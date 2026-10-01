APEC 2027: Cơ hội để Việt Nam phát huy vai trò trong khu vực và toàn cầu

(VTC News) -

Hội thảo “Chuẩn bị cho Năm APEC 2027: Nâng cao năng lực tổ chức và phối hợp” khai mạc sáng nay (1/10), nhằm tăng cường năng lực chuẩn bị, tổ chức và phối hợp giữa Việt Nam với quốc tế.

Chương trình hội thảo tập trung trao đổi kinh nghiệm và các yêu cầu trong quá trình chuẩn bị, tổ chức Năm APEC, với trọng tâm là kinh nghiệm của các địa phương từng đăng cai các hoạt động APEC; tổ chức các hoạt động APEC; công tác chuẩn bị, phối hợp và điều hành tại chỗ.

Các đại biểu cũng trao đổi về cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin và ra quyết định; phương thức tổ chức hiệu quả các hội nghị cấp bộ trưởng; cũng như quản lý thương hiệu và hình ảnh APEC trong quá trình diễn ra các sự kiện.

Trả lời báo chí, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho rằng việc Việt Nam chủ trì APEC 2027 là sự kiện đối ngoại đa phương lớn, đồng thời là cơ hội để thúc đẩy các ưu tiên của APEC và phát huy vai trò của Việt Nam trong các vấn đề khu vực, toàn cầu.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ. (Ảnh: VOV)

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, việc chủ trì APEC 2027 hướng tới một số mục tiêu lớn.

Thứ nhất, Việt Nam góp phần thúc đẩy chương trình nghị sự cốt lõi của APEC, tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư, tăng trưởng bền vững và nâng cao năng suất, qua đó tạo thêm cơ hội kinh doanh và việc làm cho người dân trong khu vực. Thứ hai, thông qua việc đăng cai và tổ chức các hoạt động APEC, Việt Nam có điều kiện thể hiện vai trò có trách nhiệm, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa và các địa phương đăng cai sự kiện.

Thứ trưởng nhấn mạnh công tác phối hợp là yếu tố quan trọng để thực hiện các mục tiêu này. Cơ chế phối hợp được triển khai ở 3 tầng, gồm phối hợp giữa các cơ quan Trung ương; giữa Trung ương với các địa phương đăng cai; và giữa Việt Nam với Ban Thư ký APEC quốc tế cùng các nền kinh tế thành viên.

Việt Nam đã xây dựng bộ máy tổ chức gồm Ủy ban Quốc gia APEC 2027, Ban Thư ký APEC Quốc gia và 5 tiểu ban phụ trách các lĩnh vực an ninh; vật chất, hậu cần; văn hóa, tuyên truyền; nội dung; lễ tân.

Cùng với cơ chế tổ chức, công tác nhân lực được xác định có vai trò quan trọng. Việt Nam đã huy động đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm về ngoại giao đa phương và tổ chức các sự kiện APEC, trong đó có những cán bộ từng tham gia APEC 2017.

Các đại biểu chụp ảnh chung.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, mỗi lần đăng cai APEC có quy mô, kỳ vọng và bối cảnh khác nhau, do đó cần tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ. Việc tham gia tổ chức APEC 2027 cũng được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Phát biểu tại hội thảo, ông Eduardo Pedrosa, Giám đốc điều hành Ban Thư ký APEC quốc tế, đánh giá Việt Nam đã bắt đầu chuẩn bị sớm cho Năm APEC 2027. Ông cho rằng những nỗ lực này thể hiện cam kết và quyết tâm của Việt Nam, đồng thời tạo nền tảng cho quá trình tổ chức APEC 2027.

Ông Eduardo Pedrosa cho biết các vấn đề như trí tuệ nhân tạo (AI), thúc đẩy môi trường kinh doanh, đa dạng hóa và nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế sẽ tiếp tục đặt ra nhiều yêu cầu đối với các nền kinh tế thành viên.

Bên cạnh cơ hội từ công nghệ và đổi mới sáng tạo, các nền kinh tế cũng cần ứng phó với những rủi ro mới, trong đó có tội phạm mạng, biến động kinh tế và các thách thức môi trường.

Đại diện Ban Thư ký APEC quốc tế khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong công tác chuẩn bị, tăng cường phối hợp giữa các nhóm và thúc đẩy trao đổi trong quá trình hướng tới Năm APEC 2027.