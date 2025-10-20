Căn nhà đổ nát trong bão, cụ ông 90 tuổi ôm vợ liệt cầu mong qua mùa đông

(VTC News) -

Một đêm cuối tháng 9, khi cả làng Bắc Dũng (xã A Sào, Hưng Yên) đang chìm trong giấc ngủ, ông Bùi Văn Loan (90 tuổi) giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gió rít như xé toạc màn đêm. Chưa kịp định thần, mái ngói trên đầu đã bị cuốn phăng, nước mưa lạnh buốt tràn vào nhà, dội thẳng xuống giường nơi vợ ông - bà Phạm Thị Chinh (85 tuổi) nằm liệt gần chục năm qua.

"Gió giật dữ dội lắm, mái nhà rung bần bật như sắp bay đi từng tấm. Tôi chỉ kịp kéo chăn đắp cho bà ấy, rồi ôm chặt lấy… Còn nếu trời sập xuống, cũng đành chịu", ông Loan nghẹn ngào nhớ lại đêm giông lốc quật tan căn nhà cấp 4 xiêu vẹo, nơi hai vợ chồng già nương tựa vào nhau suốt mấy chục năm trời.

Căn nhà của ông Loan - bà Chinh biến thành đống đổ nát.

Khi cơn giông lốc đêm 29/9 lặng xuống, cả thôn Bắc Dũng mới dần hoàn hồn sau đêm kinh hoàng. Người dân thở phào vì giữ được mái nhà, nhưng riêng ông Bùi Văn Loan và bà Phạm Thị Chinh - hai thân già đã nương tựa nhau gần cả đời người - thì tổ ấm nhỏ bé của họ đã thành đống đổ nát.

Căn nhà cấp 4 xiêu vẹo, nơi từng ấm hơi người, giờ chỉ còn những bức tường nứt toác, nền đất lầy lội trong bùn nước. Mái ngói bị cuốn sạch, đồ đạc trong nhà, từ chiếc giường, tủ áo đến bàn thờ tổ tiên đều ướt sũng, hư hỏng chẳng còn dùng được nữa.

Không còn chốn trở về, ông bà đành sang tá túc trong căn nhà nhỏ của con trai - anh Bùi Quang Lập, đang làm bảo vệ với đồng lương ít ỏi, chỉ đủ lo bữa cơm qua ngày.

“Con trai duy nhất của tôi làm bảo vệ cho công ty, thương cha mẹ lắm nhưng nó cũng chạy ăn từng bữa, còn phải nuôi con nhỏ ăn học nên chẳng giúp được gì nhiều. Giờ vợ chồng tôi chỉ mong có lại mái nhà để còn chui ra, chui vào những ngày mưa gió”, ông Loan nói, ánh mắt xa xăm, đượm buồn.

Ông Bùi Văn Loan là bệnh binh, suy giảm gần 70% khả năng lao động. Cả đời ông gắn bó với quê hương, sống giản dị, cần mẫn và tận tụy trong mọi công việc của thôn xóm. Gần đây, ông được trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, phần thưởng cao quý dành cho những người suốt đời cống hiến vì đất nước và cộng đồng.

Chính quyền địa phương hỗ trợ đưa ông Loan ra khỏi căn nhà bị hỏng sau trận giông lốc.

Không có lương hưu, chẳng chút tích lũy, cuộc sống của hai vợ chồng già chỉ trông chờ vào khoản trợ cấp ít ỏi mỗi tháng cho bệnh binh. Với ông, điều đáng sợ nhất không phải là đói rét, mà là nỗi lo bà Chinh - người vợ ông đã chăm sóc suốt gần chục năm nằm liệt giường - không thể chịu nổi mùa đông sắp tới, nếu không còn một mái nhà đủ ấm.

Giữa căn phòng tạm bợ nơi nhà con trai, ông Loan vẫn giữ thói quen quen thuộc mỗi buổi chiều, đó là ngồi bên giường vợ, nhẹ tay lau mặt, đút từng thìa cháo, thay áo cho bà. Căn phòng nhỏ chẳng đủ sáng, chẳng đủ ấm, cũng không đủ chỗ để ông ngồi thẳng lưng, nhưng ngày nào cũng vậy, ông vẫn lặng lẽ làm mọi thứ như thường lệ - như suốt gần 10 năm qua, kể từ khi bà bị tai biến, mất hoàn toàn khả năng đi lại và không thể nói được.

Sau trận giông lốc, tài sản quý giá nhất của hai ông bà chỉ là chiếc giường sắt rỉ sét và chiếc tủ thờ nghiêng ngả giữa căn nhà tan hoang. Một vài bao xi măng cũ, ít tấm tôn do hàng xóm gom góp giúp cũng chỉ đủ che tạm mái hiên, chống chọi mưa nắng qua ngày.

Chính quyền địa phương đã hỗ trợ bước đầu, nhưng nguồn lực hạn chế, trong khi chi phí để sửa lại căn nhà hư hỏng nặng vượt quá khả năng của vợ chồng già.

Cuối tháng 10, khi miền Bắc bắt đầu trở lạnh, từng đợt mưa dầm gió bấc tràn về, ông Loan lại thấp thỏm không yên. Căn nhà bị lốc cuốn tốc mái giờ chẳng khác gì đống gạch vụn. Tường nứt toác, trần hở loang lổ, nền nhà ẩm thấp và lạnh buốt. Giữa cái rét đang cận kề, ông chỉ sợ điều tồi tệ nhất sẽ đến, rằng người vợ nằm liệt suốt gần 10 năm của mình sẽ không thể chống chọi qua mùa đông này, nếu vẫn phải sống trong cảnh tạm bợ, không một mái che đủ ấm.

Ở cái tuổi gần đất xa trời, điều duy nhất ông mong mỏi không phải là tiền bạc hay tiện nghi, mà chỉ là mái nhà lành lặn, đủ che nắng, tránh mưa, để hai vợ chồng già còn có chỗ "chui ra chui vào", sống những ngày cuối đời trong yên ổn, bên nhau.

Vợ chồng ông Bùi Văn Loan.

Ông Nguyễn Văn Nhất – Trưởng ban xây dựng Đảng xã A Sào cho biết, ông Bùi Văn Loan năm nay 90 tuổi, là đảng viên có 60 năm tuổi Đảng, đồng thời là bệnh binh, hoàn cảnh rất khó khăn.

Trong đợt lốc xoáy vừa qua, mái tôn từ nhà hàng xóm bị gió cuốn bay sang, làm sập hoàn toàn ngôi nhà của ông. Cấp ủy, chính quyền địa phương nhanh chóng vào cuộc, tổ chức tháo dỡ phần nhà bị sập và hỗ trợ đưa ông về ở tạm tại nhà con trai.

Ông Loan đang được hưởng các chế độ chính sách dành cho người có công và bệnh binh. Địa phương đang tích cực vận động, huy động nguồn lực để hỗ trợ xây dựng lại nhà cho ông, đảm bảo chỗ ở ổn định trong thời gian tới.

"Ông Loan là người có nhiều đóng góp cho cách mạng, vì vậy việc chăm lo cho ông trong lúc khó khăn là trách nhiệm và tình cảm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương", ông Nhất nhấn mạnh.

Trường hợp của ông Bùi Văn Loan và bà Phạm Thị Chinh là một trong những mảnh đời đặc biệt khó khăn đang cần sự chung tay của cộng đồng. Một mái nhà lành lặn lúc này không chỉ là chỗ ở, mà còn là cơ hội duy nhất để họ có thể qua được mùa đông.