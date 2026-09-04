NSND Lê Khanh kể những kỷ niệm khó quên với nhạc sĩ Phú Quang

(VTC News) -

Trong họp báo giới thiệu đêm nhạc kỷ niệm Phú Quang - Còn mãi một tình yêu, NSND Lê Khanh chia sẻ kỷ niệm được đồng hành cùng người bạn thân thiết, người nhạc sĩ tài hoa

Chị vẫn nhớ những lần nhạc sĩ trực tiếp đứng trên sân khấu, kể cho khán giả những câu chuyện và kỷ niệm gắn với từng ca khúc. Theo nữ nghệ sĩ, dù người nhạc sĩ không còn nữa, những sáng tác của ông vẫn tạo ra những rung cảm mới với người nghe.

NSND Lê Khanh chia sẻ kỷ niệm về nhạc sĩ Phú Quang trong những đêm nhạc.

“Những tác phẩm vẫn vậy, vẫn chừng ấy câu từ, nhưng ở mỗi độ tuổi, trong từng hoàn cảnh khác nhau, người nghe lại tìm thấy những rung cảm mới, như lần đầu được nghe. Không phải ca khúc thay đổi, mà chính cảm xúc của người nghe qua thời gian đã cộng hưởng và làm mới những giai điệu ấy”, NSND Lê Khanh chia sẻ.

Nữ nghệ sĩ từng nhiều lần đồng hành cùng Phú Quang trong các chương trình âm nhạc khi ông còn sống. Chị nhớ những đêm nhạc mà người nhạc sĩ xuất hiện, say sưa kể về những kỷ niệm, chuyện đời thường phía sau mỗi tác phẩm.

Theo NSND Lê Khanh, những đêm nhạc Phú Quang còn có ý nghĩa ở chỗ những khán giả từng yêu âm nhạc của ông có cơ hội gặp lại nhau.

Bây giờ, trên sân khấu đã không còn người nhạc sĩ ấy đứng đó để cùng khán giả say sưa hoài niệm. Nhưng tình yêu anh để lại vẫn còn nguyên vẹn. Khán giả tìm đến đêm nhạc là để lại được nghe, được kể và được đắm say. Điều xúc động nhất chính là khi mọi người được sát cánh và nhìn thấy nhau. Tại đây, khán giả không chỉ gặp lại các nghệ sĩ, nhà sản xuất hay những người bạn đồng điệu, mà còn tìm lại chính hình ảnh của bản thân mình từ nhiều thập kỷ trước”, chị nói.

Trong đêm nhạc Phú Quang - Còn mãi một tình yêu, nghệ sĩ piano Trinh Hương, con gái cả nhạc sĩ Phú Quang, giữ vai trò chỉ đạo nghệ thuật; Giáng Hương phụ trách biên tập; còn Phú Vương đảm nhiệm thiết kế hình ảnh.

“Còn mãi một tình yêu trước hết là tình yêu của những người con dành cho Cha. Nhưng càng đi sâu vào quá trình thực hiện, chúng tôi càng nhận ra rằng ý nghĩa của chương trình lớn hơn rất nhiều. Đó là tất cả tình yêu mà Cha đã để lại cho cuộc đời qua âm nhạc - tình yêu dành cho Hà Nội, dành cho con người, dành cho nghệ thuật và dành cho những khán giả đã yêu quý ông suốt nhiều thập kỷ”, nghệ sĩ Trinh Hương chia sẻ.

Theo nghệ sĩ Trinh Hương, việc tiếp nhận gia tài âm nhạc của cha không chỉ là sự chuyển giao về mặt pháp lý mà là sự chuyển giao của trách nhiệm. “Trách nhiệm gìn giữ tinh thần âm nhạc của Cha, tiếp nối những giá trị ông đã gây dựng và để di sản ấy tiếp tục được lan tỏa đến các thế hệ mai sau”, con gái nhạc sĩ Phú Quang nói thêm.

NSND Trinh Hương, con gái cả nhạc sĩ Phú Quang chia sẻ.

Đêm nhạc Phú Quang - Còn mãi một tình yêu diễn ra ngày 12/10 tại Nhà hát Hồ Gươm. Chương trình có sự tham gia của danh ca Bảo Yến, NSND Thanh Lam, NSND Tấn Minh, Thùy Dung, Hồng Nhung và Trọng Tấn. Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, ban nhạc Black Rose và Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam cũng góp mặt dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng Trần Nhật Minh.

Nhạc sĩ Trần Việt Anh đảm nhiệm vai trò Giám đốc âm nhạc và phụ trách phối khí. Từng gắn bó với Phú Quang từ năm 16 tuổi, anh thực hiện các bản phối theo hướng đương đại nhưng vẫn giữ những nét đặc trưng trong âm nhạc của người thầy.

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam phụ trách sân khấu với ý tưởng căn phòng ký ức, kết hợp ánh sáng, hình ảnh, mỹ thuật và âm thanh. Ý tưởng này được phát triển từ mong muốn lúc sinh thời của Phú Quang về một không gian lưu giữ kỷ vật và những câu chuyện gắn với âm nhạc của ông.