(VTC News) -

Theo kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng mô hình “Công dân học tập” giai đoạn 2026-2030, UBND thành phố Bắc Ninh xác định thúc đẩy học tập suốt đời, mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức và nâng cao kỹ năng cho người dân là những nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, thành phố phấn đấu đến năm 2030 có 70% người lớn trong các gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập đạt tiêu chí công dân học tập; 85% cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các đơn vị học tập đạt tiêu chí; tỷ lệ học sinh, sinh viên đạt danh hiệu “Công dân học tập” đạt 95%.

Bắc Ninh đặt mục tiêu 95% học sinh, sinh viên đạt danh hiệu “Công dân học tập” vào năm 2030.

Kế hoạch nhằm tiếp tục triển khai Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030” theo Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 3/6/2022 của Thủ tướng, đồng thời phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Để hoàn thành các mục tiêu, thành phố tập trung hướng dẫn thực hiện các tiêu chí công dân học tập; đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò của học tập suốt đời thông qua báo chí, hệ thống thông tin cơ sở, cơ quan, đơn vị, trường học và doanh nghiệp. Phong trào thi đua học tập suốt đời cũng được gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua tại địa phương.

Đáng chú ý, Bắc Ninh định hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong tổ chức hoạt động học tập, thu thập minh chứng, đánh giá và công nhận danh hiệu “Công dân học tập”. Việc xây dựng dữ liệu điện tử phục vụ công tác khuyến học, khuyến tài và nâng cao nhận thức về xã hội học tập cũng được chú trọng.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ tăng cường tập huấn, tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện và huy động nguồn lực xã hội hóa để mở rộng cơ hội học tập, nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Việc triển khai chương trình giai đoạn 2026-2030 hướng tới hình thành thói quen học tập thường xuyên trong mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển kỹ năng số và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.