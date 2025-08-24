Trực tiếp: Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 tại Quảng trường Ba Đình

Theo ghi nhận của phóng viên VTC News, có 10 chiếc trực thăng họ Mi thuộc các Trung đoàn Không quân 916, 917, 930; 2 chiếc vận tải cơ Casa thuộc Lữ đoàn Không quân 918; 5 chiếc tiêm kích Su30-MK2; 6 máy bay đa nhiệm Yak-130 (Trung đoàn Không quân 940); đội hình 6 chiếc máy bay huấn luyện L-39NG thuộc Trung đoàn Không quân 910 (Trường Sĩ quan Không quân).

Đây là hoạt động nhằm chuẩn bị cho màn bay chào mừng tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 của Quân chủng Phòng không - Không quân.

Dự kiến vào 20h ngày 24/8 diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 trên Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), chuẩn bị cho đại lễ chính thức diễn ra vào sáng 2/9.

Theo kế hoạch của Tiểu ban diễu binh, diễu hành, sau buổi tổng hợp luyện lần 2 là các buổi sơ duyệt, tổng duyệt diễn ra lần lượt vào các ngày 27/8 và 30/8.

Khối nữ chiến sĩ gìn giữ hòa bình tại buổi tổng hợp luyện lần 1, tối 21/8.

Buổi tổng hợp luyện sẽ có khoảng 40.000 người tham gia, bao gồm các khối thuộc lực lượng vũ trang (quân đội, công an), các khối quần chúng diễu hành, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng.

Bên cạnh đó, tham dự buổi tổng hợp luyện có khối quân đội các nước như Nga, Lào, Campuchia.

Đồng thời, tại khu vực trước sân vận động Mỹ Đình, 15 khẩu pháo lễ 105mm cũng sẽ khai hỏa.

Từ sáng sớm 24/8, hàng nghìn người dân từ khắp nơi đã đổ về hai bên đường Hùng Vương, Nguyễn Thái Học, Trần Phú,... xem biên đội máy bay tập luyện, đồng thời "xí" chỗ ngồi chờ đợi xem buổi tổng hợp luyện diễn ra vào buổi tối.

Theo kế hoạch, sau khi đi qua lễ đài ở Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành sẽ chia làm 7 hướng, di chuyển qua các tuyến phố trung tâm Hà Nội.

Sau khi qua lễ đài, các khối diễu binh, diễu hành và dàn khí tài, xe đặc chủng sẽ di chuyển theo nhiều tuyến đường để về các điểm tập kết.

Trong đó, một nửa khối đi bộ Quân đội, Công an sẽ di chuyển theo đường Trần Phú, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao về sân vận động Quần Ngựa.

Khối nghi trượng và một phần khối đi bộ sẽ theo đường Nguyễn Thái Học, Tràng Thi, Tràng Tiền về quảng trường Cách Mạng Tháng Tám, Nhà hát Lớn.

Một nửa khối Công an sẽ di chuyển theo hướng đường Nguyễn Thái Học về công viên Thống Nhất.

Các khối xe tăng, xe bánh xích sẽ di chuyển về Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng; toàn bộ khối xe cơ giới bánh lốp sẽ về Trường đua F1 (Mỹ Đình)...