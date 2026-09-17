Aeon đặt mục tiêu tăng gấp 3 quy mô kinh doanh tại Việt Nam

(VTC News) -

Tại Hội nghị Kết nối đầu tư và phát triển giữa TP.HCM với Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long chiều 17/9, bà Eto Etsuko, Giám đốc Cấp cao Kế hoạch doanh nghiệp của Aeon Việt Nam, khẳng định Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm hàng đầu của tập đoàn bán lẻ hàng đầu Nhật Bản này.

Trong kế hoạch 2026-2030, Aeon dự kiến phân bổ khoảng 60% tổng nguồn vốn đầu tư tại khu vực ASEAN cho Việt Nam, hướng tới mục tiêu nâng quy mô kinh doanh lên gấp 3 lần so với hiện tại.

Bà Eto Etsuko cho biết quá trình mở rộng kinh doanh tại Việt Nam sẽ không gói gọn trong một mô hình bán lẻ hiện đại, mà linh hoạt kết hợp giữa trung tâm thương mại, cửa hàng quy mô lớn, siêu thị vừa và nhỏ, tùy thuộc vào mật độ dân số, sức mua và hạ tầng của từng địa bàn.

Bà Eto Etsuko - Aeon Việt Nam. (Ảnh: Phú Quốc)

Đánh giá cao những bước tiến gần đây trong những cải cách liên quan đến kinh doanh, đại diện Aeon kiến nghị chính quyền các địa phương tiếp tục nâng cao tính dự đoán của các thủ tục hành chính, đẩy mạnh kết nối giao thông, logistics. Đồng thời chủ động chia sẻ sớm thông tin về quy hoạch, quỹ đất, cũng như các dự án đầu tư.

Đại diện Aeon cũng nhấn mạnh giải pháp liên kết các vùng theo chuỗi. Đó là nối liền từ vùng sản xuất, nhà cung cấp địa phương qua hệ thống logistics với chuỗi lạnh đến mạng lưới phân phối tại TP.HCM cùng các tỉnh thành.

Mô hình này không chỉ mở rộng thị trường nội địa, nâng cao tiêu chuẩn chất lượng và năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội đưa sản phẩm nội địa tiếp cận hệ thống bán lẻ rộng lớn của Aeon trên toàn châu Á.

Tuần trước, ông Tezuka Daisuke, Tổng giám đốc Aeon Việt Nam, cho biết trong hai tháng tới, nhà bán lẻ này sẽ mở 3 trung tâm thương mại lớn tại 3 địa phương phía Bắc là Hải Phòng, Thanh Hóa và Quảng Ninh. Riêng Aeon Hải Dương (phường Thạch Khôi, Hải Phòng) khai trương đầu tháng 10 tời, có vốn đầu tư gần 1.200 tỷ đồng, quy mô 35.700 m².

Năm 2026 là năm nhà bán lẻ đến từ Nhật Bản mở nhiều siêu thị nhất trong 12 năm gia nhập thị trường bán lẻ tại Việt Nam.

Đại diện Aeon nhìn nhận thị trường Việt Nam còn nhiều dư địa để tập đoàn bán lẻ Nhật Bản phát triển. Với riêng mô hình siêu thị, Aeon dự tính mở đến 300 điểm bán.

Báo cáo tài chính năm tài khóa 2024 (từ tháng 3/2024 đến hết tháng 2/2025), mới được Aeon Mall công bố, cho thấy doanh thu hoạt động của AEON Mall tại Việt Nam đạt khoảng 17,3 tỷ yen, tương đương hơn 3.100 tỷ đồng, tăng gần 14% so với năm tài chính liền trước.

Việt Nam cũng là thị trường đem lại doanh thu cao nhất cho Aeon tại Đông Nam Á, và là thị trường có doanh thu lớn thứ hai ở nước ngoài của nhà bán lẻ Nhật Bản, chỉ sau Trung Quốc.

Lợi nhuận đạt 4,23 tỷ yen, tương đương khoảng 770 tỷ đồng. Bình quân mỗi ngày, các trung tâm thương mại của Aeon tại Việt Nam mang về hơn 2 tỷ đồng tiền lời.