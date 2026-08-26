Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ tháng 10, TP.HCM 'chạy nước rút' thực hiện

(VTC News) -

Tại Hội nghị quán triệt và triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị ngày 26/8, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết Luật Phát triển đô thị được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 24/8, có hiệu lực ngày 1/10.

Đây là Luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với TP.HCM, tạo cơ sở pháp lý để phát huy tiềm năng, huy động nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, mở rộng không gian và tạo động lực phát triển mới cho Thành phố.

Ông Nguyễn Văn Được- Chủ tịch UBND TP.HCM: Việc thi hành Luật Phát triển đô thị không đơn thuần là thực thi một văn bản pháp luật, mà là nhiệm vụ chính trị đặc biệt. (Ảnh: Ngọc Tùng)

Việc tổ chức thi hành Luật được TP.HCM thực hiện chủ động, phát huy đầy đủ các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội và thẩm quyền được giao. Thành phố phấn đấu trong năm 2026 hoàn thành việc ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền, để cụ thể hóa, tổ chức thi hành Luật.

Cũng theo ông Được, việc triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị không đơn thuần là thực thi một văn bản pháp luật, mà là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới. Quyết tâm đưa TP.HCM bứt phá, khẳng định vai trò dẫn dắt tăng trưởng, cực đổi mới sáng tạo và chuẩn mực quản trị địa phương.

Thành phố đã đưa ra lộ trình “thần tốc 40 ngày đêm” hoàn thành 249 nội dung văn bản giao quy định chi tiết và thi hành, để khi Luật có hiệu lực là áp dụng ngay.

Trong đó, UBND TP.HCM đã trình HĐND TP ban hành danh mục 117 văn bản quy phạm pháp luật, gồm có 70 Nghị quyết phải ban hành ngay để có hiệu lực đồng thời với Luật từ ngày 1/10.

Đồng thời, UBND TP phải ban hành 48 Quyết định, gồm 26 quyết định phải ban hành ngay. Riêng Chủ tịch UBND TP phải ban hành 3 Quyết định.

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật TP.HCM phấn đấu hoàn thành đồng bộ khi Luật Phát triển đô thị có hiệu lực.

Chỉ có hơn 40 ngày để thực hiện khối lượng văn bản đồ sộ, Thành phố tuân thủ nghiêm tiến độ theo sơ đồ Gantt, với 7 mốc thời gian cụ thể.

Mốc thứ nhất là ngay khi Luật ban hành. Các sở, ngành thực hiện truyền thông chính sách, lấy ý kiến tham vấn các bộ, ngành trung ương, chuyên gia và đối tượng chịu tác động.

Mốc thứ hai - hoàn thành hồ sơ dự thảo ban đầu. Theo đó, với các dự thảo Nghị quyết của HĐND, yêu cầu phải hoàn thành hồ sơ trước ngày 29/8. Đối với Quyết định của UBND Thành phố phải hoàn thành trước ngày 5/9.

Mốc thứ ba - giai đoạn tham vấn và lấy ý kiến. Thành phố yêu cầu việc hoàn thành tham vấn các Bộ chuyên ngành đối với dự thảo Nghị quyết trước ngày 6/9 và dự thảo Quyết định trước ngày 11/9.

Riêng việc lấy ý kiến đối tượng tác động trực tiếp phải hoàn tất đối với Nghị quyết trước ngày 8/9 và Quyết định trước ngày 14/9.

Mốc thứ tư - hoàn thành thẩm định. Sở Tư pháp được yêu cầu tập trung tối đa toàn bộ nhân lực cho công tác thẩm định, hoàn thành thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND trước ngày 17/9 và dự thảo Quyết định của UBND trước ngày 21/9.

Mốc thứ năm - lấy ý kiến cơ quan Đảng và trình ban hành được thực hiện từ ngày 19 - 20/9 đối với Nghị quyết và từ ngày 22 - 23/9 với Quyết định, yêu cầu thời gian xử lý tối đa là 2 ngày.

Mốc thứ sáu - thông qua tại các Kỳ họp HĐND Thành phố. Trong đó, phiên họp ngày mai, 27/8 sẽ thông qua Nghị quyết đầu tiên quy định xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để tổ chức thi hành Luật Phát triển đô thị.

Các mốc thời gian cụ thể để hoàn thiện ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

HĐND TP.HCM sẽ tổ chức Kỳ họp chuyên đề để thông qua các Nghị quyết phải ban hành ngay.

Mốc đích đến - ngày 1/10: Toàn bộ hệ thống văn bản quy phạm luật hướng dẫn chi tiết chính thức có hiệu lực đồng thời cùng Luật Phát triển đô thị, tuyệt đối không để xảy ra khoảng trống pháp lý.

Theo ông Được, lộ trình “thần tốc” này không có chỗ cho sự chần chừ hay thiếu chuyên nghiệp, đùn đẩy trách nhiệm. Để bảo đảm hoàn thành 100% nhiệm vụ, lãnh đạo các sở, ngành được yêu cầu chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện trước Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố về tiến độ và chất lượng dự thảo.

UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch phản biện xã hội đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có tác động lớn. Đồng thời phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân nghiêm túc thực hiện Luật.

“Cơ hội lịch sử đã mở ra khi Quốc hội tin tưởng trao cho TP.HCM chiếc “chìa khóa thể chế” vượt trội. Nhưng cơ hội có biến thành động lực tăng trưởng hay không hoàn toàn phụ thuộc vào hành động “tốc lực” và quyết tâm chính trị cao độ của Thành phố trong chiến dịch 40 ngày đêm sắp tới.

Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì sự cất cánh của Thành phố mang tên Bác”, ông Được khẳng định.