Ăn đêm xong cả nhóm dương tính với ma túy, hóa ra quán dùng 'gia vị câu khách'

(VTC News) -

Theo thông tin được Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tân Hóa (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) công bố, rạng sáng ngày 28/8/2025, ông Lý cùng người thân, bạn bè đến ăn khuya tại một nhà hàng do người đàn ông họ Trương làm chủ. Nhóm thực khách này không hề tiếp xúc hay sử dụng ma túy trong ngày hôm đó. Trong nhóm có ông Lý từng sử dụng ma túy nhưng đã cai nghiện, những người còn lại không ai có tiền sử dùng chất cấm.

Sau bữa ăn, khi đến nơi làm việc để kiểm tra nhanh ma túy theo định kỳ, ông Lý sốc khi phát hiện không chỉ bản thân mà tất cả người thân, bạn bè đi cùng đều có kết quả dương tính với morphine. Ban đầu, mọi người nghi ngờ que thử bị lỗi, nhưng nhiều lần kiểm tra lại vẫn cho kết quả dương tính.

Điều tra kỹ hơn về lịch trình và những gì nhóm người này cùng tiếp xúc trong ngày hôm đó, cơ quan chức năng hướng sự chú ý vào thực phẩm, nghi ngờ đây là nguyên nhân tiềm ẩn. Ông Lý và những người khác lập tức báo cảnh sát.

Cảnh sát đến khám xét nhà hàng, thu giữ các nguyên liệu thực phẩm, nước sốt kho cùng bột gia vị nướng để kiểm nghiệm. Họ phát hiện morphine và papaverine - những thành phần bị cấm sử dụng cho thực phẩm - trong cả nước sốt kho và bột gia vị.

Ông Lý không ngờ kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy của mình và người thân, bạn bè lại đến từ các món nướng và kho tại nhà hàng. (Ảnh minh họa: AC)

Quá trình điều tra, ông Trương thừa nhận việc thêm các chất phụ gia bất hợp pháp, chẳng hạn như hạt thuốc phiện, vào quá trình chế biến các món kho và nướng nhằm cải thiện hương vị món ăn và tăng doanh thu.

Sau sự việc, chủ nhà hàng đã xin lỗi ông Lý cùng những người khác và thực hiện bồi thường dân sự. Tuy nhiên, trong quá trình kinh doanh, Trương còn bán loại thực phẩm này cho những người tiêu dùng khác không xác định được danh tính, nên lợi ích công cộng bị xâm phạm chưa được bù đắp thông qua các thỏa thuận bồi thường cá nhân. Vì vậy, cơ quan công tố lập án dân sự do lợi ích công cộng gắn liền với vụ án hình sự.

Trong phiên tòa gần đây, Tòa án Nhân dân huyện Tân Hóa tuyên án tù và phạt tiền với Trương về tội danh sản xuất, buôn bán thực phẩm độc hại. Tòa án cũng buộc bị cáo trả khoản bồi thường thiệt hại mang tính trừng phạt là 25.000 nhân dân tệ (khoảng 97 triệu đồng), gấp 10 lần doanh thu từ số thực phẩm chứa ma túy bán cho họ.