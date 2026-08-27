Alphanam khởi công nhà ở xã hội đầu tiên ở Cao Bằng

(VTC News) -

Với quy mô 698 căn hộ trên diện tích hơn 1,2 ha, Golden Square Cao Bằng là một phần trong chiến lược phát triển Nhà ở xã hội của Alphanam trên phạm vi cả nước, đồng thời đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình đầu tư dài hạn của Tập đoàn tại Cao Bằng.

Ông Nguyễn Minh Nhật - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Alphanam, đại diện Chủ đầu tư - khẳng định, dự án Nhà ở xã hội Golden Square Cao Bằng được triển khai với mục tiêu “Nhà ở xã hội không đồng nghĩa với việc hạ thấp tiêu chuẩn sống”.

Lễ khởi công dự án.

Ông cam kết sau 12 tháng dự án sẽ tiến hành cất nóc; sau 18 tháng, những căn hộ hoàn thiện đầu tiên sẽ được chính thức bàn giao tới bà con và các cán bộ, chiến sĩ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa đánh giá cao hệ sinh thái mà Alphanam Group đang phát triển, kỳ vọng dự án sẽ hoàn thành và bàn giao trong vòng 18 tháng, mang đến 698 mái ấm cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và người lao động.

Trong khuôn khổ chương trình, Lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác và tín dụng được tổ chức, tạo nền tảng tài chính cho việc triển khai Dự án Nhà ở xã hội Golden Square Cao Bằng.

Theo đó, Hợp đồng Tín dụng tài trợ Dự án và Thỏa thuận hợp tác về việc cho vay khách hàng mua bất động sản Dự án Nhà ở xã hội Golden Square Cao Bằng được ký kết giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Cao Bằng và Công ty Cổ phần Đông Á Golden Square, qua đó không chỉ tạo nguồn lực tài chính quan trọng cho quá trình triển khai dự án, các thoả thuận còn góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận vốn vay, giúp người dân thuận lợi hơn trong việc hiện thực hoá nhu cầu an cư tại Cao Bằng.