Quảng trường Ba Đình rợp cờ đỏ sao vàng, người dân hát vang đón đoàn quân A80

Trưa 24/8, biển người trong sắc đỏ sao vàng phủ kín khu vực Quảng trường Ba Đình, cùng hướng về buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Cờ đỏ sao vàng bay phấp phới giữa biển người, hòa cùng tiếng hát và nụ cười rạng rỡ, tạo nên khung cảnh rực rỡ, tràn đầy khí thế.
Dù chờ đợi cả ngày nhưng ai nấy đều hân hoan, rạng rỡ.
Chị Đào Bích Ngọc (54 tuổi, ở Hải Phòng) cho biết đã có mặt tại Quảng trường từ 6h sáng để "xí chỗ" ở hàng đầu, mong được tận mắt ngắm đoàn diễu binh đi qua. "Tôi lên Hà Nội từ tối 23/8 để kịp xếp hàng sớm hôm nay. Nếu chờ đến ngày tổng duyệt, tôi lo sẽ đông nghịt người", chị chia sẻ.
Dù mưa tầm tã kéo dài gần một giờ đồng hồ, tinh thần của người dân có mặt tại Quảng trường Ba Đình vẫn vẹn nguyên. Ngay khi trời tạnh, những khúc ca về Tổ quốc lại vang lên rộn rã, hòa nhịp cùng bầu không khí hào hùng đang lan tỏa khắp không gian.
Những chiếc áo cờ đỏ sao vàng tạo thành bức tranh rực rỡ, được tô điểm bằng nụ cười tươi rói của từng người dân.
Đường Nguyễn Thái Học rực sắc đỏ của cờ và áo, hàng nghìn người dân đổ về đây xếp hàng, háo hức chờ đợi buổi diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình.
Người dân hào hứng chờ đoàn diễu binh.
Biển người reo hò vui mừng khi các khối diễu binh đi qua, trước khi buổi tổng hợp luyện chính thức bắt đầu.
