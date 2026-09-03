Mâu thuẫn tình cảm, gã trai đâm bạn gái tử vong

(VTC News) -

Tối 3/9, lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan công an đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Ea Drăng, khiến một phụ nữ tử vong và một người bị thương.

Thông tin ban đầu, khoảng 14h25 cùng ngày, Công an xã Ea Drăng nhận tin báo về vụ án mạng xảy ra tại số nhà 05 đường Nguyễn Thị Định, thuộc thôn 10.

Hiện trường vụ án mạng.

Nạn nhân được xác định là chị Hà Thị B. (SN 1996, trú xã Đắc Ngọc, tỉnh Quảng Ngãi).

Nghi phạm là Ma Kiên La (SN 1990, trú thôn Lộc Bằng, tỉnh Đắk Lắk), có quan hệ tình cảm và sống chung như vợ chồng với chị B.

Quá trình sinh sống tại Krông Năng, giữa La và chị B. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Ngày 1/9, chị B. đến nhà chị gái là Hà Thị N. chơi.

Đến trưa 3/9, La tìm đến nhà chị N. để gặp chị B. nói chuyện, hòa giải mâu thuẫn. Tuy nhiên, trong lúc nói chuyện, hai người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. La được cho là đã dùng kéo đâm chị B. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nghe tiếng mẹ kêu cứu, Hà Đức Q. (SN 2011, con riêng của chị B.) chạy đến can ngăn cũng bị La dùng kéo đâm bị thương. Q. sau đó được đưa đến Phòng khám Đa khoa Tâm Phúc điều trị.

Sau khi gây án, Ma Kiên La đến cơ quan công an đầu thú.

Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân và diễn biến vụ án.

Rạng sáng 3/9 tại xã Bình Minh, TP Đồng Nai cũng xảy ra vụ thảm án khiến 3 người trong một gia đình tử vong, một người bị thương.

Nghi phạm Nguyễn Đức Anh, 21 tuổi, được xác định đột nhập vào nhà hàng xóm sau khi không thể tiếp cận nhà bạn gái để giải quyết mâu thuẫn tình cảm. Hắn dùng dao tấn công các thành viên trong gia đình, khiến người mẹ và hai con nhỏ tử vong, người chồng bị thương nặng.

Sau khi gây án, nghi phạm cố thủ trong nhà và bị lực lượng công an khống chế bắt giữ. Kẻ này khai nhận không quen biết và không mâu thuẫn với gia đình các nạn nhân.