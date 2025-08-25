Xúc động giây phút chiến sĩ đặc nhiệm gặp gia đình sau buổi hợp luyện diễu binh

(VTC News) -

22h ngày 24/8, điểm tập kết trong khuôn viên Cung Thể thao Quần ngựa (Hà Nội) rộn ràng tiếng bước chân, tiếng hô nhịp dứt khoát của hàng nghìn chiến sĩ vừa kết thúc buổi tổng hợp luyện lần 2 cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trong không gian kỷ luật, trang nghiêm ấy, gia đình gần 10 thành viên tất tả tìm đến hàng ngũ, ánh mắt dõi theo dáng hình chàng trai trẻ trong bộ đồ cảnh sát đặc nhiệm.

Đó là khoảnh khắc đặc biệt, cuộc hội ngộ vội vã và ngắn ngủi trước khi các chiến sĩ trở về nơi đóng quân. Sau nhiều tháng, ông Nguyễn Văn Hiếu (SN 1960, ở xã Phúc Sơn, Hà Nội) cùng vợ, các con, cháu và bạn bè mới được gặp lại Nguyễn Văn Đức - cậu con trai út vừa tròn 19 tuổi, hiện là chiến sĩ nghĩa vụ Công an Nhân dân.

Khoảnh khắc chiến sĩ Nguyễn Văn Đức (khối nam Cảnh sát đặc nhiệm) gặp gia đình sau buổi tổng hợp luyện lần 2.

Tiếng reo vui của lũ trẻ vang lên, đôi bàn tay nhỏ xíu níu chặt lấy chú Đức trong niềm phấn khích. Người mẹ rưng rưng, vội đưa cho con chai nước mát vừa mua ở cổng. Bạn bè chụp vội vài tấm ảnh để lưu giữ khoảnh khắc hiếm hoi.

Giữa vòng vây ấy, ông Hiếu lặng lẽ đứng sau, ánh mắt sáng lên, nghẹn ngào: "Cả nhà nhớ con lắm! Con có gầy đi nhưng chững chạc hơn nhiều rồi. Nhìn con trong đội hình hôm nay, bố mẹ rất tự hào".

Niềm tự hào ấy được bồi đắp từ cả hành trình dài. Ông Hiếu từng có 36 năm công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an). Thuở bé, Đức vẫn thường ngồi ngắm cha trong bộ cảnh phục uy nghiêm. Hình ảnh ấy gieo vào tâm hồn cậu ước mơ cháy bỏng - sau này sẽ trở thành chiến sĩ công an, nối tiếp con đường của cha.

Năm vừa qua, thi tốt nghiệp trung học phổ thông được hơn 21 điểm, thay vì chọn giảng đường, Đức viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân.

"Vợ chồng tôi không ép buộc, chỉ để con tự quyết định. Đức tâm sự muốn rèn luyện trong môi trường kỷ luật để trưởng thành. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, nếu có cơ hội, cháu sẽ tiếp tục học tập và gắn bó lâu dài với ngành", ông Hiếu nói.

Và khi lá đơn tình nguyện được chấp nhận, gia đình vừa lo lắng, vừa tin tưởng. Họ hiểu, con trai đã bước vào hành trình đầy kỷ luật, thử thách, cũng là con đường anh tự chọn bằng tất cả tình yêu và khát vọng.

Từ tháng 2/2025, Đức nhập ngũ, vợ chồng ông Hiếu chỉ biết động viên con qua những cuộc gọi ngắn ngủi. Mỗi lần nghe con kể chuyện tập luyện vất vả, ông Hiếu lại nhắc: "Phải kiên định, phải vượt khó. Vượt qua gian khổ thì mới trưởng thành, mới xứng đáng khoác trên mình bộ cảnh phục".

Cả cuộc đời gắn bó với màu áo xanh, ông Hiếu thấu hiểu những gian khổ, kỷ luật và hy sinh của nghề. Giờ đây, nhìn con trai đứng trong đội hình diễu binh, ông như được sống lại thời tuổi trẻ của chính mình.

"Tôi đã trải qua nhiều nhiệm vụ, nhưng chưa khi nào thấy mình tự hào như lúc này, khi chứng kiến con trai được góp mặt trong đội hình diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Đó không chỉ là niềm vui của riêng gia đình mà còn là trách nhiệm lớn lao với Tổ quốc.

Mỗi chiến sĩ như Đức chỉ là phần nhỏ tạo nên ngày đại lễ của dân tộc và sau lưng con luôn có gia đình nhỏ này yêu thương, kỳ vọng. Từ những "gia đình nhỏ" ấy, sức mạnh dân tộc được nhân lên, làm nên quy mô, khí thế của ngày hội lớn, để các con cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ lớn", ông Hiếu nhấn mạnh.

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi rồi cũng phải khép lại. Khi tiếng còi tập hợp vang lên, Đức vội vàng quay lại đội hình, chuẩn bị trở về đơn vị. Ánh mắt cậu kiên định, rắn rỏi hơn bao giờ hết. Phía sau, gia đình lặng lẽ dõi theo, không hò reo, không gọi với, chỉ đứng im lặng như lời hứa hậu phương vững chắc luôn ở bên.

Đoàn diễu binh tiến qua các tuyến phố Hà Nội trong tiếng hò reo, những cánh tay vẫy chào nồng nhiệt, khắc họa hình ảnh đoàn quân đi trong vòng tay Nhân dân đầy xúc động.

Câu chuyện của chiến sĩ Nguyễn Văn Đức là lát cắt đẹp trong hàng vạn câu chuyện phía sau lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Ở đó, mỗi gia đình nhỏ góp một phần sức mạnh, để tạo nên đội hình lớn, một sức mạnh lớn, một niềm tin lớn.

Khi Đức cùng đồng đội sải bước dứt khoát trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, đó không chỉ là nhiệm vụ của một chiến sĩ trẻ tuổi, mà còn là niềm tự hào của gia đình, của một thế hệ, và khát vọng của cả dân tộc.