Lào Cai cảnh báo mưa trên 120mm, sẵn sàng sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm

(VTC News) -

Ngày 13/9, UBND tỉnh Lào Cai ban hành văn bản hỏa tốc số yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất cùng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông lốc, sét, mưa đá.

Theo dự báo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, từ đêm 13 đến ngày 14/9, khu vực phía Nam tỉnh Lào Cai có mưa 30-70mm, một số nơi có thể trên 120mm. Trước diễn biến này, UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các đơn vị theo dõi sát thông tin dự báo, cảnh báo kịp thời đến người dân, không để xảy ra tình trạng chủ quan, bị động khi thiên tai xảy ra.

Các địa phương được yêu cầu thực hiện phương châm “bốn tại chỗ”, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, lương thực và nhu yếu phẩm để sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn ngay từ những giờ đầu. Công tác trực ban phải được duy trì liên tục 24/24 giờ, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt và thường xuyên cập nhật tình hình về Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Cảnh sát dầm mình trong nước sâu, đưa người dân khỏi vùng ngập ở Lào Cai.

Khi xảy ra thiên tai, lực lượng chức năng phải ưu tiên cứu chữa người bị thương, tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng, khôi phục những dịch vụ thiết yếu và thống kê đầy đủ thiệt hại để kịp thời đề xuất phương án hỗ trợ.

Đặc biệt, UBND các xã, phường, nhất là khu vực phía Nam tỉnh Lào Cai, phải rà soát những hộ dân đang sinh sống tại nơi có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, dông lốc, mưa đá. Các địa phương phải chuẩn bị phương án và kiên quyết sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết.

Khi tổ chức di dời, chính quyền phải ưu tiên người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai, người khuyết tật và những người thuộc nhóm yếu thế, bảo đảm an toàn tính mạng trước nguy cơ thiên tai.

Lào Cai cũng yêu cầu kiểm tra các ngầm, tràn, cầu tạm, bến đò, khu vực ven sông, suối và những điểm có nguy cơ sạt lở, nước chảy xiết. Tại các vị trí nguy hiểm, địa phương phải bố trí lực lượng cảnh giới, đặt biển cảnh báo, rào chắn và hướng dẫn phân luồng giao thông khi cần.

Người dân được khuyến cáo không đi qua ngầm tràn, suối, khe hoặc khu vực ngập sâu; không đánh bắt cá, vớt củi, chăn thả gia súc hay tổ chức sản xuất tại những nơi đang có nguy cơ mất an toàn trong thời gian mưa lũ.

Đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, khai thác khoáng sản, trang trại, nhà máy và các khu vực có vật tư, thiết bị, chính quyền địa phương phải kiểm tra, yêu cầu thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn.

Người, phương tiện và tài sản phải được chủ động di chuyển khỏi nơi có nguy cơ lũ quét, sạt lở hoặc ngập lụt. Các chủ hồ, phương tiện vận tải thủy và công trình ven sông cũng phải thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, chủ động phương án ứng phó.

UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ, giữ thông tin liên lạc thông suốt và thường xuyên báo cáo diễn biến, thiệt hại về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, tham mưu xử lý kịp thời.