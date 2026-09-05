Án mạng do ‘cuồng tình’: Đừng xem nhẹ những lời đe dọa bạo lực

(VTC News) -

Điều đau đớn nhất trong vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con thiệt mạng và người chồng bị thương là tuy nghi phạm ra tay vì mâu thuẫn tình ái, cả 4 nạn nhân đều không liên quan gì đến ân oán tình thù ấy. Họ chỉ là hàng xóm, sống cạnh nhà bạn gái cũ của nghi phạm, người hắn nhắm đến.

Theo lời khai ban đầu, Nguyễn Đức Anh nảy sinh ý định sát hại bạn gái sau khi cô nói lời chia tay. Rạng sáng, hắn mang dao đến nhà cô, tìm cách đột nhập nhưng không thành nên trèo sang căn nhà bên cạnh và điên cuồng tấn công gia đình 4 người này.

Trước đó, đã có rất nhiều án mạng xảy ra chỉ vì hung thủ không thể chấp nhận việc chấm dứt mối quan hệ yêu đương. Vì sao quyết định chia tay lại có thể dẫn đến những cái chết oan uổng vô lý như vậy và làm thế nào để ngăn chặn?

Những kẻ sát nhân “điên vì tình”

Chỉ nhìn lại vài năm gần đây đã có thể kể ra nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng xuất phát từ ghen tuông hoặc do mối hận níu kéo tình yêu bất thành.

Nghi phạm Nguyễn Đức Anh, 21 tuổi. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 16/10/2024 tại Nghệ An, Nguyễn Văn Hà mang dao đến nơi vợ cũ làm việc, yêu cầu nối lại tình cảm. Hai người đã ly hôn từ năm 2018 nhưng Hà vẫn nhiều lần níu kéo, ghen tuông khi cho rằng vợ cũ có người khác và cuối cùng ra tay sát hại cô. Nạn nhân qua đời với nhiều vết đâm trên cơ thể; kẻ thủ ác lĩnh án tù chung thân.

Sáng 6/3/2025 tại Đắk Lắk, Nguyễn Hùng Huynh tìm đến nhà bạn gái sau khi bị chia tay. Sau cuộc cãi vã, Huynh về nhà lấy hai con dao, giấu vào người rồi quay trở lại. Nạn nhân tử vong do mất máu cấp với 13 vết dao, suy hô hấp.

Ngày 10/12/2025 tại Đồng Nai, Đặng Thành Giang mang theo dao đến nhà bà ngoại của người tình sau nhiều lần liên lạc với chị nhưng không được. Cơ quan công an xác định do ghen tuông, không giải quyết được mâu thuẫn khi nói chuyện nên Giang dùng con dao chuẩn bị sẵn sát hại bạn gái rồi tự sát (nhưng bất thành).

Ngày 24/1/2026 tại Cà Mau, người phụ nữ và con gái được phát hiện tử vong tại nhà. Theo điều tra, người mẹ và nghi phạm đã sống chung như vợ chồng khoảng 6 năm, thường xuyên xảy ra cãi vã, ghen tuông. Sáng hôm đó sau khi gây án, nghi phạm gọi điện cho con trai nạn nhân thông báo đã sát hại mẹ và chị gái của anh.

Tối 24/2/2026 tại Đồng Tháp, Nguyễn Việt Thanh mang dao đến nấp bên vách nhà người tình cũ. Hai người đã chấm dứt quan hệ từ khoảng tháng 11/2025 nhưng Thanh vẫn thường xuyên liên lạc níu kéo. Khi biết người phụ nữ có quan hệ mới, Thanh ghen tuông, phục sẵn gần nhà rồi lao ra dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Đằng sau hồ sơ nhiều vụ án mạng là nguyên nhân lặp lại đến ám ảnh: Bị từ chối tình cảm, không chấp nhận chia tay, ghen tuông khi người cũ có quan hệ mới, níu kéo bất thành rồi trả thù.

