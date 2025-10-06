Người đàn ông suy thận 16 năm gãy chân giữa lúc nhà khánh kiệt

(VTC News) -

Người đàn ông suy thận 16 năm gãy chân giữa lúc nhà đã khánh kiệt.

Bên trong buồng bệnh của Khoa Phẫu thuật chi trên và Y học thể thao, Bệnh viện Việt Đức, người đàn ông gầy guộc, nằm lặng lẽ trên giường. Khuôn mặt xám xịt vì nhiều năm chống chọi với bệnh tật. Chân trái của anh vừa được cố định sau ca phẫu thuật gãy cổ xương đùi. Trong ánh mắt đượm buồn ấy, không chỉ có nỗi đau thể xác mà còn chất chứa nỗi lo: "Không biết mình còn đủ sức lo cho con gái nữa không…".

Anh là Lưu Quang Khánh, 46 tuổi, làm nghề nông, trú tại thôn 4, xã Bình Giang, tỉnh Ninh Bình. Gần nửa đời người của anh gắn liền với bệnh viện vì căn bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối, phải chạy thận nhân tạo suốt 16 năm qua.

Ở cái tuổi mà nhiều người đàn ông đang là trụ cột gia đình, anh Khánh lại chỉ có thể sống nhờ máy móc và thuốc men. Mỗi tuần ba lần, anh phải rời làng quê, lên bệnh viện để lọc máu. Cứ đều đặn như vậy suốt 16 năm, từ khi anh mới hơn 30 tuổi. Căn bệnh vắt kiệt sức lực, nhưng chưa bao giờ anh từ bỏ. "Tôi sống được đến hôm nay là vì con gái. Con còn nhỏ quá, không thể để nó bơ vơ”.

Anh Khánh gầy guộc, nằm lặng lẽ trên giường bệnh, khuôn mặt xám xịt vì nhiều năm chống chọi với bệnh tật.

Con gái anh là chỗ dựa duy nhất còn lại. Mẹ em bỏ đi hơn 10 năm trước, không liên lạc, không chu cấp. Từ đó, anh Khánh một mình gồng gánh nuôi con, trong khi bản thân chỉ nhận được 540.000 đồng trợ cấp xã hội mỗi tháng, không còn khả năng lao động.

Hai cha con sống cùng bố mẹ già hơn 70 tuổi. Gia đình làm ruộng, thu nhập bấp bênh. Mọi chi phí sinh hoạt, học hành của con và tiền thuốc men cho anh đều trông cậy vào sự chắt bóp của hai ông bà già yếu.

Tháng 8 vừa rồi, trong lúc đang chuẩn bị đi chạy thận, anh Khánh không may bị trượt ngã trong nhà tắm. Cơn đau khiến anh không thể đứng dậy. Người nhà vội đưa đi cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán gãy cổ xương đùi phải, cần phẫu thuật khẩn cấp.

“Chạy thận thì khổ quen rồi, nhưng gãy chân thì coi như nằm một chỗ. Không biết sau này ai đưa tôi đi viện, ai lo cho con gái...”, anh Khánh nói trong nước mắt.

Không có tiền, gia đình phải vay gấp 30 triệu đồng để nhập viện và thực hiện ca mổ. Đó là khoản tiền quá lớn với một nhà nông đã cạn kiệt sức lực và tài sản.

Ông Lưu Đức Loan, 74 tuổi - bố anh Khánh, đôi mắt trũng sâu vì nhiều đêm thức trắng lo cho con, nghẹn ngào kể: “Khánh bệnh tật đã nửa đời người, khổ lắm rồi. Giờ lại thêm tai nạn, không đi lại được. Còn đứa cháu gái đang tuổi ăn học, tôi và bà nhà cũng già yếu, làm gì còn sức nữa… Cầu trời khấn Phật cho ai đó thương giúp, để nó còn được điều trị, để cháu tôi còn được đi học nên người”.

Ngừng một lát, ông rút vội chiếc khăn vải nâu trong túi áo, lau những giọt nước mắt chực rơi. “Chúng tôi không dám mơ gì nhiều đâu. Chỉ mong con sống, khỏe, và cháu gái có bữa cơm no, cái áo lành mà đi học…”, ông Loan nói trong bất lực.

Anh Khánh vẫn đang điều trị hậu phẫu tại Bệnh viện Việt Đức. Chân vẫn còn đau buốt, chưa thể ngồi dậy. Đã hơn hai tuần anh nằm viện, chưa hôm nào người thân đủ tiền mua đầy đủ thuốc bác sĩ chỉ định. Nhiều loại thuốc giảm đau, kháng sinh anh phải cắt bớt liều vì không đủ chi phí chi trả.

Gia đình anh Khánh đang đứng trước nguy cơ không thể tiếp tục điều trị, do không còn khả năng chi trả viện phí, tiền thuốc, chi phí sinh hoạt tại bệnh viện và cả việc duy trì chạy thận hàng tuần.

Gia đình đang rất cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng. Mỗi sự hỗ trợ, dù nhỏ nhất, đều là hy vọng sống còn cho anh Khánh và tương lai của con gái anh.

Ông Loan chăm sóc con trai đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Ông Trần Trung Kỹ, trưởng thôn 4, xã Bình Giang, tỉnh Ninh Bình xác nhận, anh Lưu Quang Khánh hiện thuộc diện hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương. Anh Khánh mắc bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối, phải chạy thận nhân tạo liên tục suốt 16 năm qua, không có khả năng lao động, hoàn toàn sống nhờ trợ cấp xã hội và sự hỗ trợ của gia đình.

Anh Khánh vừa trải qua phẫu thuật gãy cổ xương đùi, đang nằm điều trị tại Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng sức khỏe suy kiệt, cần tiếp tục được chăm sóc y tế.

Gia đình anh Khánh gồm 2 cha con sống chung với bố mẹ già hơn 70 tuổi, không có nguồn thu nhập ổn định. Do không có kinh tế nên con gái anh Khánh đã phải nghỉ học ở nhà phụ giúp ông bà và bố.

Trước hoàn cảnh trên, địa phương mong các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ gia đình anh Khánh vượt qua giai đoạn khó khăn, để anh có điều kiện tiếp tục điều trị và con gái ông có thể tiếp tục được đến trường.