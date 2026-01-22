  • Bình luận

Bảng giá xe máy điện mới nhất tháng 1/2026

22/01/2026 16:29:07 +07:00
Xe máy điện đang trở thành lựa chọn phổ biến cho người tiêu dùng nhờ thiết kế hiện đại, động cơ bền bỉ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Trên thị trường, nhiều thương hiệu xe máy điện được ưa chuộng với đa dạng mẫu mã, kiểu dáng và mức giá khác nhau.

Tuy nhiên, giá xe máy điện tại các đại lý có thể dao động tùy thuộc vào thời điểm mua và chính sách khuyến mãi của từng nơi, điều này có thể khiến người tiêu dùng băn khoăn khi lựa chọn.

Theo ghi nhận, các mẫu xe điện của VinFast đang được bán với giá hấp dẫn, kèm theo nhiều chương trình khuyến mãi và giảm giá. Cùng lúc đó, giá xe máy điện của hãng Yadea cũng đang được điều chỉnh xuống thấp hơn mức giá đề xuất nhằm kích cầu tiêu dùng.

Mẫu xe điện Yamaha Neos hiện có giá thấp hơn 15 triệu đồng so với giá đề xuất, trong khi mẫu xe điện Honda Icon:e cũng giảm gần 10 triệu đồng so với mức giá niêm yết. Cụ thể:

Giá xe Yamaha Neos bán đề xuất 49.091.000 đồng, giá bán tại đại lý là 34.000.000 đồng.

Xe Honda ICON e có giá bán đề xuất 26.800.000 đồng và tại đại lý là 17.000.000 đồng (chưa bao gồm pin).

Bảng giá xe máy điện mới nhất tháng 1/2026

Bảng giá xe máy điện Vinfast 2026
Mẫu xeGiá niêm yết (VNĐ)Giá bao giấy (VNĐ)
Vinfast Evo200 Lite22.000.00024.500.000
Vinfast Evo Lite Neo14.400.00015.500.000
Vinfast Evo Grand21.000.00023.500.000
Vinfast Evo Grand Lite18.000.00020.400.000
Vinfast Feliz Neo22.400.00024.900.000
Vinfast Klara Neo28.800.00031.400.000
Vinfast Klara S236.500.00039.300.000
Vinfast Vento Neo32.000.00034.700.000
Bảng giá xe máy điện Yadea 2026
Yadea Voltguard U45.990.00051.000.000
Yadea Voltguard P27.990.00030.600.000
Yadea ODORA S18.490.00020.900.000
Yadea ODORA PRO21.490.00024.000.000
Yadea Velax29.900.00032.600.000
Yadea Vigor17.990.00020.400.000
Bảng giá xe máy điện Yamaha 2026
Yamaha Neos49.091.00040.000.000
Bảng giá xe máy điện Honda 2026
Honda ICON e:26.800.00021.000.000
Honda CUV e:45.000.00048.700.000
Bảng giá xe máy điện Dat bike 2026
Quantum S149.900.00055.000.000
Quantum S242.900.00047.800.000
Quantum S334.900.00037.600.000

Lưu ý: Giá xe mang tính chất tham khảo, đã bao gồm phí VAT, phí cấp biển số, phí trước bạ và phí bảo hiểm xe. Ngoài ra, giá xe cũng có thể thay đổi tùy theo thời điểm của đại lý và khu vực bán xe.

