Bổ nhiệm lại Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần

(VTC News) -

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ bà Nguyễn Thị Thúy Ngần được bổ nhiệm lại giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội với thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 22/9.

Trong thời gian giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, bà Nguyễn Thị Thúy Ngần được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,3.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội sinh năm 1972, quê quán tỉnh Hưng Yên. Bà có trình độ Đại học chuyên ngành Luật; Cao cấp lý luận chính trị. Bà là đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

Có thời gian công tác tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ), bà Nguyễn Thị Thúy Ngần từng đảm nhiệm các chức vụ: Trưởng phòng Pháp chế - Lao động, Vụ Pháp chế; Trưởng phòng, Thư ký Bộ trưởng; Phó Chánh Văn phòng, Thư ký Bộ trưởng.

Tháng 12/2011, bà Nguyễn Thị Thúy Ngần chuyển công tác về Quốc hội, giữ chức Phó Vụ trưởng, Hàm Vụ trưởng Vụ Tài chính - Ngân sách, Thư ký Phó Chủ tịch Quốc hội.

Sau đó, bà Nguyễn Thị Thúy Ngần làm Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội, rồi Trợ lý Chủ tịch Quốc hội.

Từ năm 2016, bà giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm Trợ lý Chủ tịch Quốc hội. Đến tháng 4/2020, bà Ngần kiêm giữ chức Phó Tổng Thư ký Quốc hội.