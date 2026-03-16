Bác thông tin 2 CSGT tử vong do truy đuổi phương tiện vi phạm

Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện bài viết của tài khoản “Trần Duy Chiến GS-TS Vỉa hè” đăng tải thông tin cho rằng: “Hai chiến sĩ CSGT nằm lại đường ở Thanh Hóa do truy đuổi phương tiện vi phạm giao thông”. Nội dung bài viết nhanh chóng được một số tài khoản chia sẻ lại, kèm theo nhiều bình luận suy diễn, gây hoang mang trong dư luận.

Công an tỉnh Thanh Hoá bác bỏ thông tin bịa đặt trên mạng xã hội liên quan đến lực lượng CSGT tại Thanh Hóa. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Công an tỉnh Thanh Hoá khẳng đinh, đây là thông tin hoàn toàn bịa đặt, sai sự thật. Qua kiểm tra, xác minh, tại Thanh Hóa không xảy ra vụ việc hai cán bộ, chiến sĩ CSGT tử vong trong quá trình truy đuổi phương tiện vi phạm giao thông như nội dung bài viết lan truyền trên mạng xã hội nêu trên.

Việc tài khoản Facebook “Trần Duy Chiến GS-TS Vỉa hè” đăng tải nội dung không đúng sự thật, dựng lên câu chuyện thương tâm để thu hút sự chú ý và tương tác trên mạng xã hội là hành vi thiếu trách nhiệm, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự, đồng thời làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng CSGT nói riêng.

Công an tỉnh Thanh Hoá sẽ làm rõ chủ tài khoản và nguồn phát tán thông tin sai sự thật nêu trên để xử lý nghiêm theo quy định. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Ngoài ra, việc một số cá nhân tiếp tục chia sẻ, bình luận, lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng gây tác động tiêu cực đến nhận thức xã hội và ảnh hưởng đến môi trường thông tin lành mạnh trên không gian mạng.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang thực hiện xác minh, làm rõ chủ tài khoản và nguồn phát tán thông tin sai sự thật nêu trên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, khuyến cáo người dân cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Chỉ tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống, không chia sẻ, bình luận hoặc phát tán các nội dung sai sự thật, tránh vô tình tiếp tay cho các hành vi tung tin thất thiệt, gây hoang mang trong xã hội.

Mọi hành vi đăng tải, cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật trên không gian mạng đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.