29 xã ở TP.HCM lên phường, có Cần Giờ, Bình Lợi, Củ Chi, Nhà Bè, Hóc Môn

(VTC News) -

Tại kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP.HCM ngày 27/8, các đại biểu đã thống nhất thông qua Đề án thành lập 29 phường trên cơ sở giữ nguyên trạng toàn bộ dân số, diện tích, đơn vị hành chính, chỉ thay đổi cơ cấu loại hình đơn vị hành chính của 29 xã đủ điều kiện.

Theo đó, 29 phường mới gồm An Nhơn Tây, Bà Điểm, Bình Chánh, Bình Hưng, Bình Lợi, Bình Mỹ, Cần Giờ, Củ Chi, Đông Thạnh, Hiệp Phước, Hóc Môn, Hưng Long, Nhà Bè, Phú Hòa Đông, Tân An Hội, Tân Nhựt, Tân Vĩnh Lộc, Thái Mỹ, Vĩnh Lộc, Xuân Thới Sơn, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Châu Pha, Đất Đỏ, Hồ Tràm, Long Điền, Long Hải, Long Sơn và Ngãi Giao.

Nhiều nội dung quan trọng liên quan trực tiếp đến đời sống, dân sinh được thông qua tại kỳ họp thứ 4, HĐND TP.HCM ngày 27/8. (Ảnh: K. Sáng)

Đề án thành lập phường của TP.HCM nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị trong giai đoạn phát triển mới; mở rộng không gian phát triển, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước cũng như chất lượng cung ứng dịch vụ công cho người dân.

Theo quy định, việc thành lập phường phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan diện tích tự nhiên, quy mô dân số, quy hoạch, trình độ phát triển kinh tế - xã hội và hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị.

Theo ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, trên cơ sở Đề án thành lập phường của UBND các xã, Sở Nội vụ đã xây dựng Đề án thành lập các phường trên cơ sở nguyên trạng các xã.

Đây là các đơn vị đã đạt đủ 9/9 tiêu chí theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15.

Như vậy, TP.HCM hiện có 168 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 142 phường, 25 xã và 1 đặc khu.

Sau thành lập 29 phường mới, TP.HCM có 168 xã phường đặc khu, trong đó gồm 142 phường, 25 xã và 1 đặc khu. (Ảnh: Q. Nguyễn)

Kỳ họp thứ 4 - HĐND TP.HCM xem xét nhiều nội dung quan trọng về thể chế, hạ tầng, nguồn lực phát triển... Trong đó, xem xét 42 dự thảo nghị quyết, gồm 16 dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật và 25 dự thảo nghị quyết cá biệt, liên quan đến thể chế, ngân sách, đầu tư, đất đai, hạ tầng đô thị, tổ chức chính quyền, an sinh xã hội, môi trường, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và 1 nghị quyết về nhân sự.

Các nội dung tập trung vào 4 nhóm vấn đề trọng tâm, bao gồm hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành hiệu quả Luật Phát triển đô thị. HĐND Thành phố xem xét nghị quyết quy định một số nội dung về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để tổ chức thi hành Luật; đồng thời xem xét bãi bỏ một số nghị quyết được ban hành trước khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Thứ hai là huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển. Kỳ họp xem xét việc xử lý kết dư ngân sách năm 2025; thành lập, xác định vốn điều lệ ban đầu của Quỹ Phát triển đất Thành phố; danh mục quỹ đất dự kiến thanh toán hợp đồng BT; chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ đối với nhân sự Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và một số cơ chế chi ngân sách.

Thứ ba là tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị và kết nối các không gian phát triển. HĐND TP đã xem xét, quyết định và điều chỉnh chủ trương đầu tư nhiều dự án quan trọng như cầu Phú Mỹ 2; đường trục Đông - Tây; đường Nguyễn Thị Tú và các tuyến giao thông liên kết; các công trình cải tạo kênh, rạch và chỉnh trang đô thị.

Phương Bình Lợi thuộc huyện Bình Chánh cũ là địa phương với nghề trồng mai vàng nổi tiếng của TP.HCM.

Cùng với đó là các dự án cải tạo rạch Thủ Đức, đường Võ Văn Kiệt nối dài, chỉnh trang khu vực rạch Ông Lớn, kênh Hàng Bàng giai đoạn 3…

Thứ tư là xem xét là phát triển con người, nâng cao chất lượng sống và năng lực cạnh tranh của Thành phố. Kỳ họp xem xét các chính sách về đào tạo bác sĩ nội trú, cộng tác viên dân số, văn hóa - nghệ thuật, phát triển thanh niên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số...

Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch HĐND TP.HCM, khẳng định mỗi nghị quyết được thông qua đảm bảo đúng thẩm quyền, chặt chẽ về pháp lý, sát thực tiễn, “rõ mục tiêu, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn”, có thể kiểm tra, giám sát. Nghị quyết không chỉ phải đúng mà còn phải thực hiện được, đo lường được và sớm tạo chuyển biến trong quản trị, đầu tư, cung ứng dịch vụ công và đời sống Nhân dân.

Trong thời gian còn lại của năm 2026, TP.HCM vừa phải phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, vừa nhanh chóng đưa các chủ trương, cơ chế, chính sách mới vào thực tiễn và chuẩn bị nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo...