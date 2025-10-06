3 nhóm người đi bộ càng nhiều càng hại

(VTC News) -

Đi bộ được coi là hình thức vận động đơn giản, ít tốn kém và mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, đặc biệt với người làm văn phòng, người cao tuổi hay người cần kiểm soát cân nặng. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với bộ môn này.

Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, thành viên Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, một số nhóm người cần hết sức thận trọng, thậm chí nên hạn chế đi bộ để tránh làm tình trạng sức khỏe trở nên nghiêm trọng hơn.

Người bệnh tim mạch

Những người đang gặp vấn đề nghiêm trọng về tim mạch, bệnh phổi mãn tính hoặc chấn thương ở hệ vận động như khớp, dây chằng, cơ... nên tránh đi bộ quá sức, đặc biệt là trên quãng đường dài hoặc địa hình dốc, gồ ghề. Việc gắng sức có thể làm tăng áp lực lên tim, phổi hoặc vùng cơ khớp tổn thương, gây đau, khó thở, thậm chí dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Phụ nữ mang thai có biến chứng

Phụ nữ mang thai vốn được khuyến khích vận động nhẹ nhàng, trong đó có đi bộ. Tuy nhiên, nếu thai kỳ có dấu hiệu bất thường như dọa sảy thai, tiền sản giật, nhau bám thấp... thì việc đi bộ, nhất là trong thời gian dài hoặc cường độ cao, có thể gây co bóp tử cung hoặc làm tăng nguy cơ chấn thương. Trong những trường hợp này, thai phụ nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi vận động.

Người bị suy giảm khả năng thăng bằng

Những người thường xuyên chóng mặt, hoa mắt, người cao tuổi bị thoái hóa khớp, viêm khớp nặng hoặc mắc bệnh Parkinson cần đặc biệt lưu ý. Việc đi bộ nếu không đúng cách có thể khiến họ dễ bị trượt ngã, té, gây gãy xương hoặc tổn thương nghiêm trọng. Nếu vẫn muốn duy trì vận động, họ nên đi bộ tại nơi bằng phẳng, có người hỗ trợ hoặc sử dụng thiết bị trợ giúp.

Đi bộ được coi là hình thức vận động đơn giản và mang lại nhiều lợi ích sức khỏe.

Người khỏe mạnh nên đi bộ bao nhiêu là đủ?

Với người bình thường, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng khuyến cáo nên đi bộ tối thiểu 30 phút mỗi ngày, tương đương khoảng 3 km trở lên, tùy thể trạng và tốc độ di chuyển. Việc duy trì thói quen đi bộ không chỉ giúp cải thiện hệ tim mạch, tăng cường tuần hoàn, mà còn hỗ trợ giảm cân, giảm stress, đồng thời phòng ngừa các bệnh mạn tính như tiểu đường hay cao huyết áp.

Nên bắt đầu đi bộ với tốc độ vừa phải, sau đó mới tăng dần. Trước khi đi, cần khởi động kỹ để làm ấm cơ thể, tránh tình trạng chuột rút hoặc chấn thương cơ xương khớp. Đặc biệt vào mùa đông, nên hạn chế đi bộ quá sớm khi trời còn lạnh, thay vào đó có thể tập trong nhà hoặc chọn khung giờ ấm áp hơn trong ngày.

Ngoài ra, uống đủ nước trước và sau khi đi bộ cũng là điều cần lưu ý, giúp cơ thể không bị mất nước trong quá trình vận động.

Dù là hình thức vận động nhẹ nhàng, đi bộ vẫn có thể tiềm ẩn rủi ro nếu áp dụng sai cách hoặc không phù hợp với tình trạng sức khỏe. Do đó, bất kỳ ai – đặc biệt là người có bệnh nền – cũng nên tham khảo ý kiến chuyên gia y tế trước khi bắt đầu hoặc thay đổi thói quen tập luyện.