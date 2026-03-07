Công an Hà Nội, Đồng Nai liên tiếp xử lý người tung tin sai sự thật trên không gian mạng

(VTC News) -

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) vừa xử phạt một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định chủ tài khoản là ông N.M.H (SN 1950, trú tại phường Bồ Đề, TP Hà Nội). Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp Công an phường Bồ Đề mời ông H. đến làm việc để làm rõ nội dung liên quan.

Cơ quan Công an làm việc với ông N.M.H (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Tại cơ quan công an, ông N.M.H thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Người này đã nhận thức được sai phạm, gỡ bỏ nội dung vi phạm và cam kết không tái diễn hành vi đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

Ngày 6/3/2026, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.M.H số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Công an xã Trị An, tỉnh Đồng Nai cũng xử phạt một người đàn ông 7,5 triệu đồng.

Theo thông tin từ cơ quan công an, người bị xử phạt là ông P.V.T. (sinh năm 1978), cư trú tại ấp Vĩnh An 6, xã Trị An, tỉnh Đồng Nai. Trước đó, qua nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook cá nhân mang tên “T.P” do ông T. sử dụng thường xuyên đăng tải, chia sẻ các bài viết, video có nội dung chưa được kiểm chứng.

Các nội dung này không chỉ chứa thông tin giả mạo mà còn có lời lẽ thiếu chuẩn mực, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự của cá nhân. Một số bài đăng còn mang tính chất xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Sau khi xác minh, thu thập tài liệu và chứng cứ liên quan, Công an xã Trị An làm việc với ông P.V.T. và ông này thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia mạng xã hội, chỉ đăng tải, chia sẻ thông tin đã được kiểm chứng từ các nguồn chính thống. Mọi hành vi lợi dụng mạng xã hội để đăng tải, lan truyền thông tin giả mạo, kích động, xuyên tạc hoặc gây ảnh hưởng đến uy tín tổ chức, cá nhân đều sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm.