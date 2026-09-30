10 năm mong con, gom trứng với mini IVF và cái kết ngọt ngào

(VTC News) -

Nhiều cơ sở từ chối điều trị khi tiên lượng khả năng thành công thấp

Sau khi kết hôn năm 2016, vợ chồng anh Nguyễn Xuân Thọ và chị Ngô Thị Hảo (Kim Động, Hưng Yên) mong đợi đón con. Sau một thời gian chờ đợi nhưng chưa có tin vui, hai vợ chồng bắt đầu đi thăm khám, điều trị hiếm muộn tại nhiều bệnh viện lớn nhỏ.

Quá trình thăm khám cho thấy chị Hảo gặp nhiều yếu tố bất lợi về khả năng sinh sản. Chị bị suy giảm buồng trứng nặng, chỉ số AMH ở mức rất thấp. Bên cạnh đó, chị còn gặp tình trạng tắc vòi trứng, polyp và quá sản niêm mạc tử cung, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng mang thai. Nhiều cơ sở còn từ chối điều trị cho gia đình vì tiên lượng khả năng thành công thấp.

Suy buồng trứng nặng khiến hành trình đón con của gia đình khó khăn.

Suốt 10 năm qua, vợ chồng mình tìm đến các bệnh viện lớn nhỏ để điều trị, có nơi theo dõi một năm, có nơi lên đến vài năm. Thế nhưng, duyên con cái vẫn chưa đến với gia đình.

“Có thời điểm, vợ mình còn rơi vào trạng thái tiêu cực. Lúc này, mình phải là người động viên, đồng hành để giúp vợ lấy lại tinh thần bước tiếp vào hành trình tìm con”, anh Thọ chia sẻ về hành trình tìm con dài đằng đẵng suốt 10 năm.

Không dừng lại, anh chị tiếp tục thực hiện các phương pháp hỗ trợ sinh sản, tìm kiếm từng cơ hội dù là nhỏ nhất. Không đạt kết quả với trứng tự thân, gia đình từng lựa chọn xin trứng để thực hiện IVF nhưng vẫn chưa thành công. 10 năm chờ đợi, 3 lần IVF thất bại khiến giấc mơ con của anh chị vẫn dang dở.

“Chỉ cần còn trứng là còn cơ hội”

Sau 10 năm mong ngóng, vợ chồng chị Hảo tìm đến trung tâm IVF Hồng Ngọc Yên Ninh, mang theo hy vọng cuối cùng trên hành trình tìm con. Bởi suốt chặng đường ấy, gia đình đã đánh đổi không ít công sức, sức khỏe và cả tiền bạc.

Ngay trong lần thăm khám đầu tiên với ThS.BS Nguyễn Hồng Hạnh, gia đình đã quyết định đặt niềm tin vào bác sĩ và tin tưởng vào hướng điều trị mới.

Với trường hợp của gia đình chị Hảo, ThS.BS Nguyễn Hồng Hạnh chia sẻ thêm: “Ở tuổi 37, với tình trạng suy giảm dự trữ buồng trứng nặng, AMH chỉ còn 0.17 cùng nhiều vấn đề về sức khỏe sinh sản, khả năng thu được trứng của bệnh nhân là rất thấp. Tuy nhiên, qua siêu âm, mình vẫn ghi nhận buồng trứng của Hảo còn nang noãn. Chỉ cần còn trứng là còn cơ hội, mình vẫn có thể giúp được gia đình”.

ThS.BS Nguyễn Hồng Hạnh trao niềm tin cho gia đình qua mỗi lần thăm khám.

Thay vì kỳ vọng thu được nhiều trứng trong một lần kích thích buồng trứng, bác sĩ lựa chọn phương pháp kích trứng với liều thấp mini IVF, kiên trì gom trứng qua nhiều chu kỳ. Trong 6 chu kỳ gom trứng, có chu kỳ chị Hảo thu được một trứng, nhưng cũng có chu kỳ không thu được trứng. Góp nhặt những cơ hội ít ỏi đó, gia đình từng bước có hy vọng tạo được phôi.

“Có những lúc tôi nghĩ mình không còn cơ hội làm mẹ nữa. Nhưng bác sĩ Hạnh vẫn luôn động viên, tiếp thêm niềm tin cho gia đình qua từng giai đoạn. Càng đồng hành cùng bác sĩ, mình càng cảm thấy yên tâm và biết rằng mình đã lựa chọn đúng nơi để gửi gắm hy vọng rồi ”, chị Hảo không giấu được sự xúc động khi nhắc lại hành trình này.

Vỡ òa hạnh phúc đón con đầu lòng sau 10 năm kết hôn

Sau 6 chu kỳ gom trứng với mini IVF, gia đình chị Hảo đã có phôi ngày 3 để chuyển và may mắn đậu thai ngay lần đầu tiên.

Từ khi biết mình mang thai, mỗi cột mốc của thai kỳ đều trở thành niềm vui lớn đối với gia đình chị. Sau hành trình kéo dài 10 năm, cuối cùng anh chị cũng có thể cảm nhận một em bé đang lớn lên từng ngày trong bụng mẹ.

Đến ngày em bé Bon chào đời, niềm hạnh phúc như vỡ òa. Tiếng khóc đầu đời của con khiến những tháng năm chờ đợi, lo lắng và cả những thời điểm tưởng như muốn bỏ cuộc trở nên đáng giá.

Gia đình chị Hảo đón em bé Bon chào đời khỏe mạnh sau 10 năm chờ đợi.

Sau 10 năm kết hôn, em bé Bon trở thành món quà đặc biệt của gia đình, đồng thời là dấu mốc khép lại hành trình tìm con nhiều gian nan mà anh chị đã kiên trì suốt một thập kỷ.