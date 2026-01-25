Bảng giá xe Kia Sonet mới nhất tháng 1/2026

(VTC News) -

Kia Sonet, dòng SUV hạng A, lần đầu tiên ra mắt vào ngày 7/8/2020 tại Ấn Độ, chính thức có mặt tại Việt Nam vào ngày 9/10/2021 thông qua nhà phân phối THACO.

Đến ngày 8/6/2024, mẫu xe này bước vào đợt nâng cấp giữa vòng đời với nhiều cải tiến về thiết kế và trang bị, nhằm mang đến sự hiện đại và tiện nghi hơn cho người dùng.

Kia Sonet được lắp ráp tại Việt Nam và phân phối với 3 phiên bản cùng 9 màu ngoại thất đa dạng, bao gồm trắng ngọc trai, xám, bạc, đen, xanh nước biển, vàng sáng, vàng cát, đỏ và cam. Mẫu xe này được định vị nằm dưới Kia Seltos, thuộc phân khúc SUV/crossover hạng A+ hoặc B-, cạnh tranh với các đối thủ như Toyota Raize và VinFast VF 5.

Kia Sonet mang đến nhiều cải tiến về thiết kế và trang bị.

Phiên bản nâng cấp của Kia Sonet có những thay đổi rõ nét, đặc biệt ở thiết kế đèn pha và đèn hậu, mang đến vẻ hiện đại hơn. Đèn halogen được trang bị trên bản tiêu chuẩn Deluxe, trong khi hai phiên bản cao hơn sử dụng đèn LED. Riêng bản Premium còn được trang bị đèn sương mù LED, trong khi hai bản thấp hơn không có tính năng này.

Khoang lái của Sonet mới vẫn giữ nguyên cách sắp xếp các chi tiết, nhưng đồng hồ tốc độ được nâng cấp từ 3,5 inch lên 4,2 inch dạng LCD. Màn hình giải trí 8 inch cảm ứng trên hai bản thấp và 10,25 inch trên bản cao nhất có thiết kế gọn gàng và thời trang hơn.

Khoang lái của Sonet mới có thiết kế gọn gàng và thời trang.

Các trang bị tiêu chuẩn bao gồm kết nối Apple CarPlay/Android không dây, hệ thống âm thanh 6 loa, chìa khóa thông minh, khởi động từ xa và ghế bọc da. Ghế lái chỉnh điện và cửa sổ trời chỉ có trên bản cao cấp nhất, trong khi điều hòa cơ được trang bị trên bản tiêu chuẩn và tự động trên các bản còn lại.

Về động cơ, Kia Sonet mới vẫn sử dụng loại 1.5 hút khí tự nhiên, cho công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp với hộp số tự động 4 cấp và dẫn động cầu trước.

Kia Sonet mới vẫn sử dụng động cơ 1.5L hút khí tự nhiên.

Tuy nhiên, mẫu xe này không có nâng cấp nào mới về tính năng an toàn so với phiên bản trước. Các trang bị an toàn tiêu chuẩn bao gồm cảm biến lùi, camera lùi, cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

Bản giữa Luxury được bổ sung thêm các tính năng như giới hạn tốc độ, kiểm soát hành trình và cảm biến áp suất lốp. Bản cao cấp nhất có 6 túi khí, trong khi các bản còn lại chỉ có 2 túi khí. Đáng lưu ý, Kia Sonet vẫn chưa trang bị cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, điều này có thể là một điểm yếu so với đối thủ Toyota Raize.

Bảng giá xe Kia Sonet mới nhất tháng 1/2026

Phiên bản Giá niêm yết (VNĐ) Giá lăn bánh tạm tính (VNĐ) Hà Nội TP.HCM Tỉnh/TP Khác Sonet 1.5 Deluxe 539.000.000 626.017.000 615.237.000 596.237.000 Sonet 1.5 Luxury 579.000.000 670.817.000 659.237.000 640.237.000 Sonet 1.5 Premium 624.000.000 721.217.000 708.737.000 689.737.000

Lưu ý: Giá xe mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy theo thời điểm của đại lý và khu vực bán xe.