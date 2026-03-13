Cà Mau: Cử tri trên đảo Hòn Chuối, Hòn Khoai đi bầu cử sớm

(VTC News) -

Các điểm bầu cử được tổ chức tại đồn biên phòng trên đảo, bảo đảm đúng quy định, an toàn và đạt tỷ lệ cử tri tham gia 100%.

Điểm bầu cử tại đảo Hòn Chuối.

Tại đảo Hòn Chuối (xã Sông Đốc), lễ khai mạc bầu cử diễn ra lúc 6h30 tại Đồn Biên phòng Hòn Chuối với sự tham dự của đại diện lãnh đạo địa phương, cán bộ chiến sĩ và cử tri đang sinh sống, làm việc trên đảo.

Trước khi tiến hành bỏ phiếu, tổ bầu cử phổ biến quy định, thông tin về cuộc bầu cử và kiểm tra, niêm phong hòm phiếu theo đúng quy trình. Sau đó, các cử tri lần lượt bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Tổ bầu cử kiểm tra, niêm phong hòm phiếu trước khi bỏ phiếu theo quy định. (Ảnh: Nguyễn Quốc)

Tổ bầu cử số 3 xã Sông Đốc đặt tại Đồn Biên phòng Hòn Chuối, toàn bộ 159/159 cử tri đã tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 100%. Trên đảo Hòn Chuối hiện có 159 cử tri, phần lớn sinh sống tại các gành đá hoặc trên lồng bè nuôi cá, địa hình di chuyển khó khăn.

Để đảm bảo mọi người dân đều nắm được thông tin bầu cử, lực lượng biên phòng đã triển khai tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Thẻ cử tri cũng được trao tận tay người dân trước ngày bầu cử.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Sông Đốc cho biết các cử tri trên đảo đã được tạo điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện quyền công dân. Mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện trách nhiệm của người dân mà còn mang ý nghĩa khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc nơi vùng biển đảo.

Theo danh sách ứng cử, xã Sông Đốc có 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 2 của tỉnh Cà Mau (bầu 3 đại biểu) và 8 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 5 (bầu 3 đại biểu).

Cùng ngày, tại cụm đảo Hòn Khoai (xã Đất Mũi), hàng trăm cử tri cũng tham gia bầu cử sớm tại điểm bỏ phiếu đặt tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Từ sáng sớm, các công nhân đang thi công công trình trên đảo Hòn Khoai đã đến khu vực bỏ phiếu tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Hòn Khoai là khu vực bỏ phiếu đặc biệt của tỉnh Cà Mau do nằm cách đất liền khoảng 15-18 km. Việc tổ chức bầu cử sớm nhằm tạo điều kiện cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo và thi công các công trình trọng điểm quốc gia trên đảo thực hiện quyền công dân.

Tại điểm bỏ phiếu này có 296 cử tri là cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, lực lượng Trạm ra đa 595 (Trung đoàn 551, Vùng 5 Hải quân), Hải đăng, Kiểm lâm cùng các công nhân đang thi công công trình trên đảo.

Theo lãnh đạo xã Đất Mũi, để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra thuận lợi, công tác chuẩn bị đã được triển khai đồng bộ từ nhiều ngày trước. Cơ sở vật chất khu vực bỏ phiếu được trang trí đầy đủ, phương án thông tin liên lạc, hậu cần, y tế và an ninh an toàn đều được xây dựng phù hợp với điều kiện thực tế trên đảo.

Chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo Hòn Khoai tham gia bỏ phiếu.

Các lực lượng như Công an xã, Ban Chỉ huy quân sự xã phối hợp với Đồn Biên phòng Hòn Khoai đảm bảo an ninh trật tự trong suốt quá trình bỏ phiếu, đồng thời tổ chức bảo vệ, vận chuyển hòm phiếu về đất liền an toàn sau khi kết thúc.

Trước đó, cán bộ chiến sĩ các đơn vị làm nhiệm vụ trên đảo đã được tập huấn đầy đủ về nghiệp vụ bầu cử để tham gia phục vụ và hỗ trợ tổ chức bầu cử theo đúng quy định.

Theo danh sách bầu cử, xã Đất Mũi có 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 3 của tỉnh Cà Mau (bầu 2 đại biểu) và 7 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 9 (bầu 4 đại biểu).

Việc tổ chức bầu cử sớm tại hai cụm đảo xa đất liền đã diễn ra nghiêm túc, đúng quy định, góp phần đảm bảo quyền và nghĩa vụ của công dân, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm của các lực lượng đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu Tổ quốc.