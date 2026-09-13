Áp thấp nhiệt đới suy yếu thành vùng áp thấp, dự báo thời tiết cả nước 10 ngày

(VTC News) -

Tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, tối nay (13/9), áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Tây tỉnh Quảng Trị.

Hồi 19h, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 106,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, suy yếu và tan dần.

Áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành vùng áp thấp. (Nguồn: NCHMF)

Dự báo thời tiết cả nước trong 10 ngày tới

Đêm nay 13/9, Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, trong đó, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Trong hai ngày 14-15/9, khu vực này mưa rào rải rác và có nơi có dông, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, tỉnh Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to.

Trong khoảng thời gian từ đêm nay đến ngày 15/9, mưa to đến rất to tiếp tục là thời tiết chủ đạo ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, riêng cao nguyên Trung Bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác trên cả nước, mưa rào và dông chỉ xuất hiện ở một vài nơi.

Mưa vẫn xuất hiện tại nhiều địa phương trên cả nước trong 10 ngày tới, nguy cơ gây ngập lụt. (Ảnh minh hoạ)

Nhận định thời tiết từ đêm 15/9 đến ngày 23/9, cơ quan khí tượng cho hay, Bắc Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông; trung du và đồng bằng Bắc Bộ, tỉnh Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai từ đêm 15-16/9 có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Từ 21/9, thời tiết Bắc Bộ ổn định hơn, mưa rào và dông xuất hiện vài nơi.

Tại Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị, từ đêm 15-16/9 trời tiếp tục mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, trong đó, Nam Nghệ An và Hà Tĩnh mưa to đến rất to, sau mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to.

Trong thời kỳ dự báo, các địa phương từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Từ khoảng 17/9, khu vực này mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to.

Các khu vực khác trên cả nước mưa rào và dông vài nơi, từ 17/9 mưa rào và dông rải rác lúc chiều tối, tối.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.