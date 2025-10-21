Bạn đọc ủng hộ hơn 296 triệu đồng giúp bé trai mắc bệnh có cơ hội ghép tủy

(VTC News) -

Nhờ sự chung tay của hàng nghìn bạn đọc, bé nhận được hơn 296 triệu đồng.

“Sắp tới gia đình sẽ đưa bé Hoà sang Ấn Độ để thăm khám và điều trị theo phác đồ của các bác sĩ bên đó. Số tiền bạn đọc ủng hộ sẽ giúp gia đình có thêm kinh phí để đưa con đi chữa bệnh”, chị Lào Ngọc Linh (SN 1993, trú thôn Chào, xã Sơn Động, tỉnh Bắc Ninh) nghẹn ngào nói trong giây phút đón nhận số tiền 296.889.339 đồng từ bạn đọc Báo Điện tử VTC News giúp đỡ.

Số tiền trên là tình cảm của hàng trăm bạn đọc gửi tới quỹ nhân ái của báo, nhằm sẻ chia với hoàn cảnh bé trai mắc bệnh hiểm nghèo, cần thêm kinh phí ghép tuỷ.

Toàn bộ số tiền đã được Báo Điện tử VTC News kết chuyển tới tài khoản của gia đình bé Hoà.

Hoàn cảnh của bé La Nhật Hoà được phản ánh qua bài viết “Mẹ sinh thêm em bé để ghép tủy cứu con trai mắc bệnh hiểm nghèo”, đăng tải ngày 25/8.

Gia đình bé La Nhật Hoà đón nhận sự giúp đỡ từ bạn đọc Báo Điện tử VTC News.

Bé La Nhật Hòa mắc bệnh Thalassemia thể nặng khi mới hai tháng tuổi, phải sống nhờ truyền máu và thải sắt định kỳ suốt đời nếu không được ghép tủy. Gia đình nghèo khó, suốt ba năm liền vợ chồng chị Linh phải đưa con từ quê lên Hà Nội điều trị, kiệt quệ cả về tài chính lẫn tinh thần.

Năm 2023, bé được ghép tủy từ người anh trai với chi phí hơn 500 triệu đồng vay mượn khắp nơi, nhưng sau 5 tháng, tủy bị đào thải. Sức khỏe bé ngày càng yếu, trong khi gia đình nợ nần chồng chất.

Trong tuyệt vọng, chị Linh quyết định mang thai lần ba với hy vọng lấy tế bào gốc cuống rốn để cứu con. Bé gái chào đời khỏe mạnh và có khả năng ghép phù hợp, nhưng gia đình lại không còn tiền để thực hiện ca ghép lần hai.

Bé Hòa trong tình trạng nguy kịch với biến chứng gan, lách to và đau đớn kéo dài, cần được ghép tủy càng sớm càng tốt. Tai ương tiếp tục ập đến khi lũ quét vào tháng 8/2025 cuốn trôi toàn bộ tài sản, cha bé bị thương nặng khi cố giữ lại mái nhà, khiến gia đình rơi vào bế tắc hoàn toàn.

Ngay sau khi bài viết được đăng tải, hàng trăm lời động viên, chia sẻ và những khoản tiền hỗ trợ đã được gửi tới, tiếp thêm sức mạnh để bé Hoà có thêm kinh phí chữa bệnh.