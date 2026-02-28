28/02/2026 18:19:50 +07:00

Danh sách 64 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại TP.HCM

(VTC News) -

Danh sách 64 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại TP.HCM theo 13 đơn vị bầu cử để cử tri bầu 38 đại biểu Quốc hội.

Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã công bố danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử tại Thành phố.

Theo danh sách, 64 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 13 đơn vị bầu cử để bầu 38 đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Cử tri là cán bộ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tìm hiểu thông tin đại biểu bầu cử sớm ở TP.HCM ngày 26/2.

Đây là các đại diện cán bộ, lãnh đạo, công chức, sĩ quan các lực lượng vũ trang; đại diện doanh nghiệp, trí thức, tôn giáo và cán bộ Trung ương, được giới thiệu qua quy trình hiệp thương dân chủ, đúng quy định pháp luật, để cử tri 168 xã phường, đặc khu và các đơn vị đóng trên địa bàn TP.HCM lựa chọn, bầu đại biểu xứng đáng tham gia cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Theo công bố, danh sách 64 người ứng cử trên địa bàn TP.HCM gồm các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ, ngành, Văn phòng Quốc hội, các ban, ngành của Thành phố; các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang và cơ sở giáo dục, cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp. Trong đó có các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Quốc hội và TP.HCM.

Danh sách có sự tham gia của ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XV; ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy TP.HCM; Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an.

Cử tri là cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1, Lữ đoàn 125 và Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân bỏ phiếu bầu cử sớm ngày 26/2.

Ông Đỗ Thanh Bình - Bộ trưởng Bộ Nội vụ; ông Võ Văn Minh - Chủ tịch HĐND TP.HCM; bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; nhà giáo ưu tú Trần Hoàng Ngân - Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đột phá phát triển Trường Đại học Sài Gòn... cùng nhiều cán bộ đang giữ các vị trí quan trọng tại Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, các Bộ, ngành, lực lượng vũ trang.

Danh sách cụ thể 64 ứng cử viên tại 13 đơn vị bầu cử

Đơn vị bầu cử số 1

(Gồm các phường Thủ Dầu Một, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương, Chánh Hiệp, Phú Lợi, Phú An, Lái Thiêu, An Phú, Bình Hòa).

STTHọ và tênNăm sinhChức vụ
1Nguyễn Thế Duy1994Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đầu tư và phát triển công nghiệp Becamex; Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV WTC Becamex
2Vũ Huy Khánh1974Đại biểu chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội
3Võ Văn Minh1972 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM.
4Trương Thanh Nga1982Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM
5Dương Long Thành1984Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Tây Ninh; Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thắng Lợi.

Đơn vị bầu cử số 2

(Gồm các phường Tây Nam, Long Nguyên, Chánh Phú Hòa, Thới Hòa, Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Cơ, Tân Uyên và các xã Minh Thạnh, Dầu Tiếng, Long Hòa, Thanh An, Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, An Long, Phú Giáo, Phước Hòa, Phước Thành, Bắc Tân Uyên,Thường Tân)

STTHọ và tênNăm sinhChức vụ
1Dương Văn Hạnh1977Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM
2Nguyễn Thị Ánh Hoa1977Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một Thành viên
3Linh mục Nguyễn Văn Riễn1955Chánh xứ Giáo xứ Thánh Giuse - Giáo phận Phú Cường; Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM
4Tào Đức Thắng1973Chủ tịch HĐQT- Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
5Nguyễn Phạm Duy Trang1982Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương

Đơn vị bầu cử số 3

(Gồm các phường Tân Hiệp, Tân Khánh, Vĩnh Tân, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Tam Bình, Hiệp Bình)

STTHọ và tênNăm sinhChức vụ
1Diệp Hồng Di1976Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp HTX Thương mại TP.HCM
2Tạ Văn Đẹp1975Phó Giám đốc Công an TP.HCM
3Trương Thị Bích Hạnh1975Phó Chủ tịch Thường trực UBMT Tổ quốc Việt Nam TP.HCM
4Lê Văn Khảm1969Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại UB Văn hóa và Xã hội của Quốc hội
5Nguyễn Việt Long1984Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM

Đơn vị bầu cử số 4

(Gồm các phường Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Bà Rịa, Long Hương, Phú Mỹ, Tân Hải, Tân Phước, Tân Thành và các xã: Châu Pha, Châu Đức, Long Sơn)

STTHọ và tênNăm sinhChức vụ
1Lê Khánh Hải1966Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước
2Nguyễn Kim Loan1980Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM
3Lê Ngọc Sơn1972Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam
4Nguyễn Thị Thanh Thúy1977Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM
5Nguyễn Thành Trung1976Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM

Đơn vị bầu cử số 5

(Gồm đặc khu Côn Đảo, phường Tam Long và các xã Ngãi Giao, Xuân Sơn, Bình Giã, Hồ Tràm, Kim Long, Nghĩa Thành, Xuyên Mộc, Bàu Lâm, Hòa Hội, Hòa Hiệp, Bình Châu, Long Điền, Long Hải, Đất Đỏ, Phước Hải).

