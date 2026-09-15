Ngay cả trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, hàng nghìn kỹ sư, công nhân vẫn bám công trường, duy trì các mũi thi công, theo sát những mốc tiến độ đã đề ra. Trong ảnh, một bên hiện trường thi công lắp hệ cột đỡ mái mặt trước nhà hát và thiết kế 3D nhà hát khi hoàn thiện.
Tăng tốc trên công trình nhà hát APEC Phú Quốc
(VTC News) -
Hàng chục cột quanh Nhà biểu diễn đa năng APEC Phú Quốc đang từng bước được lắp dựng, định hình lớp kiến trúc gợi truyền thuyết “Con Rồng cháu Tiên”.
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