Cha người Mông ngã vực, giành giật sự sống, ba con chỉ biết nhìn qua điện thoại

(VTC News) -

Anh Dùng được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện.

Trong căn phòng điều trị khoa Khám bệnh, Bệnh viện Việt Đức những ngày cuối tháng 9, anh Sùng Mìn Dùng nằm bất động trên giường bệnh. Đầu anh quấn băng trắng, gương mặt sưng vù đến mức khó nhận ra, đôi mắt nhắm nghiền như vẫn còn chưa hết cơn đau sau tai nạn khủng khiếp.

Người đàn ông 42 tuổi, dân tộc Mông, quê ở thôn Lò Suối Tủng, xã Tùng Vài, tỉnh Tuyên Quang, vừa trải qua biến cố lớn khiến cả gia đình rơi vào cảnh khốn cùng.

Cuộc sống nơi vùng cao quanh năm thiếu thốn, cái ăn cái mặc đều chật vật. Ngoài những ngày làm nương, anh Dùng thường tranh thủ vào rừng lấy củi đem bán, mong kiếm thêm chút tiền mua gạo, lo cho ba đứa con thơ đang tuổi ăn học.

Sáng 21/9, như bao ngày khác, anh dậy sớm, khoác chiếc gùi quen thuộc lên vai, vào rừng lấy củi. Không ai ngờ, đó lại là buổi sáng định mệnh. Trong lúc men theo vách đá dựng đứng, anh sảy chân trượt ngã, rơi từ trên cao xuống vực sâu.

Tiếng kêu cứu khản đặc vang lên giữa thung lũng hoang vu, chẳng ai nghe thấy. Cả khu rừng vẫn im lìm, chỉ có tiếng gió luồn qua vách đá. Phải gần một giờ sau, những người đi rừng mới phát hiện anh nằm bất động giữa nền đất lạnh, máu loang đỏ cả một khoảng.

Họ hốt hoảng tìm cách đưa anh ra khỏi vực sâu, rồi chuyển gấp về trung tâm y tế khu vực. Do vết thương quá nặng, nên anh tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) trong tình trạng nguy kịch.

Các bác sĩ chẩn đoán anh bị đa chấn thương nặng, chấn thương sọ não, tụ máu khí ngoài màng cứng vùng trán, chấn thương hàm mặt, gãy thân xương hàm dưới, gãy cung tiếp gò má trái và đụng dập phổi phải. Anh phải vào khoa Hồi sức tích cực, trải qua nhiều lần phẫu thuật, can thiệp y tế để giành giật sự sống.

Anh Dùng được chẩn đoán đa chấn thương. (Ảnh: Loan Hoà)

Trong khi anh Dùng nằm mê man trên giường bệnh, chị Vàng Thị Cháng - vợ anh - ngồi thẫn thờ nơi hành lang Bệnh viện Việt Đức. Gương mặt rám nắng vì năm tháng lam lũ, đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm thức trắng, chị lặng lẽ rút từng tờ tiền lẻ trong túi áo, run run mang đi đóng tạm ứng viện phí. Mỗi lần chỉ vài trăm nghìn đồng, nhưng đó là tất cả những gì chị có thể xoay xở.

“Cả nhà mới gom góp, vay mượn được 20 triệu đồng, gửi lên cùng anh. Giờ hết sạch rồi, không biết làm sao nữa. Bác sĩ bảo phải điều trị lâu dài mà em chẳng còn biết vay ai thêm", chị nghẹn lời, nhìn về phía phòng bệnh nơi chồng đang nằm bất động.

Người phụ nữ miền núi ấy - quen gùi ngô, gùi củi trên lưng - nay lần đầu xuống Hà Nội, giữa dòng người vội vã trong bệnh viện lớn, chị Cháng như lạc vào thế giới khác.

Gia đình anh Dùng quanh năm sống nhờ vào nương rẫy, hết vụ ngô lại đến vụ lúa, nhưng chẳng đủ ăn qua ngày. Căn nhà nhỏ ở thôn Lò Suối Tủng chẳng có gì đáng giá ngoài vài dụng cụ làm rẫy đã cũ.

