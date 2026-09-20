Bản lề Titanium trên iPhone Duo giải quyết vấn đề nếp gấp ra sao?

(VTC News) -

Bản lề Titanium trên iPhone Duo được thiết kế như thế nào?

Bản lề là chi tiết phần cứng giữ vai trò cốt lõi trong việc điều phối chuyển động của toàn bộ thân máy. Cụm cơ khí này được hoàn thiện từ vật liệu cao cấp, tạo nền tảng vững chắc cho không gian hiển thị.

Cấu tạo của Precision Hinge và khả năng giữ phẳng màn hình

Bản lề của máy sử dụng cơ chế precision hinge cấu tạo từ hơn 100 linh kiện cơ khí chính xác. Hệ thống này trên iPhone Duo đảm nhận nhiệm vụ kiểm soát quá trình đóng mở mượt mà và nâng đỡ phần trung tâm màn hình. Sự liên kết chặt chẽ giữa các khớp xoay giúp hạn chế độ rơ lắc, tạo chuyển động đóng mở liền mạch.

Cận cảnh bản lề Titanium với cấu trúc cơ khí chính xác.

Bên cạnh các khớp nối, bản lề còn kết hợp với hệ thống nam châm tích hợp bên trong thân vỏ. Thiết kế này tạo cảm giác khép máy dứt khoát khi gập thiết bị lại. Nhờ khả năng nâng đỡ đồng đều từ bên dưới, bề mặt hiển thị giảm thiểu tình trạng võng lún khi tương tác.

Vật liệu Titanium Grade 5 và các thành phần gia cường kết cấu

Phần khung chịu lực của máy sử dụng Titanium cấp 5 (Grade 5 Titanium) để tạo độ cứng cáp cao. Trên iPhone Duo, vỏ ngoài được hoàn thiện bóng gương, còn nắp bản lề in 3D với bề mặt phun cát siêu nhỏ (*micro-blasted*) tạo điểm nhấn tương phản. Cấu trúc kim loại này đóng vai trò giữ vững khung sườn thiết bị thay vì trực tiếp xóa mờ nếp gấp.

Khung Titanium Grade 5 gia cường kết cấu thân máy.

Phía bên trong thân máy bổ sung các đường gờ đỡ nhằm gia cường độ cứng cho kết cấu cơ học. Hệ thống đường chia anten ứng dụng vật liệu sợi ceramic, góp phần tăng cường độ cứng cáp cho bộ khung. Sự phối hợp đồng bộ này tạo bệ đỡ vững chắc, hạn chế biến dạng khi chịu lực uốn.

iPhone Duo giải quyết vấn đề nếp gấp như thế nào?

Nếp gấp trên thiết bị chịu ảnh hưởng từ sự tương tác giữa trục bản lề và các lớp màn hình. Cấu trúc bản lề, lớp hiển thị và vật liệu gia cường phối hợp để phân bổ ứng suất khi gập, hạn chế lực tập trung tại khu vực trung tâm.

Phân bổ lực uốn qua cấu trúc màn hình nhiều lớp

Không gian hiển thị của iPhone Duo sử dụng kết cấu nhiều lớp với các tầng vật liệu liên kết quanh tấm nền. Khi thiết bị đóng mở, các lớp này phối hợp với precision hinge để phân tán lực uốn thay vì dồn áp lực vào một điểm tại tâm gập:

Precision hinge: Kiểm soát góc gập và chuyển động của khu vực bản lề, hạn chế lực tác động đột ngột lên tấm nền.

Cấu trúc nhiều lớp: Phân bổ ứng suất qua nhiều tầng vật liệu khi màn hình thay đổi trạng thái từ phẳng sang gập.

Keo tùy biến linh hoạt: Cho phép các lớp hiển thị trượt tương đối như trang sách, giảm lực kéo căng cục bộ.

Tấm Titanium đáy nền: Tăng độ cứng cho khu vực phía dưới tấm nền, duy trì độ phẳng khi màn hình mở rộng.

Cơ chế trượt tương đối giữa các lớp vật liệu giúp giải phóng ứng suất tại tâm gập trong quá trình đóng - mở. Nhờ đó, lực uốn được phân bổ trên phạm vi rộng hơn, hạn chế tình trạng biến dạng tập trung tại đường gấp.

Nano-texture xử lý hiện tượng phản chiếu tại vùng nếp gấp

Bên cạnh việc kiểm soát ứng suất cơ học, iPhone Duo còn sử dụng lớp phủ nano-texture bằng polymer tùy chỉnh trên bề mặt màn hình. Vật liệu này có độ cứng cơ học cao hơn tới 40% so với một số vật liệu thông thường, đồng thời duy trì độ linh hoạt cần thiết cho thao tác gập.

Lớp nano-texture giảm phản chiếu và hạn chế nếp gấp.

Lớp nano-texture tạo bề mặt nhám mờ, giúp tán xạ ánh sáng và giảm phản chiếu từ môi trường xung quanh. Khi ánh sáng không tập trung vào vùng uốn, nếp gấp khó nhận thấy hơn ở nhiều góc quan sát. Cơ chế này không loại bỏ nếp gấp cơ học mà tập trung vào việc giảm mức độ nhận diện bằng mắt trong quá trình sử dụng.

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