viên VinClub trên toàn hệ sinh thái. Trong khuôn khổ chương trình, thành viên VinClub khi mua ô tô điện, xe máy điện và phụ kiện VinFast từ nay đến 31/10/2026 sẽ được hưởng tổng ưu đãi lên tới 9% theo hạng thành viên.
Bảng giá xe máy điện hãng VinFast mới nhất tháng 9/2026
|Mẫu xe
|Giá niêm yết (đồng)
|VinFast Amio S2
|12 triệu
|VinFast Amio S
|11,6 triệu
|VinFast Evo Lite
|14,3 triệu
|VinFast Amio
|11,6 triệu
|VinFast Flazz
|14,2 triệu
|VinFast ZGoo
|13,3 triệu
|VinFast Kinet
|40 triệu
|VinFast Feliz II
|24,9 - 30,5 triệu
|VinFast Kyo
|30 triệu
|VinFast Flazz Max
|12,5 triệu
|VinFast Evo
|18,8 triệu
|VinFast Vero X 2025
|34,9 triệu
|VinFast Viper
|35 triệu
|VinFast Feliz II
|23 triệu
|VinFast Feliz 2025
|26 triệu
|VinFast Evo Grand
|22,5 triệu
Bảng giá xe ô tô hãng VinFast mới nhất tháng 9/2026
|Mẫu xe
Giá xe niêm yết (Đồng)
|VinFast VF 2
|178.6 triệu
|VinFast VF 3 Eco - Plus
|270.75-281.2 triệu
|VinFast VF 5
|471.2 triệu
|VinFast VF 6 Eco - Plus
|613.7 - 664.05 triệu
|VinFast MPV 7
|712.5 triệu
|VinFast VF 7 Eco - Plus - Plus trần kính toàn cảnh
|703 - 788.5 - 807.5 triệu
|VinFast ECVan
|254.6 triệu
|VinFast VF 8 Eco - Plus
|853.1 - 1.025.05 triệu
|VinFast VF 9 Eco - Plus
|1.280.6 - 1.452.55 triệu
|VinFast Limo Green
|664.05 triệu
Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.
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