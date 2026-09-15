Tăng tốc trên công trình nhà hát APEC Phú Quốc

Hệ cột bao quanh nhà hát không chỉ giữ vai trò kết cấu, nâng đỡ phần mái có quy mô lớn và kiến trúc phức tạp, mà còn là một phần quan trọng trong câu chuyện thiết kế của công trình. Theo đại diện bộ phận Xây dựng Dự án Trung tâm Hội nghị APEC và nhà hát Đa năng (Thuộc tập đoàn Sun Group), đến nay gần 30 trong tổng số 50 cột đã được lắp đặt hoàn thiện. Dự kiến trong khoảng một tuần tới nếu thời tiết thuận lợi, việc lắp đặt cột này sẽ hoàn thiện đồng bộ.