STTHọ và tênNăm sinhChức vụ
1Nguyễn Minh Hoàng1978Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tam Long, TP.HCM
2Huỳnh Thị Phúc1976Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM
3Võ Ngọc Thanh Trúc1981

Phó Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam TP.HCM

4Dương Minh Tuấn1974Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3 - Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

Đơn vị bầu cử số 6

(Gồm các phường Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Diên Hồng, Vườn Lài, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú)

STTHọ và tênNăm sinhChức vụ
1Đỗ Đức Hiển1977Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại UB Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Thụy Sĩ
2Vương Thanh Liễu1983Chủ tịch UBND phường Bình Tiên - TP.HCM
3Trần Lưu Quang1967Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM
4Trịnh Thị Hiền Trân1992Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM
5Nguyễn Vũ Trung1972Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM

Đơn vị bầu cử số 7

(Gồm các phường Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Tân Hưng, Cát Lái, Tân Mỹ, Tân Thuận, Phú Thuận và các xã: Nhà Bè, Hiệp Phước, Cần Giờ, Bình Khánh, An Thới Đông, Thạnh An).

STTHọ và tênNăm sinhChức vụ
1Lê Văn Đông1975Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM
2Ung Thị Xuân Hương1964Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM
3Lê Quang Mạnh1974Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
4Trần Thị Kim Oanh1983Giảng viên cao cấp Trường Đại học Tài chính - Marketing
5Trần Anh Tuấn1974Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận

Đơn vị bầu cử số 8

(Gồm các phường Phú Thạnh, Phú Lâm, An Lạc, Hòa Bình, Phú Thọ, Bình Thới, Minh Phụng, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Tân Phú).

STTHọ và tênNăm sinhChức vụ
1Nguyễn Minh Đức1969Phó Chủ nhiệm UB Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội
2Ngô Thị Huyền1987Trưởng khoa Khoa Thư viện- Thông tin học, Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia TP.HCM
3Phạm Trọng Nhân1972Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động TP.HCM
4Lê Thanh Phong1967Chánh án Tòa án nhân dân TP.HCM
5Trương Minh Huy Vũ1984Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM - Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM

Đơn vị bầu cử số 9

(Gồm các phường Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới, An Khánh, Bình Lợi Trung, Bình Thạnh, Gia Định, An Hội Đông, An Hội Tây, Thông Tây Hội, An Nhơn, Gò Vấp, Hạnh Thông).

STTHọ và tênNăm sinhChức vụ
1Lê Thụy Mỵ Châu1980Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM
2Lê Quốc Hùng1966Thứ trưởng Bộ Công an
3Triệu Lệ Khánh1977Chủ tịch HĐND phường Gia Định, TP.HCM
4Nguyễn Hải Nam1971Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam;Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM
5Trần Hoàng Ngân1964Nhà giáo ưu tú, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đột phá phát triển Trường Đại học Sài Gòn

Đơn vị bầu cử số 10

(Gồm các phường Trung Mỹ Tây, Đông Hưng Thuận, An Phú Đông, Thới An, Tân Thới Hiệp, Tân Tạo, Bình Trị Đông, Bình Hưng Hòa, Bình Tân).

STTHọ và tênNăm sinhChức vụ
1Hà Hải1968Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM
2Nguyễn Thị Hồng Hạnh1974Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM
3Phạm Văn Thanh1972Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
4Trần Thị Diệu Thúy1977Phó Chủ tịch UBND TP.HCM
5Trần Diệp Tuấn1967Bí thư Đảng ủy Đại học Y Dược TP.HCM; Cán bộ giảng dạy Bộ môn Nhi, Trường Y - Đại học Y Dược TP.HCM

Đơn vị bầu cử số 11

(Gồm các phường Đông Hòa, Linh Xuân, Thủ Đức, Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước, Bình Trưng, Phước Long, Long Trường).

STTHọ và tênNăm sinhChức vụ
1Trần Thị Hồng Liên1983Trưởng khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM
2Nguyễn Thị Thanh Mai1974Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM
3Võ Hoàng Ngân1978Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM
4Nguyễn Văn Thân1955Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Ba Lan
5Võ Thị Trung Trinh1975Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM

Đơn vị bầu cử số 12

(Gồm các xã Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, Bình Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi).

STTHọ và tênNăm sinhChức vụ
1Phạm Đình Dũng1973Trưởng ban Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM
2Nguyễn Ngọc Hương1991Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên nhiên Việt
3Trần Thanh Mẫn1962Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội
4Dương Văn Thăng1969Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương
5Nguyễn Thanh Tùng1974Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Đơn vị bầu cử số 13

(Gồm các phường Bình Đông, Chánh Hưng, Phú Định và các xã: Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng).

STTHọ và tênNăm sinhChức vụ
1Đỗ Thanh Bình1967Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
2Lâm Việt Hải (Thượng tọa Thích Phước Nguyên)1969Chánh Văn phòng 2 - Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
3Nguyễn Vinh Huy1973Chủ tịch sáng lập Hệ thống Luật Thịnh Trí; Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM
4Phạm Khánh Phong Lan1970Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM
5Nguyễn Thanh Sang1969Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM
Quang Huy
