Bắc Ninh có tân Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 40 tuổi

(VTC News) -

Sáng 30/9, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về công tác cán bộ.

Theo quyết định được công bố tại hội nghị, ông Thân Trung Kiên (40 tuổi), Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Thanh Trường (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho ông Thân Trung Kiên. (Ảnh: Báo Bắc Ninh).

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/10/2026.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Đào Thanh Trường chúc mừng ông Thân Trung Kiên được giao nhiệm vụ mới, đồng thời nhấn mạnh vai trò của Sở Khoa học và Công nghệ trong giai đoạn phát triển mới của Bắc Ninh.

Theo ông Đào Thanh Trường, Sở Khoa học và Công nghệ cần phát huy vai trò cơ quan tham mưu chiến lược cho UBND thành phố trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong đó, ngành cần tập trung tham mưu xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh, thúc đẩy công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp số và hình thành các mô hình tăng trưởng mới.

Lãnh đạo UBND thành phố Bắc Ninh yêu cầu tân Giám đốc Sở nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng tập thể đoàn kết, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; nâng cao chất lượng tham mưu và gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả công việc.

Lãnh đạo HĐND thành phố Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. (Ảnh: Báo Bắc Ninh).

Đặc biệt, Sở cần cụ thể hóa việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW bằng những nhiệm vụ, sản phẩm có thể kiểm chứng; ưu tiên giải quyết các vấn đề thiết thực của người dân, doanh nghiệp và hoạt động điều hành của chính quyền.

Trong chuyển đổi số, Bắc Ninh đặt trọng tâm vào chất lượng và hiệu quả khai thác dữ liệu chính xác, đồng bộ; phát triển hạ tầng số, cơ sở dữ liệu dùng chung và mô hình quản trị dựa trên dữ liệu, đồng thời phát huy hiệu quả hệ thống IOC của thành phố để thúc đẩy dịch vụ số, kinh tế số.

Lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu tăng cường kết nối doanh nghiệp với viện nghiên cứu, trường đại học, triển khai các nhiệm vụ khoa học - công nghệ xuất phát từ nhu cầu thực tế, có khả năng thương mại hóa và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Sở được yêu cầu tháo gỡ các vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công cho khoa học - công nghệ; tăng cường quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, chất lượng, sở hữu trí tuệ và an toàn thông tin.

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, ông Thân Trung Kiên được yêu cầu cùng tập thể Sở xây dựng chương trình công tác cụ thể, lựa chọn những vấn đề cấp bách, điểm nghẽn lớn để tập trung xử lý, tạo chuyển biến rõ nét và định kỳ báo cáo UBND thành phố.

Ông Thân Trung Kiên (SN 1986), có trình độ Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật Kinh tế, Thạc sĩ Tài chính và Đầu tư; trình độ lý luận chính trị Cao cấp. Ông Thân Trung Kiên từng công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang (cũ); Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bắc Giang; Bí thư Huyện ủy Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.