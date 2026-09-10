2 ngày liền cơm bán trú giao muộn, trường ở Hà Nội lắp bếp ngay trong đêm

Tại Trường Tiểu học Đức Giang - phân hiệu Thượng Thanh (phường Việt Hưng, Hà Nội), học sinh hai ngày liên tiếp phải ăn trưa muộn do suất ăn được giao đến trường không đúng giờ.

Trao đổi với VietNamNet, chị Ngô Thị Thảo, phụ huynh Trường Tiểu học Đức Giang - phân hiệu Thượng Thanh, cho hay sau khi xảy ra tình trạng trên, chiều 7/9, nhà trường, địa phương và đơn vị cung cấp suất ăn họp để tìm giải pháp. Nhà cung cấp cam kết ngày 8/9 sẽ giao suất ăn đúng giờ. Ban phụ huynh đồng ý với phương án này.

Tuy nhiên, ngày 8/9, tình trạng giao cơm muộn vẫn tiếp diễn, đến khoảng 12h30 học sinh mới có cơm ăn. Phụ huynh và nhà trường thống nhất đổi đơn vị cung cấp để đảm bảo học sinh được ăn đúng giờ, có đủ thời gian nghỉ trưa.

“Sau khi quyết định thay đổi nhà thầu vào buổi chiều 8/9, ngay buổi tối cùng ngày, nhà thầu mới mang bếp và dụng cụ đến lắp đặt trong đêm”, chị Thảo chia sẻ.

Đến ngày 9/9, học sinh được ăn bán trú nấu trực tiếp tại trường, có sự giám sát của ban phụ huynh.

“Khi cơm được nấu tại trường, các con ăn đúng giờ, thiếu cơm, thiếu canh có thể xin thêm thoải mái. Đồ ăn đảm bảo vệ sinh, sạch sẽ, đủ dinh dưỡng”, chị Thảo chia sẻ.

Trường Tiểu học Đức Giang - phân hiệu Thượng Thanh nấu ăn tại trường ngày 9/9. (Ảnh: Ngô Thảo)

Trường Tiểu học Đức Giang - phân hiệu Thượng Thanh nấu ăn tại trường ngày 9/9. (Ảnh: Ngô Thảo)

Tương tự, tại Trường Tiểu học Nguyễn Quý Đức (phường Tây Mỗ, Hà Nội), nhà trường ghi nhận tình trạng suất ăn được giao muộn.

Theo biên bản làm việc, đại diện đơn vị cung cấp suất ăn cho biết nguyên nhân giao cơm muộn là do xe gặp sự cố và đường tắc. Đơn vị cam kết rút kinh nghiệm, không để tình trạng này tái diễn. Tuy nhiên, đến ngày 8/9, việc giao cơm muộn vẫn xảy ra.

Chiều 9/9, sau cuộc họp giữa ban giám hiệu nhà trường và phụ huynh, hai bên thống nhất từ ngày 10/9, đơn vị cung cấp cũ sẽ dừng cung cấp bữa ăn bán trú cho học sinh. Một đơn vị khác được lựa chọn thay thế.

Trong hai ngày 10-11/9, đơn vị mới sẽ cung cấp suất ăn được chế biến sẵn cho học sinh. Dự kiến từ ngày 14/9, đơn vị này sẽ tổ chức nấu ăn trực tiếp tại bếp của nhà trường nhằm ổn định việc tổ chức bữa ăn bán trú. Phụ huynh sẽ trực tiếp tham gia giám sát suất ăn hàng ngày.

Suất ăn của học sinh Trường Tiểu học Đức Giang - phân hiệu Thượng Thanh. (Ảnh: Ngô Thảo)

Tình trạng giao bữa ăn bán trú muộn cũng xảy ra tại nhiều trường trên địa bàn xã Thanh Oai, chẳng hạn tại Trường Tiểu học Phương Trung hay Trường Tiểu học Kim Bài.

Trong hai ngày liên tiếp, suất ăn được giao đến trường lúc gần 13h, muộn khoảng 2 giờ so với giờ ăn thông thường.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Bài cho biết nhà trường đã phải mua bánh, sữa cho học sinh. Sang ngày 8/9, tình trạng tiếp tục diễn ra khiến nhiều phụ huynh sốt ruột, bức xúc. Một số người đã đến trường đón con về.

Sau khi sự việc xảy ra trên địa bàn, UBND xã Thanh Oai cho biết đã chấm dứt hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn tại các trường tiểu học. Các trường tạm dừng tổ chức bán trú cho đến khi có nhà thầu mới.

UBND xã Thanh Oai khẳng định việc lựa chọn đơn vị cung cấp mới sẽ được thực hiện chặt chẽ, đặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, dinh dưỡng và sức khỏe học sinh lên hàng đầu.

Trưa 10/9, phụ huynh tại xã Thanh Oai tạm thời đón con về trong thời gian chờ đơn vị cung cấp suất ăn mới.

Ngày 9/9, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các trường học và địa phương rà soát phương án tổ chức bữa ăn bán trú.

Đối với các trường tổ chức nấu ăn tại chỗ, Sở yêu cầu đảm bảo cơ sở vật chất, nhân lực, quy trình chế biến, giao nhận, thời gian ăn và nghỉ phù hợp.

Với các cơ sở sử dụng đơn vị cung cấp suất ăn từ bên ngoài, các trường cần rà soát năng lực cung ứng thực tế, số lượng trường, điểm giao, khoảng cách vận chuyển, nhân lực, phương tiện và khả năng cung cấp đúng thời gian.

Trường hợp đơn vị cung cấp không đảm bảo yêu cầu, Sở GD-ĐT yêu cầu có thể dừng hợp đồng, thay thế đơn vị khác để đảm bảo quyền lợi của học sinh.