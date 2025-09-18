Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn đi bộ vào buổi chiều?

(VTC News) -

Đi bộ vào buổi chiều là thói quen lành mạnh đem lại nhiều ích lợi cho cơ thể. Nó không chỉ giúp bạn thư giãn sau một ngày làm việc, hoạt động này còn góp phần phục hồi năng lượng, cải thiện cảm xúc tích cực và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn vào ban đêm. Theo Verywell Health, dưới đây là những thay đổi của cơ thể khi bạn đi bộ vào buổi chiều.

Đi bộ được xem là hình thức rèn luyện đơn giản (Ảnh: Shutterstock)

Giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng

Đi bộ liên quan đến việc giảm căng thẳng và lo lắng. Khi vận động, cơ thể sẽ kích thích giải phóng các hormone “hạnh phúc” endorphin, giúp nâng cao tâm trạng, giảm căng thẳng và thúc đẩy sự thư giãn.

Việc đi bộ ngoài trời vào buổi chiều sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn so với đi bộ trong nhà. Ánh sáng mặt trời giúp điều chỉnh nhịp sinh học của cơ thể và có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ vào buổi tối.

Đi bộ ở những khu vực xung quanh có cây xanh giúp giảm hormone căng thẳng cortisol của cơ thể. Hành động gác lại những áp lực công việc thường ngày, hít thở không khí trong lành và vận động cơ thể cũng có thể góp phần giảm cảm giác căng thẳng và lo lắng.

Tăng cường năng lượng

Bạn cảm thấy uể oải vào buổi chiều là điều bình thường. Đi bộ buổi chiều hàng ngày có thể giúp hỗ trợ sức khỏe thể chất và tinh thần bằng cách tăng cường năng lượng.

Khi đi bộ, cơ thể sẽ được tăng lưu lượng máu và oxy đến cơ bắp và não. Nghiên cứu cho thấy ngay cả những hoạt động thể chất nhẹ nhàng trong thời gian ngắn như đi bộ 10 phút cũng có thể cải thiện mức năng lượng và giảm mệt mỏi.

Cải thiện sức khỏe

Đi bộ nhanh 30 phút mỗi ngày, 5 ngày một tuần, có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng như tim mạch, đột quỵ, tiểu đường loại 2, suy giảm nhận thức. Nó cũng hỗ trợ quản lý cân nặng hợp lý, tăng cường cơ bắp và xương, đồng thời thúc đẩy tuần hoàn máu tốt hơn.

Đi bộ vào buổi chiều sau khi ăn cũng có thể giúp điều chỉnh lượng đường trong máu. Đối với những người bị kháng insulin hoặc tiểu đường loại 2, đi bộ buổi chiều có thể cải thiện khả năng kiểm soát đường huyết. Ngoài ra, đi bộ cũng giúp cải thiện tình trạng đau và cải thiện chức năng vận động ở những người mắc chứng rối loạn về cơ xương khớp.

Tác dụng chống lão hóa

Những bài tập nhẹ nhàng như đi bộ không chỉ hỗ trợ quá trình lão hóa diễn ra một cách tự nhiên, lành mạnh mà còn mang lại hiệu quả chống lão hóa. Việc duy trì thói quen này giúp cải thiện khả năng thăng bằng, tăng cường sức mạnh cơ bắp và độ chắc khỏe của xương, từ đó góp phần giữ vững sự độc lập ở tuổi già.

Ngủ ngon hơn

Việc đi bộ vào buổi chiều và tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên có thể góp phần nâng cao chất lượng giấc ngủ ban đêm. Khi thêm thói quen đi bộ chiều vào lịch trình hằng ngày, bạn sẽ dễ dàng đi vào giấc ngủ, ngủ sâu hơn và tỉnh dậy với tinh thần thoải mái, tràn đầy năng lượng.