Đáng sợ hơn, bạo lực trong không ít trường hợp không xuất hiện hoàn toàn bất ngờ. Có người mang dao từ nhà đi, có người về lấy hung khí rồi quay trở lại, có người tìm đến tận nhà hoặc nơi làm việc của người cũ, có người đe dọa, đeo bám trước khi gây án.

Vì thế, sau những vụ án này, bên cạnh sự trừng trị dành cho kẻ gây án còn có một câu hỏi khác cần được đặt ra: Trong khoảng thời gian từ một lời đe dọa, một hành vi đeo bám đến lúc con dao thực sự được rút ra, chúng ta có thể làm gì để ngăn một án mạng?

Đừng để lời đe dọa thành án mạng

Chỉ phẫn nộ và lên án sau mỗi vụ án là chưa đủ, khi ấy nạn nhân đã không còn cơ hội.

Nhiều vụ án không bắt đầu bằng một nhát dao, trước đó có thể là những lần níu kéo, kiểm soát, bám theo, tìm đến tận nhà, đe dọa, ép người yêu cũ quay lại. Những hành vi ấy cần được nhìn nhận như dấu hiệu cảnh báo nguy cơ bạo lực, thay vì tiếp tục được bỏ qua dưới cái tên “chuyện tình cảm”.

(Hình minh hoạ tạo bằng AI)

Một lời đe dọa kiểu “chia tay tao sẽ giết” không thể mặc nhiên được xem là câu nói trong lúc nóng giận. Một người liên tục bám theo người yêu cũ, tìm đến nhà, đe dọa hoặc mang theo hung khí càng không thể được giải thích bằng hai chữ “còn yêu”.

Không ai biết chắc lời đe dọa nào sẽ trở thành sự thật. Và cái giá để kiểm chứng điều đó không thể là mạng sống của nạn nhân.

Khi xuất hiện những dấu hiệu nguy hiểm, người bị đe dọa cần tìm kiếm sự hỗ trợ, lưu giữ các tin nhắn, hình ảnh, ghi âm hoặc bằng chứng liên quan và trình báo cơ quan chức năng, thay vì một mình đối diện với người đang đe dọa mình. Gia đình, bạn bè cũng cần hiểu rằng việc đeo bám, ép buộc, dọa giết sau chia tay không phải biểu hiện của tình yêu để khuyên hai người “gặp nhau nói chuyện cho xong”.

Nhưng trách nhiệm không thể chỉ đặt lên vai người có nguy cơ trở thành nạn nhân.

Cần có những hướng dẫn đủ rõ để một người khi bị người yêu hoặc người yêu cũ đe dọa tính mạng biết mình phải trình báo ở đâu, cung cấp những gì và có thể nhận được sự hỗ trợ nào. Những trường hợp có dấu hiệu nguy hiểm cao như từng sử dụng bạo lực, liên tục đe dọa tính mạng, đeo bám, tìm đến nhà hoặc mang theo hung khí cần được nhận diện đúng mức độ nguy hiểm.

Vụ án Đồng Nai cho thấy hậu quả có thể đi xa đến mức nào. Theo thông tin điều tra ban đầu, ba người thiệt mạng không liên quan đến mối quan hệ tình cảm dẫn nghi phạm tới đó, họ chỉ sống ở căn nhà bên cạnh. Một mâu thuẫn giữa hai người cuối cùng đã cướp đi mạng sống của những người hoàn toàn vô can.

Bởi vậy, sau mỗi thảm án, bắt giữ và xử lý nghiêm kẻ gây án là điều phải làm. Khó hơn, nhưng cần thiết hơn, là làm sao nhận diện và ngăn chặn nguy cơ trước khi một lời đe dọa biến thành án mạng.

Chúng ta không thể cứu những người đã mất. Nhưng nếu sau từng ấy vụ án, một lời dọa giết sau chia tay vẫn được nghe như câu nói lúc nóng giận, một kẻ đeo bám vẫn được xem là “còn yêu”, một người đang sợ hãi vẫn không biết tìm sự bảo vệ ở đâu, thì rất có thể những câu hỏi này sẽ lại được đặt ra sau một đám tang khác.