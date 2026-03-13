Phố phường TP.HCM rực rỡ cờ hoa hướng về ngày hội non sông

Những ngày này, nhiều tuyến đường và trụ sở cơ quan trên địa bàn TP.HCM được trang hoàng rực rỡ cờ Tổ quốc , băng rôn, pa-nô, áp phích tuyên truyền chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử đang diễn ra khẩn trương, nghiêm túc tại các khu vực bỏ phiếu trên khắp địa bàn thành phố.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, tại nhiều trụ sở cơ quan, khu dân cư và các tuyến đường chính, cờ đỏ sao vàng được treo trang trọng. Các băng rôn, khẩu hiệu, bảng thông tin và pa-nô tuyên truyền được bố trí đồng bộ, góp phần tạo diện mạo mới, nổi bật cho nhiều khu vực.

Từ khu vực trung tâm đến các phường, xã, công tác trang trí và tuyên truyền trực quan được triển khai rộng khắp, góp phần lan tỏa không khí hướng về ngày hội bầu cử của toàn dân 15/3.

Ở nhiều khu vực, các xe cổ động tuyên truyền cũng xuất hiện, mang theo hệ thống loa phát thanh và bảng thông tin, truyền tải các nội dung quan trọng, cần thiết về cuộc bầu cử.

Ông Lê Tiến (phường Sài Gòn) cho biết bầu cử là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi công dân, gia đình ông đã chuẩn bị sẵn sàng tham gia đầy đủ. “Chúng tôi đã tìm hiểu thông tin kỹ lưỡng và sẵn sàng lựa chọn những người xứng đáng để đại diện cho tiếng nói của cử tri”, ông Tiến chia sẻ.

Nhiều người dân thành phố cũng bày tỏ sự quan tâm và kỳ vọng vào kỳ bầu cử lần này, mong muốn lựa chọn được những đại biểu có năng lực, trách nhiệm, đại diện cho quyền lợi và nguyện vọng của nhân dân.

"Chúng tôi đã được khu phố phát phiếu cử tri từ hôm trước. Ở khu phố làm rất bài bản, tuyên truyền sâu rộng về ngày toàn dân đi bầu cử, cũng như thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về tiểu sử, chương trình hành động của các ứng viên đến tận người dân", anh Lê Phong (ngụ phường Tam Bình, TP.HCM) cho biết.