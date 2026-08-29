5 loại cây dễ chăm sóc, thích hợp trồng lối đi sân vườn

(VTC News) -

Cây trồng trang trí lối đi sân vườn thường là những loại cây thân thảo hoặc cây bụi thấp, cây hoa nhỏ.... Cây được trồng thành hàng liên tục dọc theo các ranh giới giữa các mảng cây cảnh khác nhau trong sân vườn.

Tùy theo đặc điểm khí hậu, phong cách thiết kế và nhu cầu sử dụng, gia chủ có thể lựa chọn các loại cây phù hợp với không gian sân vườn.

Dưới đây là một số loại cây trồng lối đi sân vườn được ưa chuộng:

Cẩm tú mai

Cây cẩm tú mai là lựa chọn hoàn hảo để trồng viền, tạo thảm hoặc trang trí dọc theo lối đi sân vườn nhờ thân bụi thấp rậm rạp và hoa tím nhỏ nở quanh năm.

Cẩm tú mai thân bụi nhỏ, hoa màu tím hồng quanh năm. (Ảnh: Cây cảnh Tam Kỳ)

Cây cao từ 15 - 60 cm, không che khuất tầm nhìn mà tạo đường viền gọn gàng. Loại cây này sinh trưởng khỏe mạnh, chịu hạn tốt và ít sâu bệnh. Cẩm tú mai nở hoa màu tím hồng quanh năm, thích hợp với khí hậu nắng ấm.

Cây chuỗi ngọc

Cây chuỗi ngọc là lựa chọn tuyệt vời để trồng viền, tạo lối đi sân vườn nhờ tán lá dày, màu sắc bắt mắt và sức sống mạnh mẽ. Ưu điểm của cây là chịu nắng tốt, ít sâu bệnh và dễ uốn nắn.

Cây chuỗi ngọc tô điểm cho hàng rào, lối đi. (Ảnh: Lamvuon)

Chuỗi ngọc thuộc dạng cây bụi nhỏ, lá nhỏ li ti, mọc dày và phát triển theo dạng nhánh rủ, tạo thành một hàng viền xanh tự nhiên.

Cỏ lan chi

Là cây thân thảo, mọc thành bụi thanh mảnh, cỏ lan chi được ưa chuộng để trồng viền lối đi, bồn hoa, gốc cây hoặc tiểu cảnh sân vườn nhờ sắc lá sọc trắng xanh nổi bật.

(Ảnh: Vuakiengsaigon)

Cỏ lan chi có sức sống bền bỉ và thích nghi tốt với nhiều điều kiện môi trường khác nhau. Ngoài giá trị thẩm mỹ, cỏ lan chi còn giúp hấp thụ độc tố, giúp không gian sống trở nên trong lành hơn.

Trúc quân tử

Trúc quân tử loại cây cảnh cao cấp, thích hợp để trồng viền quanh lối đi, hàng rào hoặc khu vực tiểu cảnh. Cây có thân thẳng đứng, lá xanh mướt, tạo đường viền mềm mại cho sân vườn.

(Ảnh: Greenmore)

Một ưu điểm nữa của trúc quân tử là khả năng chịu hạn tốt, ít rụng lá và phát triển mạnh mẽ trong điều kiện khí hậu.

Cây trâm ổi (ngũ sắc)

Cây trâm ổi (hay hoa ngũ sắc) là lựa chọn tuyệt vời để trang trí lối đi sân vườn nhờ màu sắc rực rỡ và tính chịu hạn tốt. Hoa đổi màu theo thời gian (đỏ, vàng, cam, tím, trắng), tạo hiệu ứng sinh động dọc lối đi.

Cây trâm ổi. (Ảnh: Saigonhoa)

Bên cạnh đó, cây hoa ngũ sắc dễ cắt tỉa thành hàng rào thấp, trồng viền hoặc trồng nền dọc theo lối đi lát đá.