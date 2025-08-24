Ấn tượng hình ảnh 16.300 chiến sĩ nhịp bước quân hành tại Quảng trường Ba Đình

Tối 24/8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 diễn ra trong không khí trang nghiêm với sự tham gia của hàng chục nghìn người cùng nhiều khí tài và xe đặc chủng.
Dự và chỉ đạo tổng hợp luyện có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Đây là lần tổng hợp luyện thứ hai của các lực lượng vũ trang Nhân dân tại Quảng trường Ba Đình, sau buổi tập đầu tiên diễn ra tối 21/8.
Trong ánh đèn đêm rực sáng, hơn 16.300 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt bước đều, tạo nên âm hưởng mạnh mẽ vang vọng khắp Quảng trường Ba Đình.
Lực lượng tham gia được chia thành nhiều khối, từ khối đứng, khối đi bộ, đến khối xe cơ giới với xe pháo quân sự, khí tài hiện đại.
Khối nữ chiến sĩ Quân nhạc tiến qua lễ đài.
Khối sĩ quan Hải quân.
Khối nữ sĩ quan Quân y.
Các khối diễu binh, diễu hành của lực lượng Quân đội Nhân dân đi qua lễ đài.
Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đội hình thể hiện sự chuẩn bị công phu, đồng thời phản ánh sức mạnh và sự chính quy của Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân Việt Nam.
Các khối diễu binh với sự đồng đều tuyệt đối, hàng ngũ thẳng tắp, khí thế hùng dũng, tạo nên một khối thống nhất mang đậm dấu ấn kỷ luật quân đội. Tiếng bước chân dồn dập vang vọng, hòa quyện cùng tiếng nhạc hành khúc, như nhịp tim sôi sục của cả dân tộc trong ngày hội lớn.
Những nhịp chân hào hùng của hơn 16.300 cán bộ chiến sĩ tham gia buổi tổng hợp luyện tối 24/8.
Khối Quân đội Liên bang Nga sải bước trên Quảng trường Ba Đình.
Khối Quân đội Lào.
Khối Quân đội Campuchia.
Lực lượng Công an Nhân dân tại buổi tổng hợp luyện tối 21/8.
Khối nữ Cảnh sát giao thông.
Sau các khối diễu binh, diễu hành của bộ binh và Công an Nhân dân, không khí bùng nổ hơn khi dàn khí tài gồm xe tăng, tên lửa, UAV và nhiều khí tài hiện đại xuất hiện.
Thực hiện chỉ đạo của Trung ương về tổ chức các ngày lễ kỷ niệm lớn của dân tộc trong năm 2025, Bộ Quốc phòng được giao trọng trách chủ trì tổ chức diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Đây không chỉ là hoạt động chính trị – xã hội có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, mà còn là dịp khẳng định tầm vóc thời đại của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta thể hiện trước toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và bạn bè quốc tế ý chí kiên cường, khát vọng hòa bình, khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và sự phát triển lớn mạnh của lực lượng vũ trang Nhân dân Việt Nam anh hùng.
