Phố phường TP.HCM rực rỡ cờ hoa hướng về ngày hội non sông

Những ngày này, nhiều tuyến đường và trụ sở cơ quan trên địa bàn TP.HCM được trang hoàng rực rỡ cờ Tổ quốc, băng rôn, pa-nô, áp phích tuyên truyền chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử đang diễn ra khẩn trương, nghiêm túc tại các khu vực bỏ phiếu trên khắp địa bàn thành phố.
Từ khu vực trung tâm đến các phường, xã, công tác trang trí và tuyên truyền trực quan được triển khai rộng khắp, góp phần lan tỏa không khí hướng về ngày hội bầu cử của toàn dân 15/3.
Ông Lê Tiến (phường Sài Gòn) cho biết bầu cử là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi công dân, gia đình ông đã chuẩn bị sẵn sàng tham gia đầy đủ. “Chúng tôi đã tìm hiểu thông tin kỹ lưỡng và sẵn sàng lựa chọn những người xứng đáng để đại diện cho tiếng nói của cử tri”, ông Tiến chia sẻ.
Nhiều người dân thành phố cũng bày tỏ sự quan tâm và kỳ vọng vào kỳ bầu cử lần này, mong muốn lựa chọn được những đại biểu có năng lực, trách nhiệm, đại diện cho quyền lợi và nguyện vọng của nhân dân.
"Chúng tôi đã được khu phố phát phiếu cử tri từ hôm trước. Ở khu phố làm rất bài bản, tuyên truyền sâu rộng về ngày toàn dân đi bầu cử, cũng như thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về tiểu sử, chương trình hành động của các ứng viên đến tận người dân", anh Lê Phong (ngụ phường Tam Bình, TP.HCM) cho biết.
Theo thông tin từ Công an TP.HCM, trên địa bàn thành phố hiện ghi nhận gần 9,7 triệu cử tri.
Trước đó, ngày 26/2, hơn 4.000 cử tri của TP.HCM đã bỏ phiếu sớm ở 4 khu vực. Đây là những cử tri đang thực hiện nhiệm vụ dài ngày trên biển, tại các tàu trực, nhà giàn DK1, giàn khoan hoặc làm việc trong môi trường đặc thù, không thể tham gia bỏ phiếu vào ngày bầu cử toàn quốc 15/3.
TP.HCM có 42 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, 41 đơn vị được bầu 3 đại biểu mỗi đơn vị, đơn vị còn lại có 2 đại biểu.
Theo công bố của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, cả nước có 864 ứng viên đại biểu Quốc hội tại 182 đơn vị bầu cử để bầu 500 đại biểu, trong đó TP.HCM có 64 ứng viên tại 13 đơn vị bầu cử, bầu 38 đại biểu.
Kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra vào ngày 15/3. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, khi cử tri cả nước trực tiếp thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho tiếng nói của nhân dân trong nhiệm kỳ mới.
