Anh Tây ăn sáng với lòng lợn và rượu táo mèo, khen 'điên rồ mà ngon nhức nách'

Clip chàng Tây mê mẩn đĩa lòng khiến dân mạng thích thú. (Nguồn: @sonuutu90)

Mạng xã hội đang lan truyền clip du khách Tây đi ăn sáng với hướng dẫn viên, đó là món lòng lợn luộc chấm mắm, cháo lòng, nhâm nhi rượu táo mèo. Lần đầu tiên thưởng thức món đặc sản này của Việt Nam, chàng trai trẻ không khỏi tò mò, sau khi thưởng thức thì ngỡ ngàng, kinh ngạc vì ngon đến không ngờ.

Mở đầu clip, hướng dẫn viên giới thiệu đây là món lòng lợn non. Vị khách Tây liền bảo đã nghe đến món ăn này nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ thử, đây là lần đầu trong đời; mùi hương với hình thức đĩa lòng trông đã rất ngon rồi. Sau đó,vị khách được hướng dẫn gắp miếng lòng, chấm nước mắm, ăn rau thơm rồi nhấp hụm rượu. Hoàn tất chuỗi thao tác, chàng trai trẻ phải gật gù khen ngon, bảo rượu táo mèo mạnh như vodka.

Đoạn clip với chú thích: "Bữa sáng thư giãn của người Việt" thu hút hơn 2 triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt yêu thích và bình luận. Nhiều cư dân mạng cảm thấy thích thú khi món ngon Việt Nam được du khách nước ngoài tán thưởng.

"Sợ anh Tây ăn xong bữa sáng này là say quên luôn đường về nước, tối lại xách ghế ra đầu ngõ ngồi chờ hội anh em gọi đi làm thêm vài chén thì đúng là nhập gia tùy tục quá mức cho phép"; "Clip ghi là bữa sáng thư giãn nhưng tôi đồ rằng sau khi ăn lòng ngon nhấp hụm rượu táo mèo đó thì cả buổi chiều của anh khách cũng thư giãn trên giường vì say mồi".

"Đúng là sức mạnh của ẩm thực Việt Nam, lòng luộc mắm thì đến người Tây cũng phải khuất phục"; "Ông hướng dẫn viên tổ chức như này để chiều không còn phải dẫn khách đi đâu nữa"...

Mai Chi bình luận: "Nhìn bữa sáng lòng lợn, rau thơm cộng thêm chén rượu thuốc thế kia thì đúng là quy trình du lịch trải nghiệm rồi. Chúc mừng anh đã chính thức vượt qua bài kiểm tra nhập môn để trở thành một anh Tây Việt Nam chính hiệu, giờ chỉ thiếu mỗi cái áo ba lỗ và đôi dép tổ ong nữa là đủ bộ".

Lần đầu tiên trong đời, vị khách Tây được thử món lòng lợn luộc, uống rượu táo mèo. (Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh đó, không ít dân mạng hài hước đùa rằng ăn lòng lợn chấm nắm là mất đi 50% độ ngon, lần sau anh Tây hãy thử mắm tôm. "Ăn lòng mà chấm nước mắm thì anh mới chỉ cưỡi ngựa xem hoa thôi. Đợi đến lúc hướng dẫn viên cho anh nếm mùi mắm tôm đánh sủi bọt với chanh ớt, lúc đó anh mới hiểu thế nào là tình yêu không lối thoát", Huyền Anh viết.

Khánh Vân bình phẩm: "Hướng dẫn viên có tâm đấy, cho ăn nước mắm trước để khởi động tâm lý, chứ ngay từ đầu mà bưng bát mắm tôm tím lịm tìm sim ra thì chắc anh khách tưởng mình đang tham gia thử thách sinh tồn mất. Thôi thì cứ từ từ, để anh quen dần rồi nâng cấp lên đẳng cấp mắm tôm sau cho đỡ sốc văn hóa".

Thanh Tùng bàn thêm: "Ăn lòng chấm nước mắm giống như đi xem phim mà bỏ lỡ đoạn kết vậy, vẫn hay nhưng chưa đủ phê. Đề nghị lần tới hướng dẫn viên bồi thêm bát mắm tôm nhiều ớt, đảm bảo anh Tây sẽ có trải nghiệm chấn động tâm can mà không món ngon nào có thể nào mang lại cảm giác bùng nổ đến thế".

Ngoài ra, một số cư dân mạng chia sẻ kỷ niệm bản thân hướng dẫn bạn bè ngoại quốc thưởng thức đồ ăn Việt Nam. Ngọc Long kể: "Tôi có ông bạn Mỹ học cùng lớp du học. Đợt hắn sang Việt Nam chơi, tôi cho thử cà phê nâu cực mạnh. Hắn mê xong hôm sau đi chơi còn uống một lúc 2 cốc nâu liền, kết quả cả buổi cứ ngồi trên ô tô cười ngây ngốc. Tôi lái xe cứ sợ bị gọi vào thổi nồng độ cồn".