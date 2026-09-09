Bữa ăn bán trú ở Hà Nội: Nơi suất ăn lèo tèo, nơi học sinh chờ cơm đến quá trưa

Đó là những bất cập liên tiếp xuất hiện ngay đầu năm học tại một số trường ở Hà Nội.

Suất ăn “lèo tèo”, học sinh chờ đến gần 13h mới có cơm

Năm học 2026-2027 vừa bắt đầu, bữa ăn bán trú tại một số trường học ở Hà Nội đã xuất hiện những phản ánh khiến phụ huynh lo lắng.

Tại Trường Tiểu học Trung Giã, xã Trung Giã, hình ảnh suất ăn được phụ huynh chia sẻ cho thấy phần ăn gồm giá đỗ, thịt băm và một miếng thịt xiên. Tổng mức tiền ăn là 40.000 đồng/ngày, trong đó thành phố hỗ trợ 28.000 đồng, phần còn lại do phụ huynh đóng góp.

Trước hình ảnh này, nhiều phụ huynh đặt câu hỏi về khẩu phần và chi phí thực tế của suất ăn. Một phụ huynh cho rằng với những món ăn được thể hiện trong khay cơm, chi phí nguyên liệu có thể chỉ khoảng 10.000-15.000 đồng và đặt vấn đề về cách phân bổ số tiền còn lại. Đây là ước tính và quan điểm của phụ huynh, chưa phải kết luận về chi phí thực tế của suất ăn.

Suất cơm bán trú ngày 7/9 của học sinh trường Tiểu học Trung Giã. (Ảnh: Phụ huynh cung cấp)

Một phụ huynh khác lại đặt vấn đề về công tác giám sát, tại sao đến khi phụ huynh chụp hình, đưa thông tin lên mạng xã hội thì xã và nhà trường mới phát hiện, đồng thời đặt câu hỏi nếu phụ huynh không phản ánh thì sự việc sẽ được xử lý thế nào.

Những ý kiến này cho thấy điều phụ huynh quan tâm không chỉ là khay cơm cụ thể, mà còn là cách công khai, kiểm soát và giám sát bữa ăn của học sinh.

Sau khi có phản ánh, UBND xã Trung Giã cho biết đã thực hiện thủ tục chấm dứt hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn. Học sinh tạm dừng ăn bán trú để địa phương và nhà trường thay nhà cung cấp. Đáng chú ý, vấn đề không chỉ nằm ở khẩu phần. Ngày 8/9, học sinh tại Trường Tiểu học Trung Giã tiếp tục phải chờ đến hơn 12h mới có cơm trưa.

Tình trạng giao suất ăn muộn cũng xảy ra tại Trường Tiểu học Kim Bài, xã Thanh Oai. Trong hai ngày 7 và 8/9, suất ăn được giao vào khoảng 12h30 và gần 13h. Trong thời gian chờ cơm, nhà trường phải mua bánh mì và sữa cho học sinh. Đơn vị cung cấp sau đó nhận trách nhiệm và xin rút khỏi việc cung cấp suất ăn.

Trước phản ánh trên, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu UBND xã Trung Giã khẩn trương kiểm tra, xác minh nội dung báo chí phản ánh về bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Trung Giã B, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm nếu có. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà yêu cầu địa phương báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố trước 15h ngày 9/9.Tại Trường Tiểu học Ngọc Lâm, phường Bồ Đề, phụ huynh cũng phản ánh học sinh phải chờ đến khoảng 12h30 mới được ăn trưa. Thức ăn được nấu ở bên ngoài rồi vận chuyển đến các cơ sở của trường. Nhà trường sau đó thống nhất thay đổi đơn vị cung cấp.

Những phản ánh tại một số trường cho thấy, bên cạnh việc lựa chọn đơn vị cung cấp, khâu kiểm tra, giám sát thực tế bữa ăn và thời gian giao nhận cũng cần được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ.

Không để công nghệ thay thế giám sát thực tế

Từ năm học 2026-2027, Hà Nội tổ chức bữa ăn bán trú theo hai mô hình: nấu ăn tại trường và cung cấp suất ăn sẵn, tùy điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực và nhu cầu thực tế. UBND xã, phường được giao vai trò khảo sát, đánh giá và lựa chọn đơn vị cung cấp.

Thành phố đồng thời triển khai Hanoi Check nhằm số hóa thông tin, hồ sơ của các đơn vị cung cấp, tạo thêm công cụ để chính quyền, nhà trường và phụ huynh tra cứu, theo dõi.

Tuy nhiên, việc một đơn vị có hồ sơ đầy đủ trên HanoiCheck không đồng nghĩa với việc mọi khâu cung cấp suất ăn đều không phát sinh vấn đề. Trường hợp tại Trung Giã cho thấy, bên cạnh hồ sơ và quy trình lựa chọn, chất lượng bữa ăn thực tế vẫn cần được kiểm tra, giám sát thường xuyên.

HanoiCheck vì thế cần được xem là công cụ hỗ trợ quản lý, không phải sự thay thế cho kiểm tra thực tế. Việc giám sát phải diễn ra từ nguồn nguyên liệu, chế biến, định lượng, vận chuyển đến khi suất ăn được đưa lên bàn học sinh.

Về bảo đảm an toàn bữa ăn bán trú cho học sinh, cô Tô Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ, cho rằng trước hết phải tuân thủ nguyên tắc tối thượng là đáp ứng đầy đủ, nghiêm túc các quy định và thực hiện đúng từng bước đã được quy định trong tổ chức bữa ăn bán trú.

Theo cô Yến, bên cạnh việc tuân thủ quy trình, người quản lý cần cẩn thận, chi tiết và sát sao với từng công việc. Đội ngũ trực tiếp chăm sóc học sinh cũng phải được tập huấn, kiểm tra về y tế, qua đó góp phần bảo đảm bữa ăn an toàn và sức khỏe cho học sinh.

Với mô hình suất ăn được nấu ở nơi khác rồi vận chuyển đến trường, khâu giao nhận càng cần được kiểm soát chặt chẽ. Bữa ăn đến muộn không chỉ gây xáo trộn lịch sinh hoạt mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến học sinh.

Cùng với trách nhiệm của chính quyền địa phương, nhà trường và đơn vị cung cấp, sự tham gia của phụ huynh cũng cần được phát huy. Những phản ánh từ phụ huynh cho thấy giám sát phải diễn ra thường xuyên, công khai và có khả năng phát hiện vấn đề trước khi sự việc trở thành bức xúc trên mạng xã hội.

Bởi với bữa ăn bán trú, điều phụ huynh quan tâm cuối cùng vẫn là con em mình được ăn đủ chất, đúng giờ, an toàn và tương xứng với số tiền được chi trả.