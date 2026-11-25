(VTC News) -

Ngày 19/11/2026, nhân dịp kỷ niệm 120 năm thành lập, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Công ty TNHH Astellas Pharma Việt Nam ký Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) ba năm, hướng tới nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh trong lĩnh vực ghép tạng, ung thư và niệu khoa.

PGS.TS.BS. Dương Đức Hùng - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (trái) và Ông Trần Minh Toản - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Astellas Pharma Việt Nam (phải) cùng ký biên bản ghi nhớ hợp tác dưới sự chứng kiến của Ông Saito Masafumi - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam (giữa).

Thỏa thuận tập trung vào trao đổi khoa học, đào tạo và phát triển chuyên môn; hỗ trợ năng lực dược bệnh viện; phối hợp thực hiện các chương trình khoa học, tư vấn và giáo dục bệnh nhân. Hai bên dự kiến tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo y khoa liên tục (CME) và tập huấn về dược lâm sàng, đấu thầu thuốc, chi trả bảo hiểm y tế.

PGS.TS.BS. Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện, cho biết thỏa thuận kế thừa nền tảng hợp tác nhiều năm trong nghiên cứu, khoa học và đào tạo, đặc biệt hướng tới nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh sau ghép. Cùng mục tiêu đó, Astellas Pharma Việt Nam kỳ vọng đưa tri thức khoa học vào thực tiễn, góp phần củng cố năng lực chuyên môn và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe dài hạn.