Ba con của anh chị mỗi người một ngả. Con lớn 18 tuổi ở nhà, không có việc làm ổn định, khi thì đi làm thuê, khi thì theo bạn vào rừng lấy măng về phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Con thứ hai - 17 tuổi – vừa xin được làm công nhân tại một khu công nghiệp ở Vĩnh Phúc, gửi về mỗi tháng vài trăm nghìn đồng phụ mẹ nuôi em út. Con nhỏ nhất - 13 tuổi vẫn còn đi học. Mỗi tối, em lại chạy sang nhà hàng xóm mượn điện thoại gọi cho mẹ, giọng nghẹn lại: “Bố tỉnh chưa mẹ? Bao giờ bố về?”

Với gia đình anh Dùng, 20 triệu đồng vay mượn từ bà con trong bản, cộng thêm chút tiền bán đi từ mấy bao thóc dự trữ, là cả gia tài tích cóp bao năm. Giờ số tiền ít ỏi ấy đã cạn, trong khi hành trình điều trị cho anh mới chỉ bắt đầu.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức, anh Dùng cần tiếp tục được theo dõi chấn thương sọ não và chăm sóc tích cực trong nhiều tuần tới. Chi phí điều trị dự kiến lên đến vài chục triệu đồng, con số quá sức đối với gia đình nghèo miền núi vốn quanh năm chỉ trông vào mảnh nương, gùi ngô, gùi củi.

“Có hôm tôi xin cơm từ thiện ăn tạm. Không dám ăn ngoài, sợ hết tiền”, chị Cháng nói giọng khản đặc mắt hoe đỏ vì nhiều đêm thức trắng.

Bà con trong bản khi nghe tin anh Dùng bị nạn ai cũng thương xót. Người góp ít gạo, người hái mớ rau rừng mang sang nhà động viên vợ con anh. Thế nhưng ở nơi thành phố, mọi thứ đều phải đổi bằng tiền. Chị Cháng hiểu rõ điều đó, nhưng trong tay chẳng còn gì để bán, để vay.

Chị bảo, nếu có ai giúp được chồng chị điều trị thêm thời gian tới, gia đình "đội ơn cả đời". "Anh là lao động chính, giờ nằm một chỗ thế này, ba con em biết trông vào ai".

Chị Cháng chăm sóc chồng tại bệnh viện. (Ảnh: Loan Hoà)

Giữa hàng trăm ca bệnh mỗi ngày tại bệnh viện tuyến trung ương, câu chuyện về người cha dân tộc H’Mông bị tai nạn khi đi vác củi, giờ phải giành giật từng hơi thở, không phải chuyện hiếm. Nhưng với những người sinh ra và lớn lên ở miền núi như anh Dùng, việc đặt chân đến bệnh viện không chỉ là cuộc chiến với bệnh tật, mà còn là cuộc chiến với đói nghèo, với sự bất lực trước số phận.

Bà Vàng Thị Cho, Trưởng thôn Lò Suối Tủng, xã Tùng Vài, cho biết, gia đình anh Sùng Mìn Dùng thuộc diện hộ nghèo của thôn, cuộc sống nhiều khó khăn, vất vả. Hai vợ chồng chủ yếu làm nương rẫy để mưu sinh, thu nhập bấp bênh, không ổn định.

Ngôi nhà cấp 4 của họ hiện đang nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao, đặc biệt vào mùa mưa bão, đáng lo ngại. Vừa qua, khi hai vợ chồng gặp nạn trong lúc đi lấy củi trên nương, gia đình không có điều kiện, phải vay mượn khắp nơi mới có tiền đưa nhau xuống bệnh viện điều trị.

Dù hoàn cảnh khó khăn như vậy, nhưng vợ chồng anh Dùng rất chịu thương chịu khó, sống chan hòa với bà con. Thấy vậy, trong thời gian anh chị nằm viện, bà con trong bản cũng thường xuyên thay nhau đến chăm sóc con cái giúp họ, ai có gì góp nấy, để vợ chồng anh yên tâm điều trị. “Đây là hoàn cảnh rất cần sự quan tâm, hỗ trợ từ chính quyền và cộng đồng xã hội”, bà Cho nói.