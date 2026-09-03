Bảng giá xe VinFast mới nhất tháng 9/2026

(VTC News) -

Là thương hiệu ô tô và xe máy điện nổi bật của Việt Nam, thuộc Tập đoàn Vingroup, VinFast đã đặt nền móng cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô - xe máy điện tại Việt Nam và luôn nỗ lực góp phần thúc đẩy cuộc cách mạng xe điện trên toàn thế giới.

Từ năm 2024, VinFast đã liên tục giữ vị trí số một thị trường ô tô Việt Nam. Trong năm 2025, hãng đạt 175.099 xe bàn giao tới khách hàng.

Tháng 7, Vinfast đã bàn giao tổng cộng 21.781 xe ô tô điện các loại cho khách hàng tại Việt Nam, nâng tổng số xe hãng bán ra thị trường Việt Nam từ đầu năm lên 137.697 xe, khẳng định vị thế thương hiệu dẫn đầu tuyệt đối trên thị trường trong gần 2 năm qua.

Kết quả này cũng ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ của mẫu “ô tô điện quốc dân” VF 3 khi vươn lên dẫn đầu toàn dải sản phẩm với 5.564 xe được bàn giao, nâng tổng số xe bán ra từ đầu năm lên 29.345 xe. Với thiết kế cá tính, kích thước nhỏ gọn và chi phí sử dụng tối ưu, VF 3 tiếp tục là lựa chọn được ưa chuộng bậc nhất của các gia đình trẻ và những người dùng sành điệu.

Vingroup triển khai chương trình tri ân khách hàng thân thiết với ưu đãi sản phẩm Vinfast tới 9% nhân kỷ niệm 33 năm thành lập tới 31/10/2026.

Tháng 9/2026, VinFast vẫn tiếp tục triển khai chương trình Mãnh liệt vì tương lai xanh. Theo đó, người mua xe máy có thể được hưởng ưu đãi từ 6-10% tùy dòng xe ô tô, 6% đối với xe máy. Cả xe máy và ô tô của VinFast đều đang được hưởng chương trình ưu đãi phí trước bạ.

Bên cạnh đó, Vingroup cũng triển khai chương trình tri ân khách hàng thân thiết với ưu đãi sản phẩm Vinfast tới 9% nhân kỷ niệm 33 năm thành lập. Cụ thể, Tập đoàn Vingroup triển khai chương trình “Siêu quà tặng - Ưu đãi nhân 3”, mang đến nhiều chính sách ưu đãi đặc biệt dành cho thành viên VinClub trên toàn hệ sinh thái. Trong khuôn khổ chương trình, thành viên VinClub khi mua ô tô điện, xe máy điện và phụ kiện VinFast từ nay đến 31/10/2026 sẽ được hưởng tổng ưu đãi lên tới 9% theo hạng thành viên.

Bảng giá xe máy điện hãng VinFast mới nhất tháng 9/2026

Mẫu xe Giá niêm yết (đồng) VinFast Amio S2 12 triệu VinFast Amio S 11,6 triệu VinFast Evo Lite 14,3 triệu VinFast Amio 11,6 triệu VinFast Flazz 14,2 triệu VinFast ZGoo 13,3 triệu VinFast Kinet 40 triệu VinFast Feliz II 24,9 - 30,5 triệu VinFast Kyo 30 triệu VinFast Flazz Max 12,5 triệu VinFast Evo 18,8 triệu VinFast Vero X 2025 34,9 triệu VinFast Viper 35 triệu VinFast Feliz II 23 triệu VinFast Feliz 2025 26 triệu VinFast Evo Grand 22,5 triệu

Bảng giá xe ô tô hãng VinFast mới nhất tháng 9/2026

Mẫu xe Giá xe niêm yết (Đồng) VinFast VF 2 178.6 triệu VinFast VF 3 Eco - Plus 270.75-281.2 triệu VinFast VF 5 471.2 triệu VinFast VF 6 Eco - Plus 613.7 - 664.05 triệu VinFast MPV 7 712.5 triệu VinFast VF 7 Eco - Plus - Plus trần kính toàn cảnh 703 - 788.5 - 807.5 triệu VinFast ECVan 254.6 triệu VinFast VF 8 Eco - Plus 853.1 - 1.025.05 triệu VinFast VF 9 Eco - Plus 1.280.6 - 1.452.55 triệu VinFast Limo Green 664.05 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.