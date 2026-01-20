(VTC News) -

Kia Sportage lần đầu tiên ra mắt vào năm 1993. Tại Việt Nam, mẫu crossover hạng C này đã xuất hiện vào năm 2015 nhưng nhanh chóng bị khai tử chỉ sau hai năm do doanh số ế ẩm và khó khăn trong việc cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc.

Kia Sportage 2025, thuộc vòng đời thứ 5, ra mắt tại Hàn Quốc vào tháng 7/2021. Đến tháng 6/2022, Kia Việt Nam quyết định phân phối trở lại mẫu xe này với diện mạo hoàn toàn mới, hứa hẹn sẽ thu hút nhiều đối tượng khách hàng hơn.

Tại Việt Nam, Kia Sportage được lắp ráp trong nước với 5 phiên bản và 8 tùy chọn màu ngoại thất, bao gồm: Trắng (Glacial White Pearl), Đỏ (Runway Red), Đỏ sẫm (Sunset Red), Xanh nước biển (Mineral Blue), Nâu (Essence Brown), Xanh sẫm (Deep Chroma Blue), Đen (Fusion Black) và Xanh rêu (Jungle Wood Green).

Ngoài ra, xe còn có 2 tùy chọn màu nội thất: Đen Saturn Black cho các phiên bản Luxury và Premium, và Nâu Sequoia Brown cho các phiên bản Signature và Signature X-Line.

Kia Sportage phiên bản mới có sự thay đổi toàn diện, khác biệt so với thế hệ trước.

Bảng giá xe KIA Sportage mới nhất tháng 1/2026

Phiên bản Giá niêm yết (VNĐ) Giá lăn bánh tạm tính (VNĐ) Hà Nội TP.HCM Tỉnh/TP khác KIA Sportage 2.0G Premium 819.000.000 939.617.000 923.237.000 904.237.000 KIA Sportage 2.0G Signature 929.000.000 1.062.860.700 1.044.280.700 1.025.280.700 KIA Sportage 2.0G Signature (X-Line) 899.000.000 1.029.217.000 1.011.237.000 992.237.000 KIA Sportage 2.0D Signature 939.000.000 1.074.017.000 1.055.237.000 1.036.237.000 KIA Sportage 1.6T Signature AWD 1.009.000.000 1.152.460.700 1.132.280.700 1.113.280.700 KIA Sportage 1.6T Signature AWD (X-Line) 999.000.000 1.141.260.700 1.121.280.700 1.102.280.700

Lưu ý: Giá xe mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy theo thời điểm của đại lý và khu vực bán xe.

Mẫu crossover Kia Sportage phiên bản mới có sự thay đổi toàn diện, khác biệt hoàn toàn so với thế hệ trước. Áp dụng triết lý thiết kế "Opposites United" (Thống nhất những thứ đối lập), Sportage mang đến một diện mạo mới mẻ, tương tự như mẫu xe điện Kia EV6.

Phần mặt ca-lăng được thiết kế theo phong cách "mặt hổ kỹ thuật số" (Digital Tiger Face), với cụm lưới tản nhiệt hình thang và các nan lưới sơn đen nổi khối 3D ấn tượng.

Đặc biệt, camera trước được tích hợp trong cụm lưới tản nhiệt, nằm trong bộ camera 360 của xe. Cụm đèn pha và đèn ban ngày được thiết kế hình Boomerang, tạo sự khác biệt so với các mẫu xe Kia hiện có. Đèn chiếu sáng phía trước hoàn toàn sử dụng công nghệ LED, với khả năng tụ sáng và bám đường tốt hơn nhờ vào hai bi Projector.

Kia Sportage áp dụng triết lý thiết kế "Opposites United" mang đến diện mạo mới mẻ.

Bên trong khoang lái, Sportage có nhiều điểm tương đồng với các mẫu xe khác của Kia. Bảng táp-lô được thiết kế phẳng và đứng, tối ưu hóa không gian cho người lái và hành khách.

Vô lăng 3 chấu bọc da có đường kính nhỏ, mang lại cảm giác thể thao, cùng với các nút bấm tiện ích như điều chỉnh menu, tăng giảm âm lượng, đàm thoại rảnh tay và Cruise Control. Đặc biệt, lẫy chuyển số thể thao giúp người lái dễ dàng điều khiển.

Phía sau vô lăng là một dải màn hình cong, bao gồm đồng hồ Digital hiển thị thông tin lái và màn hình giải trí cảm ứng 12,3 inch sắc nét, hỗ trợ hệ thống camera 360 và các tính năng kết nối như Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth.

Vô lăng 3 chấu bọc da có đường kính nhỏ, mang lại cảm giác thể thao.

KIA Sportage 2025 có 3 tùy chọn động cơ, gồm:

Động cơ xăng 2.0L hút khí tự nhiên, cho công suất 154 mã lực và mô-men xoắn 192 Nm. Đi kèm với đó là hộp số tự động 6 cấp. Cỗ máy này được lắp đặt trên các bản Signature, Signature X-Line, Premium và Luxury.

Động cơ xăng tăng áp 1.6L lắp đặt trên các bản Signature và Signature X-Line, cho công suất 178 mã lực, mô-men xoắn 265 Nm. Kết nối với đó là hộp số ly hợp kép 7 cấp.

Động cơ diesel 2.0L cũng lắp đặt trên các bản Signature và Signature X-Line, cho công suất 184 mã lực, mô-men xoắn 416 Nm, số tự động 8 cấp.

Về an toàn, Kia Sportage trang bị các công nghệ an toàn phổ biến như cân bằng điện tử, camera lùi, 6 túi khí, chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử và cảm biến áp suất lốp.

Đặc biệt, các phiên bản cao cấp (từ bản Signature trở lên) còn được trang bị thêm hệ thống camera 360, Adaptive Cruise Control, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang và hỗ trợ tránh va chạm trước.