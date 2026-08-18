Ban Bí thư hướng dẫn điều kiện xem xét kết nạp Đảng với người trên 60 tuổi

(VTC News) -

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Hướng dẫn số 02 của Ban Bí thư một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Theo đó, Ban Bí thư hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng liên quan đến: tuổi đời và trình độ học vấn của người vào Đảng ở một số trường hợp đặc biệt; đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thủ tục xem xét kết nạp đảng viên (kể cả kết nạp lại); hồ sơ, thủ tục xét công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức (kể cả kết nạp lại); một số vấn đề liên quan đến kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức.

Ban Bí thư cũng hướng dẫn việc kết nạp đảng viên trong một số trường hợp cụ thể; phát và quản lý thẻ đảng viên; quản lý hồ sơ đảng viên, cơ sở dữ liệu đảng viên; giải quyết việc thay đổi họ, tên và ngày, tháng, năm sinh; chuyển sinh hoạt đảng; quy trình thực hiện giải quyết khiếu nại về đảng tịch của đảng viên; xoá tên đảng viên trong danh sách đảng viên và đảng viên xin ra khỏi Đảng...

Các đại biểu sử dụng thẻ đảng viên để biểu quyết tại Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Về tuổi đời của người vào Đảng ở một số trường hợp đặc biệt, Ban Bí thư quy định chỉ xem xét kết nạp vào Đảng những người trên 60 tuổi khi đủ 3 nhóm điều kiện, gồm: có sức khoẻ và uy tín; đang công tác, cư trú ở cơ sở chưa có tổ chức đảng, chưa có đảng viên hoặc do yêu cầu đặc biệt; được ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương đồng ý bằng văn bản trước khi cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định kết nạp.

Về trình độ học vấn của người vào Đảng ở một số trường hợp đặc biệt, theo hướng dẫn của Ban Bí thư, người vào Đảng đang sinh sống ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc ngư dân thường xuyên làm việc ngoài biển, đảo, nếu không bảo đảm theo Quy định Thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV thì phải có trình độ học vấn tối thiểu hoàn thành chương trình giáo dục bậc tiểu học.

Người vào Đảng là già làng, trưởng bản, người có uy tín đang sinh sống tại những khu vực nêu trên hoặc ngư dân thường xuyên làm việc ngoài biển, đảo thì phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ. Việc kết nạp những trường hợp này cũng phải được ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương đồng ý bằng văn bản trước khi cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định.

Theo Hướng dẫn số 02, đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, gồm: nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định; nhiệm vụ do tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phân công.

Ban Bí thư quy định, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao là hoàn thành có chất lượng, hiệu quả và bảo đảm thời gian theo quy định.

Đảng viên được phân công công tác những nhiệm vụ thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ như: Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; phát triển đảng viên; xây dựng chính quyền, đoàn thể vững mạnh; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; bảo đảm an ninh, trật tự; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tệ nạn xã hội...

Chi bộ có trách nhiệm giúp đỡ, kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện, đưa vào nội dung đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm. Đảng viên được phân công có trách nhiệm báo cáo với chi bộ theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu. Cấp ủy cấp trên thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện và rút kinh nghiệm.

Theo hướng dẫn của Ban Bí thư, việc đánh giá kết quả hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao căn cứ vào kết quả kiểm điểm công tác theo định kỳ hoặc khi cần thiết của đảng viên ở chi bộ; nhận xét của cấp ủy, chính quyền hoặc cơ quan, đơn vị, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội (nơi đảng viên là thành viên tham gia các tổ chức đó) thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ.