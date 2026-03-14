9X tự ứng cử Đại biểu Quốc hội: Mang tiếng nói người trẻ vào nơi hoạch định chính sách

Theo danh sách chính thức 864 người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI sau kết quả hiệp thương lần thứ 3, cả nước có 5 ứng viên tự ứng cử. Nguyễn Ngọc Hương, sinh năm 1991, Giám đốc điều hành Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên Nhiên Việt - TP.HCM, là nữ duy nhất tự ứng cử.

Mang tiếng nói người trẻ khởi nghiệp vào nơi hoạch định chính sách

Chia sẻ với VTC News, Ngọc Hương cho biết xuất phát điểm là người khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, chị có nhiều trải nghiệm thất bại, thiếu vốn, công nghệ, thiếu kinh nghiệm, nên rất thấu hiểu những rào cản mà một người trẻ đi khởi nghiệp phải đối mặt.

Đặc biệt với doanh nghiệp nông nghiệp, chị càng hiểu rõ loạt “nút thắt”: Tiếp cận vốn ưu đãi còn khó, chuỗi liên kết lỏng lẻo, công nghệ sau thu hoạch chưa đồng bộ.

Nguyễn Ngọc Hương sinh năm 1991, đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM, là một trong 5 người trên cả nước tự ứng cử đại biểu Quốc hội.

"Tôi muốn mang những tiếng nói thực tiễn của người trẻ khởi nghiệp vào nơi hoạch định chính sách. Việc tham gia tự ứng cử là một cơ hội rất tốt và phù hợp, để tôi thực hiện được điều này, đóng góp vào sự phát triển của TP.HCM và đất nước.

Tôi cũng tin rằng, mình sẽ là cầu nối mang những tâm tư, nguyện vọng của thanh niên khởi nghiệp đến với Quốc hội. Và tôi cũng sẽ là người truyền đạt, để người trẻ hiểu rõ và tiếp cận được những chính sách hỗ trợ của Nhà nước", chị Ngọc Hương cho biết.

10 năm lăn lộn khởi nghiệp nông nghiệp, Ngọc Hương cho rằng mình may mắn và vinh dự khi được tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội vào đúng thời điểm mà TP.HCM và đất nước đang có những chuyển dịch kinh tế mạnh mẽ cùng nhiều quyết sách phát triển kinh tế tư nhân, nhất là hỗ trợ giới trẻ làm kinh tế.

Đặc biệt, Nghị quyết 68 đang là luồng gió mới thúc đẩy cho doanh nghiệp, doanh nhân.

"Suy nghĩ của tôi khi ứng cử đại biểu Quốc hội chỉ gói gọn trong 2 chữ “trách nhiệm" và “hành động”. Tôi mong muốn đóng góp tiếng nói để đơn giản hơn tiến trình tiếp cận ưu đãi; để chính sách hỗ trợ vốn vay phải thực sự đến được với những dự án có tính đổi mới sáng tạo. Tôi muốn góp sức mình biến cơ chế thành nguồn lực cho startup", Ngọc Hương nói.

Kết nối để startup cùng mạnh, cùng vươn ra biển lớn

Là một công dân trẻ, người sáng lập, trực tiếp điều hành doanh nghiệp, Ngọc Hương cho biết chị kỳ vọng rất lớn vào nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI với nhiều đột phá mới. Trong đó, 3 đột phá trọng tâm chị và những người trẻ đặc biệt quan tâm là đột phá về tư duy lập pháp; chuyển đổi kinh tế số, phát triển kinh tế xanh và sự trẻ hóa.

Nữ doanh nhân 9X này đã có 10 năm khởi nghiệp với nông nghiệp công nghệ cao ở đất thép Củ Chi.

Đặc biệt, với chuyển đổi số và kinh tế xanh, chị mong đợi những quyết sách mạnh mẽ hơn, để thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế tuần hoàn.

"Từ câu chuyện của bản thân tôi, mang cây rau má bình dị của Việt Nam thành sản phẩm xuất khẩu, tôi tin tưởng rằng đất nước chúng ta sẽ có hàng nghìn sản phẩm nông sản Việt vươn tầm thế giới", Ngọc Hương nói.

Với sự trẻ hóa và lắng nghe, nữ doanh nhân 9X cho rằng mình kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới mà tiếng nói của thanh niên và phụ nữ được nói ra nhiều hơn, được lắng nghe sâu sắc hơn.

Theo Ngọc Hương, Quốc hội không chỉ là nơi quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước, mà còn là nơi gần gũi nhất, hiểu dân, thấu cảm nhất với những tâm tư nguyện vọng của cử tri. Cái gì có lợi cho dân thì ráng sức làm, để góp sức mang lại cơm no áo ấm cho nhân dân.

Trong chương trình hành động, nữ doanh nhân nhấn mạnh mối quan tâm đặc biệt của mình với nông nghiệp xanh, nông nghiệp công nghệ cao và vai trò của kinh tế tư nhân trong phát triển nông thôn – nông dân. Đồng thời thúc đẩy, hỗ trợ startup ứng dụng công nghệ hiện đại để gia tăng giá trị cho sản phẩm bản địa.

Từ đây hình thành các chuỗi giá trị bền vững, nơi các doanh nghiệp trẻ Việt Nam không có đơn độc, mà kết nối lại để cùng lớn mạnh, cùng vươn ra biển lớn.

Nguyễn Ngọc Hương là ứng viên đơn vị bầu cử số 12, cùng các ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội; Phạm Đình Dũng, Trưởng BQL Khu Nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM; Dương Văn Thăng, Phó chánh án TAND Tối cao; Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Vietcombak.

"Tôi muốn truyền đi thông điệp: mỗi người trẻ TP.HCM đều có thể tạo ra những điều rất giá trị và tích cực từ những điều bình dị nhất, nếu chúng ta có đủ khát vọng, ý chí, quyết tâm và một chính sách đủ công bằng, minh bạch.

Dù kết quả thế nào, trong tôi vẫn luôn giữ trái tim của một người trẻ trưởng thành từ phong trào Đoàn, sống có ước mơ, khát vọng cống hiến và làm công dân có ích", Ngọc Hương khẳng định.

Thành công từ rau má trên đất Củ Chi

Ngọc Hương nói thành công của mình không nằm ở doanh số hay thị trường xuất khẩu, mà ở việc đưa cây rau má bước ra thế giới bằng con đường chính ngạch, từ đây giúp nhiều nông dân có thu nhập, đời sống ổn định hơn.

Nguyễn Ngọc Hương, còn có tên thường gọi là Nguyễn Thị Kông Trà, tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP.HCM. Song không theo đuổi con đường tài chính, doanh nghiệp như chuyên ngành học, cô gái trẻ về Củ Chi để lập nghiệp với rau má.

Cây rau má trên đất Củ Chi đã trở thành sản phẩm xuất khẩu sang nhiều thị trường từ quyết liệt làm chủ công nghệ chế biến nông sản của nữ doanh nhân trẻ.

Năm 2016, với số vốn 100 triệu đồng, Ngọc Hương trồng thử nghiệm 1ha rau má. Nhưng ngay vụ đầu tiên đã thất bại, gần như mất trắng vốn. Không dừng lại, chị chọn cách học lại từ đầu, tìm đến kỹ sư nông nghiệp, tham gia các khóa đào tạo, nghiên cứu quy trình canh tác...

Nhận thấy làm nông sản nếu chỉ dừng ở bán tươi thì giá trị sẽ thấp và dễ rơi vào vòng luẩn quẩn “được mùa mất giá”, chị quyết định làm chủ khâu chế biến. Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Nhiên Việt ra đời với mô hình khép kín “trang trại – chế biến – phân phối”.

Vùng trồng rau má tại Củ Chi được mở rộng. Thiên Nhiên Việt áp dụng công nghệ sấy lạnh ở nhiệt độ 15–20°C để giữ nguyên màu sắc, hương vị và dưỡng chất. Rau được nghiền bột bằng cối đá để tránh sinh nhiệt; khi pha, bột có mùi vị gần như nước ép tươi.

Thương hiệu Quảng Thanh ra đời với sản phẩm chủ lực là bột rau má, sau đó mở rộng sang bột tía tô, diếp cá, chùm ngây, lá sen… Sản phẩm có mặt nhanh chóng tại hệ thống siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch và các nền tảng thương mại điện tử.

Cuối năm 2019, Thiên Nhiên Việt xuất khẩu lô hàng đầu tiên sang Hà Lan, với 10.000 sản phẩm. Đến nay, bột rau má Quảng Thanh đã có mặt tại nhiều quốc gia châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều nước châu Á.

Nguyễn Ngọc Hương trở thành một trong 12 công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2019.