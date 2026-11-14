Khởi tố chủ hụi lừa đảo ở An Giang

(VTC News) -

Ngày 14/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thị Bích Hạnh (sinh năm 1973, ngụ xã Tân Hội, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thị Bích Hạnh. (Ảnh: Công an An Giang)

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2020 đến tháng 11/2022, Hạnh tổ chức nhiều dây hụi và làm chủ hụi. Trong quá trình hoạt động, do một số hụi viên giật hụi, không đóng tiền hụi chết, Hạnh phải bù tiền vào các phần hụi này và trả các khoản nợ cá nhân.

Lợi dụng việc một số hụi viên không trực tiếp đến tham gia xổ hụi, Hạnh đã tự ý hốt các phần hụi trong 2 dây hụi tuần và hụi 10 ngày nhằm chiếm đoạt số tiền hơn 282 triệu đồng của 24 hụi viên.

Quá trình điều tra, Hạnh đã tự thỏa thuận bồi thường số tiền chiếm đoạt cho những người có liên quan.

Vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ và xử lý.