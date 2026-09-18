Công bố quyết định thành lập Công an thành phố Bắc Ninh và 12 công an phường

Ngày 18/9, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Công an thành phố Bắc Ninh và công an 12 phường thuộc thành phố. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong mô hình chính quyền địa phương mới.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Bộ trưởng Lương Tam Quang trao Quyết định thành lập Công an TP Bắc Ninh.

Tại buổi lễ, Trung tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Công an thành phố Bắc Ninh. Theo Nghị quyết số 39/2026/QH16 của Quốc hội, thành phố Bắc Ninh chính thức được thành lập và có hiệu lực từ ngày 20/9/2026.

Để đáp ứng yêu cầu tổ chức lực lượng trong mô hình mới, ngày 26/8/2026, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 5432/QĐ-BCA về việc thành lập Công an thành phố Bắc Ninh trên cơ sở tổ chức bộ máy hiện có.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban Giám đốc Công an TP Bắc Ninh.

Theo đó, Công an thành phố Bắc Ninh thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác theo Thông tư số 09/2025/TT-BCA ngày 25/2/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các chức vụ, chức danh của lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ thuộc Công an tỉnh Bắc Ninh được chuyển đổi theo tên gọi của Công an thành phố Bắc Ninh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 20/9/2026.

Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu giao nhiệm vụ cho lực lượng công an Bắc Ninh.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhiệt liệt chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Ninh với dấu mốc quan trọng trên chặng đường hình thành, xây dựng và phát triển, mở ra thời cơ, vận hội mới.

Bộ trưởng nhấn mạnh, trong thành quả đó có đóng góp quan trọng của lực lượng Công an Bắc Ninh. Qua các thời kỳ, Công an tỉnh đã nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền nhiều chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự; bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu Công an TP Bắc Ninh trước hết phải thống nhất nhận thức và thực hiện bằng được quan điểm “an ninh bao trùm”, “an ninh kiến tạo”; công tác bảo đảm an ninh, trật tự phải tạo nền tảng thực hiện thành công mục tiêu phát triển thành phố và nâng cao đời sống nhân dân.

Ban Giám đốc Công an TP Bắc Ninh thực hiện nghi thức tuyên thệ.

Mọi chủ trương, công tác bảo vệ an ninh, trật tự phải lấy Nhân dân làm trung tâm, chủ thể; an ninh con người làm mục đích. Đồng thời, phát huy vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền trong triển khai các chủ trương lớn về phát triển kinh tế, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chủ động tham mưu những vấn đề liên quan Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và phát triển khu đô thị sân bay.

Cùng với đó, Bộ trưởng yêu cầu nâng tầm toàn diện công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển có tính bước ngoặt. Công an TP Bắc Ninh phải nắm chắc tình hình, chủ động dự báo, kịp thời tham mưu tháo gỡ các “điểm nghẽn”, “nút thắt”, bịt kín sơ hở, thiếu sót, xử lý các dấu hiệu vi phạm, trục lợi trong quá trình triển khai chủ trương, chính sách phát triển.

Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Giám đốc CATP Bắc Ninh, phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Bùi Duy Hưng khẳng định, việc thành lập Công an thành phố và 12 Công an phường không chỉ là sự thay đổi về tổ chức bộ máy mà còn đặt ra trách nhiệm lớn hơn đối với lực lượng Công an trước cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Quán triệt chỉ đạo của Bộ trưởng Lương Tam Quang về chuyển từ “trách nhiệm công vụ” sang “trách nhiệm công vụ - phục vụ”, Công an thành phố xác định phải đi trước một bước trong nắm, dự báo, phòng ngừa, giải quyết các nguy cơ về an ninh, trật tự; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Với tinh thần thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” và tư duy “kiến tạo an ninh cho phát triển”, Công an TP Bắc Ninh quyết tâm xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần xây dựng thành phố an toàn, văn minh, hiện đại, phát triển nhanh, xanh và bền vững.

Tiến Dũng - Văn Giang (VOV.VN)