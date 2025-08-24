Quảng trường Ba Đình rợp cờ đỏ sao vàng, người dân hát vang đón đoàn quân A80

Chị Đào Bích Ngọc (54 tuổi, ở Hải Phòng) cho biết đã có mặt tại Quảng trường từ 6h sáng để "xí chỗ" ở hàng đầu, mong được tận mắt ngắm đoàn diễu binh đi qua. "Tôi lên Hà Nội từ tối 23/8 để kịp xếp hàng sớm hôm nay. Nếu chờ đến ngày tổng duyệt, tôi lo sẽ đông nghịt người", chị chia sẻ.